Po letech v zahraničí se Josef Maršálek vrátil do Česka s cennými profesními i osobními zkušenostmi. Právě tam si uvědomil, že méně věcí může znamenat více štěstí. Z profesního prostředí si odnesl také zásadu, že zákazníkovi se nikdy neříká „ne“, „neumíme“ ani „není to možné“.
„Nemám děti a vím, že na to jednou budu sám.“ Josef Maršálek otevřel téma umírání
Prošel světovými gastronomiemi od londýnského obchodního domu Harrods až po Indii. Přesto po návratu domů slavný cukrář Josef Maršálek tvrdě narazil na českou malost i fakt, že o jeho recepty nikdo nestál. Místo hořkosti ale našel témata, která dalece přesahují svět pečení. Otevřeně mluví o paliativní péči, přijímání konečnosti i o tom, jak se smiřuje s představou, že stáří možná prožije sám.
Po letech v zahraničí se Josef Maršálek vrátil do Česka s cennými profesními i osobními zkušenostmi. Právě tam si uvědomil, že méně věcí může znamenat více štěstí. Z profesního prostředí si odnesl také zásadu, že zákazníkovi se nikdy neříká „ne“, „neumíme“ ani „není to možné“.
Po návratu do vlasti ho však čekal šok. „To překvapení pro mě bylo, že o moje zkušenosti, zážitky, poznatky, nápady a recepty vůbec nikdo nestál. Říká se tomu česká malost – taková zabedněnost, klapky na očích, kdy si každý hledí jen svého světa, svých problémů, nemocí a obav,“ popsal Maršálek v podcastu Bubliny Katky Osičkové s tím, že Češi často nejsou týmoví hráči a místo hledání cest raději podléhají skepsi.
Buďte oázou uprostřed pouště
Nespokojenost a pochybnosti okolí musel překonat i ve chvíli, kdy se se sestrou rozhodli otevřít pekařskou a cukrářskou manufakturu v rodné jihomoravské vesnici o 424 obyvatelích. Místní byli přesvědčeni, že do zapadlé obce na konci cesty nikdo nepřijde a projekt velmi rychle skončí krachem. Maršálek však vnímal jako zásadní nenechat se stáhnout negativním postojem okolí.
„Říkal jsem sestře: Nesmíte se přizpůsobit té náladě a nenechat se strhnout tou malostí. Představ si, že jdeš po poušti, docházejí ti síly a najednou uvidíš zelenou oázu se studenou vodou. Buďte tou oázou. Když budete oázou inspirace a kvality, lidé si k vám cestu najdou sami,“ vzpomíná na svou filozofii. Sestra poslechla a dnes se před prodejnou o víkendech tvoří kilometrové fronty.
Podle Maršálka totiž spočívá životní úspěch právě v autentičnosti a v tom, co člověk udělal pro společnost, nikoli pouze ve schopnosti vydělat peníze. Stejně tak klade důraz na schopnost rozpoznat klíčové okamžiky a umět včas odejít, a to ať už ze vztahu, z práce, nebo v jeho případě od psaní kuchařských knih. Sám po vydání své čtvrté velké knihy oznámil dlouhodobou pauzu, aby uvolnil trh a prostor ostatním autorům.
Paliativní péče a vůně bábovky
Nejhlubší společenský přesah vnímá Josef Maršálek v tématech, od kterých většina lidí odvrací zrak. Bez nároku na honorář se zapojil do osvětové kampaně, která podporuje paliativní péči, péči o seniory a důstojné dožívání v domácím prostředí.
Bez zaváhání do projektu vstoupil i proto, že v rodině nedávno řešili situaci obou babiček ve věku 83 a 86 let. Zatímco jedna babička si sama přála odejít do domova důchodců ve svém rodném městě, aby nebyla zátěží pro rodinu a získala profesionální servis, druhá se nastěhovala k nejstaršímu synovi. Nalézání správného řešení a otevřená komunikace s babičkami však byly pro celou rodinu novou a emočně náročnou zkušeností.
Symbolem důstojného dožívání a lidské blízkosti se pro něj stala vůně upečené bábovky, která evokuje domov a dětství. Nejlepší pomoc pečujícím a dožívajícím přitom podle něj nepotřebuje velká slova. „Někdy je nejjednodušší upéct bábovku nebo chleba, zaklepat u sousedky na dveře a říct jen: Pojď, dáme si spolu a nemusíme vůbec nic říkat. Když člověk mlčí, má velkou možnost dozvědět se něco nového a poskytnout druhému oporu,“ uzavírá Josef Maršálek.
Právě tato prožitá realita přivedla Josefa také k hluboké reflexi vlastní budoucnosti. „Paliativní péče a dožívání doma je téma, které se týká úplně všech. Dlouho jsem si myslel, že se mě to týká o to intenzivněji, protože nemám děti a vím, že mě jednou čeká to, že na to budu sám a budu se muset o sebe postarat. Zároveň ale kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří děti mají, a přesto zůstali úplně sami. Proto je pro mě extrémně důležité o tom hovořit. Není to žádné sci-fi – letos je to 25 let od mé maturity a ten čas utíká neuvěřitelně rychle,“ upozorňuje cukrář.
Samotu a izolaci přitom nevnímá pouze jako hrozbu do budoucna, ale jako důležitou životní školu. Vzpomíná na své krušné začátky v Praze, kdy žil v nevytápěném pokoji o 13 °C, od pusy mu šla pára a neměl peníze na topení ani na pěnu do koupele.
Věří ale, že pokud člověka osud vytrhne z jeho komfortní zóny a izoluje ho v samotě, není to trest, ale příprava na věci příští. „Právě v momentě, kdy jste v samotě a tichu sami se sebou, máte poprvé možnost opravdu uslyšet své vnitřní já a svou intuici,“ uzavírá Josef Maršálek.