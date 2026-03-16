Sdílejí jednu domácnost, jednu velkou postel i společný život. A zároveň čelí stále stejné otázce, kterou od okolí slýchají téměř neustále. Megan (39), Alana (29) a Kevin (35) z amerického Colorada tvoří polyamorní vztah a každou noc usínají společně v jedné rozměrné manželské posteli, která je vyšla na 1 200 dolarů. Lidé se však podle nich nejčastěji zajímají o jediné – jak v takovém vztahu funguje jejich intimní život.
„Největší mýtus je, že je to chaos.“ Polyamorní trojice popisuje, jak funguje jejich soužití
Žijí ve třech, spí v jedné posteli a otevřeně mluví i o tom, na co se většina lidí ostýchá zeptat. Megan, Alana a Kevin z Colorada ukazují, jak funguje jejich polyamorní vztah v každodenním životě – od společného usínání přes cestování až po pravidla, díky nimž jejich soužití drží pohromadě.
„Funguje to perfektně,“ říká bez okolků Megan. Jejich večerní rutina se přitom od běžných párů trochu liší. „Obvykle chodíme spát přibližně ve stejnou dobu, takže jsme všichni společně v koupelně, připravujeme se a pak se nahrneme do postele. Alana má ráda ticho, takže jsme se dohodli na opravdu nízké hlasitosti televize, pokud je zapnutá, zatímco usínáme,“ vysvětluje Megan. Aby to bylo spravedlivé, nikdo z nich nemá v posteli své stálé místo. Každý večer se střídají, takže uprostřed leží pokaždé někdo jiný.
Dokonce upravili i samotnou matraci – otočili ji napříč, aby měli pro tři lidi více prostoru. Komplikace podle nich přicházejí spíš při cestování. „Věci mohou být trochu komplikované. Když si rezervujete pokoj pro tři osoby, hotely vám téměř vždy dají dvě postele, protože předpokládají, že se o ni nikdo nechce dělit. Obvykle po příjezdu požádáme o king size postel, a pokud to musí být dvě postele, prostě každou noc střídáme, kdo kde spí.“
A co jejich sexuální život?
I na to se prý lidé ptají velmi často, realita je ale podle Megan mnohem méně dramatická, než si mnozí představují. „Největší mylnou představou je, že je to pořád chaotické. Intimita je ale docela rovnocenná. Všichni milujeme fyzický dotek, takže je tu spousta mazlení a blízkosti napříč celou plochou postele,“ vysvětluje Megan.
Kevin a Alana spolu byli ještě předtím, než Megan poznali na seznamovací aplikaci. Alana tehdy chtěla prozkoumat svou bisexualitu a Kevin ji v tom podpořil. „Očekávali jsme, že to bude jen na jednu noc, ale změnilo se to v něco víc a zamilovali jsme se,“ přiznává Megan.
Když mezi nimi dojde ke konfliktu, snaží se situaci řešit poměrně jednoduchým způsobem. „Pokud se dva lidé hádají, třetí se drží stranou, pokud se ho nezeptají na názor,“ popisuje Megan jejich pravidla. „Už od začátku jsme se naučili, že pokud se něco děje, je nejlepší zapojit do rozhovorů všechny. Mluvit za něčími zády může být zraňující. Také jsme se dohodli, že si sdělíme, jak se cítíme, jakmile se nám něco nezdá v pořádku. Zpočátku to bylo náročné, protože jsme nikdy předtím v takovémto vztahu nebyli, ale všichni jsme věděli, že chceme, aby to fungovalo,“ dodává.
Reakce rodiny a okolí byly různé, trojice si z toho ale příliš nedělá hlavu. „Nic netrvá věčně. Soustředíme se na přítomnost a užívání si toho, co máme teď. Obavy z toho, že to nefunguje, nikomu nepomáhají. Jsme tu jen proto, abychom šířili pozitivitu,“ říká Megan. „Sdílením našich životů na sociálních sítích se nesnažíme nikoho naverbovat ani tvrdit, že polyamorie je lepší než monogamie. Prostě si užíváme sdílení našeho pohledu na lásku a užíváme si to,“ dodává.