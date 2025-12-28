Rok 2025 se nesl ve znamení změn. Někteří slavní se odhodlali veřejně ukázat, kdo stojí věrně po jejich boku. Jiní svůj cit zpečetili svatbou a společně tak vstoupili do nové životní etapy.
Nové lásky a svatební zvony: Které české celebrity v roce 2025 vstoupily do nové životní kapitoly?
Rok 2025 přinesl do světa českých celebrit řadu nových začátků a radostných událostí. Některé z nich se odhodlaly veřejně ukázat svůj nový vztah a sdílet s fanoušky, že láska je stále na prvním místě. Jiné své city korunovaly svatbou a oficiálně vstoupily do další životní kapitoly po boku svého partnera. Od intimních obřadů až po velkolepé svatby. Kdo do "toho praštil" a kdo odtajnil novou lásku?
Obřady probíhaly různorodě – od intimních setkání v kruhu rodiny až po velkolepé svatby, které přilákaly pozornost médií i fanoušků. Mnohé páry vsadily na osobní detaily a symboliku, která jejich vztah vystihuje, a svatební den tak proměnily v nezapomenutelný zážitek. Tyto okamžiky ukázaly, že i ve světě slávy má láska stále své místo a že nové vztahy mohou být hluboké a inspirativní. Podívejte se na přehled nejvýznamnějších nových začátků a svateb nejen českých celebrit roku 2025.
Jitka Molavcová a Alfred Strejček
Jitka Molavcová překvapila veřejnost, když ve svých 73 letech prozradila, že se tajně vdala za dlouholetého partnera Alfreda Strejčka, s nímž ji pojí více než dvacetiletý vztah. Obřad proběhl v naprostém soukromí a v církevním duchu v sanatoriu, kde Strejček dlouhodobě pobývá, za účasti jen těch nejbližších. Molavcová je tak podruhé vdanou paní, protože předtím byla dlouhá léta v manželství s hercem a spisovatelem Janem Petráněm, zatímco Strejček uzavřel manželství již potřetí.
Kamila Nývltová a Eddie Ramadan
Zpěvačka Kamila Nývltová se vdala za svého partnera Eddieho Ramadana, přičemž svatba proběhla podle arabských zvyků a zaujala mimo jiné luxusními šaty s ručně vyšívanou krajkou dovezenými až z Jordánska. Obřad byl pojatý velkolepě s důrazem na úctu a lásku k partnerově rodině. Nevěsta však dodala, že si veselku zopakují ještě v příštím roce, protože tato je platná pouze v arabském světě. A nebudou na ní sami. Krátce po jejich velkém dni Kamila zveřejnila další novinku: v dubnu na svět přivede dvojčátka – holčičky.
Tereza Mašková a Oliver Žilák
Zpěvačka Tereza Mašková se téměř čtyři roky po zásnubách konečně vdala za svého partnera a zároveň manažera Olivera Žiláka, s nímž tvoří pár od roku 2020. Svatba proběhla v romantickém duchu a Mašková se ukázala jako velmi půvabná nevěsta, když vsadila na elegantní šaty a jemný styling. Novomanželé, kteří se nezalekli ani květnového termínu, si svůj velký den užili v kruhu rodiny a přátel a po dlouhém odkládání tak završili svůj společný příběh oficiálním „ano“.
Tereza Lojkásková a Petr Cerha
Moderátor Evropy 2 Petr Cerha alias Nasty se oženil se svou partnerkou Terezou Lojkáskovou. Společné „ano“ si řekli při svatbě v lese, ke kterému mají oba silný vztah. Obřad proběhl v přírodním a velmi osobním duchu a nevěsta jej popsala jako výjimečný den plný lásky, radosti a smíchu. Předcházely mu zásnuby v exotice, které se odehrály na Maledivách, kde Lojkáskovou žádost o ruku zcela nečekaně překvapila.
Eva a René Decastelo
Eva Decastelo se po téměř třech letech od rozvodu znovu sblížila se svým bývalým manželem scenáristou Reném Decastelo a údajně spolu opět tvoří pár, i když zatím nebydlí společně. René a Eva byli dříve třináct let manželé a společně vychovávali dvě děti. Jejich nový začátek přišel poté, co se oba rozešli se svými předchozími partnery a znovu se dali dohromady koncem léta. Decastelo návrat k exmanželovi veřejně nepotvrdila ani nevyvrátila, ale podle blízkých zdrojů je jejich vztah na začátku a oba ho zatím drží v poklidu a bez oficiálních prohlášení.
Jitka Boho a Lukáš Langmajer
Jen krátce poté, co Jitka Boho a herec Lukáš Langmajer oznámili konec předchozích vztahů, potvrdili ten svůj, o kterém se v kuloárech vášnivě spekulovalo již nějaký čas. Jejich láska ale brzy po zveřejnění nabyla dalšího rozměru. Milenci se sestěhovali a sdílejí společnou domácnost. Modelka si přitom přivedla do nového domova i své dvě děti a nadšeně ukazuje fanouškům střípky z jejich nového domova, jako například terasu, která se stala centrálním místem jejich společných chvil.
Tomáš Třeštík a Eva Müllerová
Fotograf Tomáš Třeštík po rozchodu s Evou Decastelo našel novou lásku po boku výrazně mladší lékařky, dermatoveneroložky Evy Müllerové, která dosud nestála ve světle showbyznysu. Jejich vztah přitahuje pozornost médií právě díky věkovému rozdílu, ale i tomu, že se Třeštík po konci s Evou tak rychle zamiloval. Důvody rozchodu s Evou Decastelo totiž pár nikdy nezveřejnil, lze o nich tak pouze spekulovat. A příliš otevřený není ani v novém vztahu, o jejich spokojenosti tak lze jen usuzovat ze sdílených fotek.
Hynek Čermák a Veronika Šmídová
Herec Hynek Čermák se po rozchodu se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou představil na veřejnosti s novou partnerkou, výrazně mladší Veronikou Šmídovou, které je pouhých čtyřiadvacet let. Milence spojuje mnoho společných koníčků, mimo jiné láska ke střelbě. Čermákova nová Veronika jakoby jeho exmanželce herečce Čermák Mackové z oka vypadla. A už se dokonce stihli i seznámit. Pikantní na celém vztahu jistě je, že Čermákova nová přítelkyně byla v době jejich seznámení vdanou paní a s manželem plánovala založení rodiny.
Radka Třeštíková a Jaroslav Vít
Spisovatelka Radka Třeštíková a exmanželka fotografa Tomáše Třeštíka našla novou lásku v podnikateli Jaroslavu Vítovi, exmanželovi modelky Ivety Lutovské, a svůj vztah si užívá i veřejně na sociálních sítích. O jejich partnerství se začalo mluvit poté, co spolu sdíleli společné fotografie a později se i veřejně objevili ruku v ruce na společenské akci, což potvrdilo, že to mezi nimi klape. Třeštíková se k Vítovi otevřeně hlásí, zveřejňuje romantické snímky a dává najevo, že je se svým partnerem spokojená a šťastná. S gustem sobě vlastním si také čas od času ráda rýpne do bývalky svého partnera – Ivety.