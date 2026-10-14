Cesta Zdeňka Chlopčíka k profesionálnímu tanci byla všechno, jen ne přímočará. Vystudoval Strojní fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě a devět let pracoval jako projektant ve Vítkovických železárnách. K tanci se dostal v základních tanečních kurzovních lekcích, odkud se vypracoval až k dvojnásobnému titulu mistra republiky v latinskoamerických tancích a v deseti tancích.
Nevěra i komplikovaný vztah s dcerou. Obávaný kat StarDance Zdeněk Chlopčík našel štěstí až po boku mladší Brigity
Přísný porotce s nekompromisním okem a hřejivým úsměvem Zdeněk Chlopčík patří k nejvýraznějším tvářím StarDance. Málokdo však zná celý příběh jeho manželství s o dvacet let mladší tanečnicí Brigitou, s níž už třicet let tvoří pár.
Cesta Zdeňka Chlopčíka k profesionálnímu tanci byla všechno, jen ne přímočará. Vystudoval Strojní fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě a devět let pracoval jako projektant ve Vítkovických železárnách. K tanci se dostal v základních tanečních kurzovních lekcích, odkud se vypracoval až k dvojnásobnému titulu mistra republiky v latinskoamerických tancích a v deseti tancích.
V soukromí však prošel těžkou životní zkouškou, když jeho první manželství skončilo rozvodem kvůli jeho nevěře. Dcera Andrea zůstala v péči matky a po odstěhování do Sokolova ji Chlopčík kvůli překážkám ze strany bývalé ženy nevídal celých patnáct let – od jejích pěti do dvaceti let.
Nové štěstí a životní stabilitu našel až po boku tanečnice Brigity, se kterou se poprvé potkal, když jí bylo pouhých patnáct let. V roce 2005 svůj svazek stvrdili svatbou a společně vychovávají dvě děti, syna Samuela a dceru Viktorii. Jejich domovem se staly Malenovice u Frýdku-Místku.
Taneční impérium v Beskydech
Manželé Chlopčíkovi spojili své síly nejen v soukromém životě, ale také v podnikání. Provozují rodinnou Taneční školu Chlopčík, v níž vyučují nejen klasické „taneční“, ale i lekce pro manželské a přátelské páry. Zdeněk a Brigita jsou přitom jedinými lektory, s nimiž se účastníci v hodinách potkávají.
Za více než tři dekády fungování školy prošlo jejich tanečními téměř třicet tisíc absolventů základních kurzů – a to nepočítáme kurzy pokračovací. Taneční mistr se pyšní ještě jednou výjimečnou bilancí – za 34 let působení školy nemusel kvůli nemoci či jiným okolnostem zrušit ani jedinou lekci.
Manželka v bikinách a hřích za volantem
Brigita Chlopčíková na sebe nepoutá pozornost jen díky tanci. Na sociálních sítích ráda sdílí momenty z rodinných dovolených, kde nechybějí ani fotky v plavkách. Svoji štíhlou, tancem vysportovanou postavu si hlídá a otevřeně přiznává, že si chce svou figuru udržet. „Nedopustím, abych byla tlustá,“ říká bez okolků. Její manžel Zdeněk jí pod fotkami rád dává najevo, že se mu líbí, a komplimenty rozhodně nešetří.
Pozornost vzbudila ale i kvůli menšímu silničnímu prohřešku. Policisté ji zastavili, když za volantem manipulovala s hlasovou zprávou na mobilu. Vyšlo ji to na pokutu 2 500 korun a čtyři body. Brigita však situaci vzala s nadhledem a humorem.
Náročné období a vyznání
Při příležitosti výročí 36 let od chvíle, kdy se životní cesty Brigity a Zděňka poprvé protnuly, se Brigita na sociálních sítích otevřeně svěřila s tím, že ani v jejich dlouholetém svazku není vše vždy zalité sluncem. „Jsme opravdu šťastní, že můžeme být spolu a trvá to už třicet šest let,“ napsala k rodinné fotografii.
Upřímně však dodala, že si prošli i těžším obdobím: „Všude je něco, nikdy není nic růžové a tohle foto je po náročném období, které překonáváme, a je nám moc hezky,“ svěřila se. Na základě toho se hned vyrojily spekulace, že náročné období souviselo s péčí o nemocnou maminku i vysokým pracovním vytížením.
Obávaný kat, šokující odchod a velký návrat
V soutěži StarDance, v níž působil od její první řady v roce 2006, je Zdeněk Chlopčík známý především jako obávaný porotce. Získal si pověst přísného, ale spravedlivého kritika, jehož poznávacím znamením se staly náušnice v obou uších a výrazný úsměv.
V roce 2024 však přišel pro fanoušky šok, když se vedení České televize rozhodlo složení poroty obměnit a Chlopčíka po dvanácti sériích nahradil Jan Tománek. Konec oblíbeného „kata“ vyvolal mezi diváky obrovskou vlnu nevole a výzvy k bojkotu show.