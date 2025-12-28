Přeskočit na obsah
Nové lásky a svatební zvony: Které české celebrity v roce 2025 vstoupily do nové životní kapitoly?

Lukáš Langmajer, Jitka Boho
Lukáš Langmajer, Jitka Boho
Petra Holakovská

Rok 2025 přinesl do světa českých celebrit řadu nových začátků a radostných událostí. Některé z nich se odhodlaly veřejně ukázat svůj nový vztah a sdílet s fanoušky, že láska je stále na prvním místě. Jiné své city korunovaly svatbou a oficiálně vstoupily do další životní kapitoly po boku svého partnera. Od intimních obřadů až po velkolepé svatby. Kdo do "toho praštil" a kdo odtajnil novou lásku?

Rok 2025 se nesl ve znamení změn. Někteří slavní se odhodlali veřejně ukázat, kdo stojí věrně po jejich boku. Jiní svůj cit zpečetili svatbou a společně tak vstoupili do nové životní etapy.

Svatba Nicole Vaidišové a Radka Štěpánka
Svatba Nicole Vaidišové a Radka Štěpánka

Obřady probíhaly různorodě – od intimních setkání v kruhu rodiny až po velkolepé svatby, které přilákaly pozornost médií i fanoušků. Mnohé páry vsadily na osobní detaily a symboliku, která jejich vztah vystihuje, a svatební den tak proměnily v nezapomenutelný zážitek. Tyto okamžiky ukázaly, že i ve světě slávy má láska stále své místo a že nové vztahy mohou být hluboké a inspirativní. Podívejte se na přehled nejvýznamnějších nových začátků a svateb nejen českých celebrit roku 2025.

Jitka Molavcová a Alfred Strejček

Jitka Molavcová překvapila veřejnost, když ve svých 73 letech prozradila, že se tajně vdala za dlouholetého partnera Alfreda Strejčka, s nímž ji pojí více než dvacetiletý vztah. Obřad proběhl v naprostém soukromí a v církevním duchu v sanatoriu, kde Strejček dlouhodobě pobývá, za účasti jen těch nejbližších. Molavcová je tak podruhé vdanou paní, protože předtím byla dlouhá léta v manželství s hercem a spisovatelem Janem Petráněm, zatímco Strejček uzavřel manželství již potřetí.

Jitka Molavcová a Alfred Strejček
Jitka Molavcová a Alfred StrejčekFoto: Profimedia
