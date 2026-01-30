Filip je trojnásobným otcem. S manželkou Jolanou Blažkovou má dvě dcery – Johanu a mladší Filippu. Z předchozího vztahu s herečkou Lucií Benešovou má již dospělého syna Luciána, který už vede vlastní život a Filipa udělal dědečkem. Ani u něj se ale nevyhnuli rodičovským starostem – Lucián dokázal rodičům přidělat pár vrásek na čele, třeba když „rupnul“ z matematiky a musel řešit reparát. Dnes už je však vše minulostí. S dospělostí syna vyšuměl i vztah mezi jeho rodiči.„S Lucií nemám problém, nemáme mezi sebou žádný vztah. Lucián je dospělý, nevidím důvod, proč chodit na kafe,“ popsal rodinné vazby Filip a Lucie jeho slova jen potvrzuje: „Nejsme kamarádi, ale respektujeme se. Jen se spolu scházet nemusíme.“ I herečka už má dávno svůj život po boku herce Tomáše Matonohy, a tak je společná dovolená v Chorvatsku spíš sci-fi než realita.
„Občas prásknu do stolu,“ říká herec Filip Blažek o životě v domácnosti, kde vládnou ženy
Kudrnatý Matěj bojující na straně dobra v pohádce Nesmrtelná teta nebo drsný vyšetřovatel z detektivky Případy 1. oddělení. Herec Filip Blažek zvládá širokou škálu rolí s naprostou lehkostí. V soukromí se ale nějaké divočině vyhýbá stejně zarputile jako rozhovorům. Je tátou tří dětí a po boku jedné ženy setrvává už více než 25 let. Jak se mu žije v domácnosti, kde hlavní slovo patří ženám?
Filip je trojnásobným otcem. S manželkou Jolanou Blažkovou má dvě dcery – Johanu a mladší Filippu. Z předchozího vztahu s herečkou Lucií Benešovou má již dospělého syna Luciána, který už vede vlastní život a Filipa udělal dědečkem. Ani u něj se ale nevyhnuli rodičovským starostem – Lucián dokázal rodičům přidělat pár vrásek na čele, třeba když „rupnul“ z matematiky a musel řešit reparát. Dnes už je však vše minulostí. S dospělostí syna vyšuměl i vztah mezi jeho rodiči.„S Lucií nemám problém, nemáme mezi sebou žádný vztah. Lucián je dospělý, nevidím důvod, proč chodit na kafe,“ popsal rodinné vazby Filip a Lucie jeho slova jen potvrzuje: „Nejsme kamarádi, ale respektujeme se. Jen se spolu scházet nemusíme.“ I herečka už má dávno svůj život po boku herce Tomáše Matonohy, a tak je společná dovolená v Chorvatsku spíš sci-fi než realita.
Půvabná Johana: Budoucí modelka?
Z dlouholetého vztahu a pozdějšího manželství s manikérkou Jolanou, která pochází z Makedonie, má Filip Blažek dvě dcery. Starší Johana v roce 2024 úspěšně odmaturovala, pozornost na sebe poutá však nejen studijními úspěchy, ale především svým vzhledem. Půvabná Johana, žena s postavou modelky, se stala nepřehlédnutelnou i ve chvíli, kdy přišla podpořit svého otce do taneční soutěže StarDance. Právě tehdy doslova spadla brada nejednomu divákovi. Po hercově vyřazení mu poslala dojemný vzkaz na Instagramu: „Tatínku, pro mě jsi vítěz! Obdivuju tě, že ses překonal a do takové soutěže vůbec šel.“ Bylo tak zcela jasné, kdo byl Filipovou největší fanynkou.
Nejmladší Filippa: Tatínkova kopie
Benjamínkem rodiny je dcera s netradičním jménem Filippa. Ostatně už vzhledem ke jménu syna Luciána je evidentní, že herec má pro neobvyklá jména slabost. Nejmladší dcera navíc charismatickému herci jako by z oka vypadla. Když to okolnosti dovolí, nemá Blažek problém vyrazit s dcerou i sám. Nedávno si tak společně užili dovolenou na španělském ostrově Tenerife. „Manžel měl nečekaně volno a já zůstala doma kvůli pracovním povinnostem,“ vysvětlila tehdy Jolana, proč se k výletníkům nepřipojila.
Život v ženské přesile
Dnes žije Filip Blažek v domácnosti, kde mají ženy jasnou převahu. S manželkou Jolanou jsou spolu už pětadvacet let a navzdory občasným spekulacím o manželské krizi rodina drží pevně při sobě. „Dvacet pět let spolu. Kdyby se to počítalo od svatby, tak už máme stříbrnou,“ utnula rázně všechny dohady manikérka Jolana, která pochází z Makedonie a netají se tím, že o svůj vzhled pečuje i za pomoci estetické medicíny. Svatbu přitom pár dlouho odkládal a vzali se až poté, co se jim narodily obě dcery. Zásnuby ale proběhly se vší romantikou v Itálii. A jak se Filip cítí v typickém „babinci“? „Cítím se v něm dobře, jen občas prásknu do stolu, aby bylo jasno, kdo je doma šéf. To si samozřejmě dělám legraci. Všechny mě mají omotaného kolem prstu a dělají si se mnou, co chtějí. I pes, který je taky ženská. Takže snahu o autoritu jsem už dávno vzdal,“ svěřil se herec s velkou dávkou nadhledu.