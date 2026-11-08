Můj táta Jaroslav celý život pracoval jako úředník, miloval ale truhlařinu a práci na naší chalupě v Orlických horách, které věnoval třicet let života. Zchátralé stavení z 19. století vlastníma rukama přetvořil v nádherný domov plný vyřezávaného nábytku a vůně dřeva. Kdykoliv jsme tam jako jeli, cítili jsme se jako v pohádce.
Nosila mu dobroty a v kapse měla schovanou darovací smlouvu. Lenku podvedla vlastní příbuzná
Když Lenka po smrti milovaného táty seděla u notáře, ani ve snu ji nenapadlo, že rodinná chalupa už má dávno jiného majitele. Pravidlo „důvěřuj, ale prověřuj“ pocítila na vlastní kůži až ve chvíli, kdy už bylo pozdě, a následky své důvěřivosti vůči nejbližší rodině si bohužel nese dodnes. Navíc se musí vyrovnat s faktem, že ji podvedla vlastní příbuzná.
Můj táta Jaroslav celý život pracoval jako úředník, miloval ale truhlařinu a práci na naší chalupě v Orlických horách, které věnoval třicet let života. Zchátralé stavení z 19. století vlastníma rukama přetvořil v nádherný domov plný vyřezávaného nábytku a vůně dřeva. Kdykoliv jsme tam jako jeli, cítili jsme se jako v pohádce.
Jak rodiče stárli, usadili se tam natrvalo. Když maminka před sedmi lety prohrála boj s těžkou nemocí, táta v chalupě zůstal sám. Já jsem v té době už žila s manželem a dvěma syny v Brně. Nabízeli jsme tátovi, aby se přestěhoval k nám, ale kategoricky to odmítal. Tvrdil, že v horách zapustil kořeny a umře jedině tam.
Jezdili jsme za ním každý druhý víkend. Já jsem vždy navařila, aby měl zásobu poctivého domácího jídla, manžel pomáhal se dřevem na zimu a postupem času jsem tátovi zařídila i terénní pečovatelskou službu, která k němu dojížděla třikrát týdně. Myslela jsem si, že máme všechno pod kontrolou.
Obětavá sestřenice na scéně
Asi před dvěma lety se u nás na chalupě objevila sestřenice Radka, dcera tátova mladšího bratra. Bydlela v Rychnově nad Kněžnou, tedy jen kousek od tátovy vesnice, a z ničeho nic se pozvala na odpolední kávu. Do té doby jsme se přitom vídaly jen sporadicky, většinou na pohřbech, výjimečně svatbách. Najednou ale začala tátu intenzivně navštěvovat.
Přiznám se, že jsem byla zpočátku upřímně ráda. Měla jsem radost, že má táta společnost někoho dalšího z rodiny. Radka mu navíc vozila jeho oblíbené polévky, občas i něco upekla nebo vyprala povlečení. Často mi taky volala: „Leni, neměj strach, já na strýce dohlédnu. Přece jen to máš z Brna daleko.“
Brzy jsem si ale všimla drobných náznaků, které mi měly být varováním. Při jedné z nedělních návštěv jsem v chodbě na věšáku nenašla tátovy staré stříbrné kapesní hodinky po dědovi. Když jsem se ptala, táta jen mávl rukou, že je někde založil. Radka k tomu se sladkým úsměvem a potutelným pomrknutím dodala: „Víš, Leni, strýček už hodně zapomíná.“
Varovné signály a cizí muž
Tátův zdravotní stav se postupně zhoršoval. Lékaři mu diagnostikovali pokročilou stařeckou demenci kombinovanou s počínající Parkinsonovou chorobou. Býval zmatený, pletl si jména i časy. Pečovatelky k němu začaly jezdit denně.
Jednoho pátku jsem dorazila neohlášeně už odpoledne. V kuchyni u stolu seděla Radka a s ní neznámý elegantně oděný muž s kufříkem. Na stole ležely jakési dokumenty. Když mě uviděli, muž papíry narychlo posbíral a Radka znervózněla. „To je známý, finanční poradce. Pomáhá strýčkovi vyřídit příspěvek na péči,“ tvrdila mi tehdy s rychlým úsměvem. Když jsem se ptala táty, o co šlo, díval se do prázdna a jen opakoval, že „Radunka všechno zařídí“.
Šok u notářky
Otec zemřel loni na podzim v klidu, ve věku 79 let. Po pohřbu jsem jako jediná dcera a jediný přímý potomek očekávala běžné dědické řízení. Chalupa pro mě měla obrovskou citovou hodnotu a samozřejmě jsem ji chtěla zachovat pro své syny.
Když mě však notářka pozvala k jednání, zažila jsem absolutní šok. „Paní Lenko, tato chalupa a přilehlé pozemky nejsou předmětem dědictví,“ sdělila mi klidným hlasem. „Vlastnické právo bylo před pěti měsíci převedeno na paní Radku na základě darovací smlouvy s věcným břemenem doživotního užívání.“
Zůstala jsem sedět jako opařená. Ten muž s kufříkem nebyl žádný poradce přes příspěvky, ale právník a známý mé sestřenice. Podstrčili tátovi k podpisu darovací smlouvu v době, kdy už kvůli demenci ani nepoznával vlastní vnoučata!
Když jsem Radce telefonovala, ani se nesnažila nic zapírat. „Strýc mi ji dal dobrovolně. Bylo to jeho přání jako poděkování za to, že jsem se o něj starala, zatímco ty sis žila v Brně,“ vyštěkla do telefonu a zavěsila.
Boj o tátův odkaz
Já právě teď prožívám nejhorší období svého života. Obrátila jsem se na advokáta a podala žalobu na neplatnost darovací smlouvy. Mám k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci i svědectví pečovatelek, které potvrzují, že táta v době podpisu nebyl způsobilý právně jednat a trpěl těžkými výpadky paměti.
Právník mě ale připravil na to, že boj o chalupu bude dlouhý a vyčerpávající. Mně ale nejde jen o majetek. Jde mi o hlavně o spravedlnost a také o to, aby tátovo celoživotní dílo neskončilo v rukou někoho, kdo zneužil jeho slabosti a nemoci.
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Zdroj: čtenářka Lenka (zpracováno pro redakční použití)