Psal se rok 2005 a celé Česko doslova žilo první řadou reality show VyVolení. Regina Holásková do vily vstoupila jako výbušná, nekonvenční a neústupná blondýnka, která okamžitě způsobila poprask. Ve vile strávila dlouhých 71 dní, během nichž se stala jednou z nejviditelnějších postav nejen díky své zálibě v odhalování se, ale hlavně díky konfliktům. Ty měla zejména s pozdějším vítězem a miláčkem diváků, nervově labilním Vladkem Dobrovodským. A přestože Regina soutěž nevyhrála, pozornost médií si udržela ještě dlouho po svém odchodu. S odstupem času se však na svou nejslavnější éru dívá kriticky. „Kdybych mohla něco změnit, tak bych do Vyvolených nešla,“ svěřila se v jednom z rozhovorů. Účast v show jí sice přinesla slávu, ale také ji přiměla k pochybnostem o fungování společnosti. „Po Vyvolených jsem začala pátrat, kdo tomu tady vládne v pozadí,“ doplňuje blondýnka, která se postupně rozhodla z mediálního světa zcela vystoupit.
Nejsmutnější osud z VyVolených: Regina přišla o dceru, žije v chatrči z lahví, píše o vesmíru a bojuje proti systému
Byla jednou z nejvýraznějších tváří reality show Vyvolení a ve své době by se jen těžko hledal člověk, který by nevěděl, kdo je Regína Holásková. Pro jedny byla symbolem svobody a nespoutané rebelie, druzí jí nemohli přijít na jméno a nazývali ji bláznem. Po skončení soutěže si změnila jméno na Regina Agia, žije v nuzné chatrči u Brněnské přehrady a jedinou dceru jí odebraly soudy.
Tanec za svobodu a útěk do ciziny
Kdo ale vůbec byla ona Regina, která svým chováním zcela rozdělila národ. Její ambice byly původně umělecké. Vystudovala střední průmyslovou školu textilní, obor modelářství a návrhářství oděvů. Její touha po nezávislosti a cestování ji však nezavedla do módního průmyslu, ale do světa topless tance v zahraničí. Pracovala v mnoha zemích, od Slovinska a Norska přes Japonsko, Mexiko až po Island či Brazílii. Tento způsob obživy pro ni však měl být jen prostředkem pro splnění velkého snu o vlastním ateliéru a galerii. „Je to svět, po kterém jsem vždycky toužila. Odpoutat se od reality a těšit se záplavou barev, které vede mé podvědomí,“ říkala o své umělecké vizi. Realita showbyznysu a práce v cizině ji však často zklamala. Vzpomínala například na zkušenost z Řecka, kde jí za práci nakonec ani nezaplatili.
Mateřství v troskách a slzy pro dceru
Nejsmutnější kapitola Reginina života se začala psát krátce po skončení reality show, kdy otěhotněla. Vztah s otcem dcery Isis Paoly, Pavlem Tesařem, však skončil ještě před narozením holčičky. Následovaly vleklé spory a tahanice, které vyvrcholily v roce 2020, kdy byla dcera definitivně svěřena do péče otce. „Nejhorší bylo, když byla ještě malinká a nerozuměla, proč musí večer pryč,“ popisuje Regina nejtěžší momenty své existence. Sama Regina přitom přišla o maminku ve svých osmnácti letech, což ji velmi významně poznamenalo. O dceru pak byla připravena v momentě, kdy byla hospitalizovaná kvůli zánětu v prsu a neměla tak ani možnost se bránit. Do své péče ji už nikdy nedostala. Aby jí traumata alespoň trochu vynahradila, pořídila jí vlastního poníka a snažila se jí dopřát co nejvíce svobody v přírodě.
Život mimo systém
Stejně jako celý Reginin život, vyvolává pozdvižení i to, jak a v čem někdejší účastnice reality show bydlí. U Brněnské přehrady si vybudovala improvizovaný příbytek. Stavba ze dřeva, kamení, betonu a plastových lahví, zčásti pokrytá igelitem, odráží její postoj k systému, ale i ekologii. Společnost jí zde dělají čtyři afghánští chrti, na které nedá dopustit. Regina se stala vegankou a aktivistkou, která bojuje za práva zvířat a proti znečišťování planety. Její den se prý řídí aktuálními pocity a přírodou. „Můj den se řídí tím, co právě cítím, že je vhodné dělat. A to hodně závisí na počasí, ročním období a podobně,“ vysvětluje svůj alternativní životní styl v chatrči bez tekoucí vody a elektřiny. I přes, pro většinu běžné populace, drsné podmínky si Regina stále udržuje štíhlou postavu a o svůj vzhled dbá.
Mystika na plátně a vesmírný tanec
Ani v ústraní však Regina nepřestala tvořit. Malování obrazů akrylovými barvami je pro ni formou meditace, přičemž její díla jako Duch lesa nebo Ukradené děti zavádějí pozorovatele do světa mystiky. Své umění vystavovala například v roce 2024 v brněnské Galerii D. Kromě malování dokončila i knihu s názvem Vesmírný tanec, ve které shrnuje svou životní filozofii. „Radost mám z řady osobních věcí, ale také z toho, že jsem napsala knihu. Smutná jsem, že se zatím nenašel vydavatel. Jinak smutná vůbec nejsem,“ tvrdí odhodlaně Regina Agia, která za to, že se rozhodla jít vlastní cestou, musela zaplatit vysokou cenu.