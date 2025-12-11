Za tím, že se cesty Sandry Novákové a Vojtěcha Moravce protnuly, stojí trochu nečekaný „kupidon“ – muzikant Ondřej Brzobohatý. Právě on v roce 2011 Sandře nadšeně doporučoval mladého, ne příliš známého režiséra, se kterým spolupracoval na filmu. Podle jeho slov byl Vojtěch talent, který by herečka rozhodně měla poznat osobně. Sandra jeho pozvání vzala vážně a na premiéru skutečně přišla a s Moravcem proflámovala celou noc. Mělo to ale háček, oba tehdy byli zadaní a společnost jim tak dělali jejich partneři. „On mi dokonce podával pití,“ vzpomínal se smíchem Moravec.
Nováková a Moravec: Hanbaté přiznání, stalking, svatba v kině a nevěsta bez podprsenky
Dohromady je svedla náhoda a první jiskra přeskočila ve chvíli, kdy to ani jeden z nich nečekal. Ač byli oba zadaní, neváhala se herečka Sandra Nováková proměnit v nenápadnou „stalkerku“, aby si talentovaného režiséra Vojtěcha Moravce přitáhla do života. Jejich vztah začal neortodoxně — a stejně originálně vyústil ve svatbu v kině. Na místě, kde kdysi přeskočila první jiskra.
Dostala ho na prsa
To, co ale netušila, bylo, že Moravec k ní cítil sympatie dávno předtím. Jako malý kluk sledoval její výkon v seriálu Bylo nás pět a přiznal, že závěrečná scéna, kdy se postavy chytí za ruce, s ním zatřásla víc, než by si tehdy připustil. O několik let později ho pak „dorazila“: „Pak byl Protektor, kde ukázala prsa. A bylo to hotový,“ práskl na sebe dnes už Sandřin manžel později. Následoval rok, během kterého se neviděli. Sandra ale přiznává, že si mladého režiséra nemohla vyhnat z hlavy. Zjišťovala si o něm informace, sledovala jeho práci a s nadsázkou říkala, že se z ní stal malý „stalker“. Náhoda jí hrála do karet, když televize hledala režiséra pro její projekt Barování. Sandra se chopila šance a prosadila právě Vojtu. Krátce poté následoval další večírek, jeden z těch nenápadných momentů, které změní život. „Od té doby jsme spolu. Ale já jsem tehdy ještě nebyla rozejitá,“ dodává upřímně herečka.
Hádky a spory bez omluvy
Jejich vztah od začátku provází směs lásky, humoru i drobných sporů, které partnerství dodávají ten pravý říz. Sandra se popisuje jako ta, která se během hádek stáhne do ticha — prý proto, aby se konflikt nevyhrotil. Vojtěch má na věc svůj úhel pohledu: „Ty chceš zachránit vztah tím, že mlčíš?“ odpovídá jí s typickou ironií. Načež Sandra odvětí, že se nikdy neuměl pořádně omluvit, a proto spory vznikají. Jejich škádlení dokazuje to, jak báječně se k sobě hodí.
Svatba z Lásky nebeské
V roce 2015 se jim narodil syn Mikuláš. Rodina se pro oba stala středobodem světa, ale veselka stále nebyla na programu dne, přestože byli zasnoubení. Jejich svatba byla několikrát odložena kvůli pandemii i jejich nabitému pracovnímu programu. „Přišel nám do toho covid, další léto bylo nejisté… a pak jsme prostě neměli čas to zorganizovat,“ vzpomínala Sandra. Pak ale přišla s neotřelým návrhem: proč si neříci své ano přímo na místě, kde se to všechno začalo? Kino Lucerna nebylo vybráno náhodně – právě tam se poprvé potkali a jejich vztah tak dostal symbolický význam. Hosté – přátelé, rodina i kolegové – už byli shromážděni na premiéře filmu Hádkovi, který Moravec režíroval a Sandra v něm ztvárnila jednu z hlavních rolí. A aby té symboliky nebylo málo, moderace se ujal Ondřej Brzobohatý, který je před lety dal dohromady.
Originalita v každém detailu
Sandra, která se pyšní postavičkou jako lusk a ráda s módou experimentuje, zvolila pro svůj svatební den velmi originální outfit – místo klasických svatebních šatů si oblékla elegantní bílý kalhotový kostýmek. Aby svůj svatební model jaksepatří okořenila, sako mělo velmi hluboký výstřih a podprsenka v něm neměla místo. Na bílý závoj, ale nevěsta nezapomněla. Rozhodně se tak stala nepřehlédnutelnou nevěstou. Na neotřelé veselce inspirované ikonickým filmem Láska nebeská měl svou důležitou roli také syn novomanželů – Mikuláš nesl prstýnky.
Herečka se šroubovákem a kladívkem
Kromě herectví a rodině se herečka našla také v designerství a domácím kutilství. Její instagramový fanoušci ji často mohou spatřit s akušroubovákem či jiným nářadím v ruce, jak něco kutí či vylepšuje u sebe doma nebo na zahradě. Čas od času pomůže s vylepšením bydlení také svým hereckým kolegům.