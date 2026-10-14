Přeskočit na obsah
15. 10. Tereza
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nevěra i komplikovaný vztah s dcerou. Obávaný kat StarDance Zdeněk Chlopčík našel štěstí až po boku mladší Brigity

15 let bez vlastní dcery a nevěra. Co všechno skrývá přísná tvář obávaného porotce StarDance?
Zdeněk Chlopčík
Zdeněk Chlopčík
Zdeněk Chlopčík s manželkou Brigitou
Zdeněk Chlopčík s manželkou Brigitou
Zobrazit
7 fotografií
15 let bez vlastní dcery a nevěra. Co všechno skrývá přísná tvář obávaného porotce StarDance? |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Přísný porotce s nekompromisním okem a hřejivým úsměvem Zdeněk Chlopčík patří k nejvýraznějším tvářím StarDance. Málokdo však zná celý příběh jeho manželství s o dvacet let mladší tanečnicí Brigitou, s níž už třicet let tvoří pár.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Cesta Zdeňka Chlopčíka k profesionálnímu tanci byla všechno, jen ne přímočará. Vystudoval Strojní fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě a devět let pracoval jako projektant ve Vítkovických železárnách. K tanci se dostal v základních tanečních kurzovních lekcích, odkud se vypracoval až k dvojnásobnému titulu mistra republiky v latinskoamerických tancích a v deseti tancích.

Související

V soukromí však prošel těžkou životní zkouškou, když jeho první manželství skončilo rozvodem kvůli jeho nevěře. Dcera Andrea zůstala v péči matky a po odstěhování do Sokolova ji Chlopčík kvůli překážkám ze strany bývalé ženy nevídal celých patnáct let – od jejích pěti do dvaceti let.

Reklama
Reklama

Nové štěstí a životní stabilitu našel až po boku tanečnice Brigity, se kterou se poprvé potkal, když jí bylo pouhých patnáct let. V roce 2005 svůj svazek stvrdili svatbou a společně vychovávají dvě děti, syna Samuela a dceru Viktorii. Jejich domovem se staly Malenovice u Frýdku-Místku.

Taneční impérium v Beskydech

Manželé Chlopčíkovi spojili své síly nejen v soukromém životě, ale také v podnikání. Provozují rodinnou Taneční školu Chlopčík, v níž vyučují nejen klasické „taneční“, ale i lekce pro manželské a přátelské páry. Zdeněk a Brigita jsou přitom jedinými lektory, s nimiž se účastníci v hodinách potkávají.

Související

Za více než tři dekády fungování školy prošlo jejich tanečními téměř třicet tisíc absolventů základních kurzů a to nepočítáme kurzy pokračovací. Taneční mistr se pyšní ještě jednou výjimečnou bilancí za 34 let působení školy nemusel kvůli nemoci či jiným okolnostem zrušit ani jedinou lekci.

Manželka v bikinách a hřích za volantem

Brigita Chlopčíková na sebe nepoutá pozornost jen díky tanci. Na sociálních sítích ráda sdílí momenty z rodinných dovolených, kde nechybějí ani fotky v plavkách. Svoji štíhlou, tancem vysportovanou postavu si hlídá a otevřeně přiznává, že si chce svou figuru udržet. „Nedopustím, abych byla tlustá,“ říká bez okolků. Její manžel Zdeněk jí pod fotkami rád dává najevo, že se mu líbí, a komplimenty rozhodně nešetří.

Pozornost vzbudila ale i kvůli menšímu silničnímu prohřešku. Policisté ji zastavili, když za volantem manipulovala s hlasovou zprávou na mobilu. Vyšlo ji to na pokutu 2 500 korun a čtyři body. Brigita však situaci vzala s nadhledem a humorem.

Související

Náročné období a vyznání

Při příležitosti výročí 36 let od chvíle, kdy se životní cesty Brigity a Zděňka poprvé protnuly, se Brigita na sociálních sítích otevřeně svěřila s tím, že ani v jejich dlouholetém svazku není vše vždy zalité sluncem. „Jsme opravdu šťastní, že můžeme být spolu a trvá to už třicet šest let,“ napsala k rodinné fotografii.

Upřímně však dodala, že si prošli i těžším obdobím: „Všude je něco, nikdy není nic růžové a tohle foto je po náročném období, které překonáváme, a je nám moc hezky,“ svěřila se. Na základě toho se hned vyrojily spekulace, že náročné období souviselo s péčí o nemocnou maminku i vysokým pracovním vytížením.

Obávaný kat, šokující odchod a velký návrat

V soutěži StarDance, v níž působil od její první řady v roce 2006, je Zdeněk Chlopčík známý především jako obávaný porotce. Získal si pověst přísného, ale spravedlivého kritika, jehož poznávacím znamením se staly náušnice v obou uších a výrazný úsměv.

Související

V roce 2024 však přišel pro fanoušky šok, když se vedení České televize rozhodlo složení poroty obměnit a Chlopčíka po dvanácti sériích nahradil Jan Tománek. Konec oblíbeného „kata vyvolal mezi diváky obrovskou vlnu nevole a výzvy k bojkotu show.

VIDEO: PRSKAVKY #05 | Až na věky. Proč je svatba ta nejdražší rodinná hádka, jakou si můžete zaplatit

Svatba má být oslavou lásky. Jenže než zazní „ano“, stihnou se řešit děti, dresscode, peníze, svatební hry, rozlučky se svobodou i příbuzní, kteří mají na všechno vlastní názor. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková tentokrát probírají, kdy se z nevěsty stává Bridezilla, proč může být zákaz dětí rozumný, jak snadno se z obyčejné oslavy stane velmi drahý projekt a proč jsou některé svatební tradice spíš zkouškou důstojnosti než lásky. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková, Alena Doláková

Zdroje: ibestof.cztanec-ostrava.czextra.czblesk.cz.evropa2.cz

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama