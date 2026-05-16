Moje máma se jmenuje Libuše. Je jí sedmdesát devět a vždycky byla ten typ ženy, co raději plete svetry, než aby mluvila o svých citech. Když jsem byl malý, každý podzim jsem dostal nový vlněný svetr, i když ty staré mi ještě byly. Říkala, že v horách musí být člověk v teple, aby mu nezmrzla duše. Trvalo mi roky, než mi došlo, že ty stovky hodin strávené s jehlicemi v rukách byly jejím způsobem, jak mi říct, že na mě myslí s každým očkem.
„Nikdo tě nenutil,“ vpálil mi bratr: On má kariéru, já u postele nemocné mámy splácím dluh za dětství
V životě jsou chvíle, kdy se role rodičů a dětí nenávratně prohodí a z dětského pokoje se stane místo, kde se splácí ty největší životní dluhy. Je péče o stárnoucí rodiče samozřejmost, nebo hrdinství, které si nemůžeme vynucovat? A jak se vyrovnat s tím, když v rodině jeden dává všechno a druhý jen deset minut času týdně?
Pamatuji si, jak mi v devatenácti, když jsem poprvé pozval holku domů, nachystala v obýváku pohoštění jako v hotelu a pak se diskrétně vypařila na celou noc k sousedce, aby nám dala prostor. Když jsem pak odešel do Prahy, volala mi každou sobotu večer. Bez výjimky, patnáct let, i když jsem jí někdy zvedal telefon otráveně uprostřed večírku.
Vzpomínám si na noc před mými státnicemi. Máma tehdy celou noc nešla spát. Vím to, protože když jsem v pět ráno vylezl z pokoje, seděla u kamen a vařila čaj, prý že nemohla dospat kvůli silnému větru. Oba jsme věděli, že se prostě bála za mě. A když mi před lety zkrachovala firma a já zůstal skoro na ulici, máma se mě na nic nevyptávala. Jen mi řekla, ať přijedu na čtrnáct dní domů, a každý den mi pekla ty svoje kynuté buchty s povidly, co voněly jako dětství. O mém neúspěchu nepadlo ani slovo, mluvili jsme o zahradě a o tom, že letos bude hodně jablek. To bylo přesně to ticho, které jsem tehdy potřeboval, aby se mi nerozsypal svět.
Mohl jsem jí zařídit místo v soukromém sanatoriu kousek od Hradce. Mají tam skvělou péči, rehabilitace a personál, který se o vše postará. Můj bratr Marek to propočítal a tvrdil, že se na to složíme a bude to pro všechny nejrozumnější. Spousta lidí to tak dělá, nikoho by to nepohoršilo. Ale když jsem ji viděl v té nemocnici, tak malou pod bílým prostěradlem, vybavily se mi ty svetry. Vybavil se mi ten čaj v pět ráno a vůně kynutých buchet. A prostě jsem to nedokázal.
Všechno se změnilo letos v únoru, v jedno mrazivé úterý. Máma šla ráno jen sypat ptáčkům a na náledí u kůlny nešťastně upadla. Zůstala tam ležet skoro hodinu, než ji našel listonoš. Zlomený krček, pooperační komplikace a náhlý propad sil. Už jsou to čtyři měsíce a máma se z toho pořád nemůže vyhrabat. Levá strana těla ji neposlouchá a bez pomoci se neposadí ani na posteli.
Vzal jsem si v práci dlouhodobé neplacené volno. Sbalil jsem si věci z pražského bytu, dočasně ho pronajal známému a přestěhoval se zpátky do hor, do svého starého pokoje, kde na poličce pořád stojí moje modely letadel.
Jsme tu spolu čtyři měsíce. Náš život má teď jasné mantinely. Budím se v šest, topím v kamnech a připravuji snídani. Pak následuje hygiena, převlékání, podávání léků. Dvakrát týdně jezdí z města fyzioterapeut, mladý kluk, který má s mámou neuvěřitelnou trpělivost. Odpoledne, když máma spí, si vyřídím pár e-mailů nebo jdu nasekat dřevo. Večery trávíme u televize, máma miluje cestopisné filmy o horách, tak se na ně díváme spolu.
Neříkám, že je to snadné. Někdy jsem tak utahaný, že večer usnu jako kotě. Někdy se musím jít vyvztekat ven na dvůr, aby mě neslyšela, protože nechci, aby měla pocit, že mi ničí život. Ale nelituju ani minuty.
Marek žije v Praze, má rozjetou kariéru a rodinu. Chápu, že má jiný život. Ale volá mi jen v neděli, vždycky přesně v deset dopoledne, jako by si to nastavil v kalendáři, a většinu času mluví o tom, jak je v práci pod tlakem. Když ho poprosím, jestli by mohl přijet aspoň na jednu sobotu, aby mě vystřídal, vždycky slíbí, že se podívá do diáře. Už se dívá čtyři měsíce.
Minulou neděli, když volal, jsem mu řekl, že máma měla těžký týden, že se jí hůř dýchá a že už melu z posledního. Nastalo ticho. Pak spustil tím svým „manažerským“ tónem, kterým mi vysvětluje, jak špatně věci organizuju. „Jakube, podle mě se zbytečně obětuješ,“ řekl mi. „Existují profesionální ústavy, kde by jí bylo líp. Máma by tam měla servis a ty by ses mohl vrátit do práce.“ Nezmohl jsem se na slovo. „Je to tvoje volba,“ dodal Marek chladně. „Nikdo tě do toho nenutil.“
Položil jsem to. Seděl jsem pak dlouho v kuchyni na té staré lavici, kde jsem kdysi brečel nad první pětkou z matiky, zatímco máma pletla a dělala, že mě nevidí, aby mi dopřála důstojnost. Nikdo mě nenutil. To má Marek pravdu. Stejně jako nikdo nenutil mámu, aby za mě celou noc nespala před zkouškami. Nikdo ji nenutil, aby mi pekla buchty, když se mi hroutil život. Nikdo ji nenutil, aby mi každou sobotu patnáct let volala, jen aby věděla, že jsem v pořádku.
Některé věci se nedělají z donucení. Dělají se proto, že ten člověk, který teď v pokoji vedle těžce oddechuje, mi kdysi dal najevo, že jsem pro něj nejdůležitější na světě. Protože tu pro mě vždycky byla, bez podmínek a bez počítání zásluh. A teď jsem na řadě já.
Ten večer jsem Markovi napsal dlouhý e-mail. Bez emocí, bez agrese. Jen jsem mu popsal, co to znamená být tu každý den, co cítím, když mámu krmím, a jak mě bolí to jeho desetiminutové nedělní alibi. Odpověděl až po třech dnech. Napsal mi, že jsem byl vždycky „ten citlivý“ a že on měl vždycky pocit, že mě má máma radši, a proto mi teď připadá přirozené se o ni starat. Prý to není o tom, že by ji neměl rád, ale on prostě na tyhle věci není stavěný.
Četl jsem to dokola. Čekal jsem všechno, možná vztek, možná omluvu, ale ne tohle. Ta věta, že mě máma měla radši, mě úplně vykolejila. Jako by mateřská láska byla nějaký omezený příděl, který se musí spravedlivě rozdělit, a na něj prostě zbylo míň.
Neodpověděl jsem mu. Už nebylo co říct. Třetí den se máma zeptala, jestli Marek volal. Řekl jsem, že ano a že ho všichni v práci moc chválí. Jen se na mě tak dlouze podívala – tím pohledem, který máma má, když ví, že lžu jako malý kluk – a neptejte se mě jak, ale v tu chvíli mi jen stiskla ruku. Nic víc. Nebylo to potřeba. To se stalo před čtrnácti dny a Marek se od té doby neozval. Možná zavolá v neděli v deset, možná ne.
Já jsem ale pořád tady. Vstávám v šest, topím v kamnech, pomáhám mámě se vším, co už sama nezvládne. Večer se díváme na hory v televizi. Včera se máma poprvé s pomocí chodítka dostala až k oknu. Zastavila se tam, podívala se na zasněženou zahradu a na chvíli se jí v očích objevil ten starý známý záblesk radosti, jako když mi kdysi předávala hotový svetr. Věřím, že to za to stojí.
Zdroj: Čtenář Jakub (zpracováno pro redakční použití)