Plesnivá garsonka na okraji města byla jediným místem, kam jsem s Klárou mohla utéct. První měsíce byly obzvlášť kruté, počítala jsem každou korunu a pracovala do nočních hodin, jen abych zaplatila nájem a dceři koupila teplé oblečení. Když jsem pak o dva roky později potkala Libora, přišel do našeho života jako zjevení.
Nečekaný návrat z práce mi zničil život. Muže mi svedla osoba mému srdci nejbližší
Když Radka před dvanácti lety balila v malé garsonce svůj život do papírových krabic, plakala vyčerpáním. Její tehdejší manžel propadl hazardu i alkoholu, přišel o práci a rodinu navíc zadlužil. Aby její čtyřletá dcera Klára nemusela dál vyrůstat v prostředí plném křiku a strachu, rozhodla se Radka odejít a začít znovu. Chtěla pro obě vybudovat nový domov, kde už jim nikdo nebude ubližovat.
Plesnivá garsonka na okraji města byla jediným místem, kam jsem s Klárou mohla utéct. První měsíce byly obzvlášť kruté, počítala jsem každou korunu a pracovala do nočních hodin, jen abych zaplatila nájem a dceři koupila teplé oblečení. Když jsem pak o dva roky později potkala Libora, přišel do našeho života jako zjevení.
Byl o čtyři roky starší než já, pracoval jako stavební projektant a vyzařoval z něj neuvěřitelný klid a síla. Netrvalo dlouho a koupili jsme starší domek se zahradou nedaleko Brna. Libor ho během několika let vlastníma rukama zrekonstruoval.
Kláru přijal okamžitě a zcela bez výhrad. Jezdil s ní na kole, pomáhal jí s matematikou, učil ji plavat a o víkendech spolu stavěli na zahradě skleník. Plakala jsem štěstím. Cítila jsem obrovskou vděčnost, že po letech strachu a ponižování máme s dcerou konečně pevný a bezpečný domov.
Všechno fungovalo až do doby, než Klára oslavila sedmnácté narozeniny. Moje milá, stydlivá holčička se doslova přes noc proměnila v chladnou a kousavou slečnu. Zpočátku jsem její odstup a náladovost přikládala běžné pubertě, jenže Klářina nevraživost směřovala výhradně proti mně. Před Liborem mě začala systematicky a velmi nenápadně shazovat.
Při společné večeři si mě prohlédla od hlavy k patě a prohodila s lehkým úsměvem: „Mami, v tomhle vytahaném svetru vypadáš jako babička. Měl bys ji Libore víc hlídat a přestat jí nosit ty čokolády, v jejím věku už se postava sama neudrží.“ Libor se tomu jen pousmál a prohodil něco o tom, že mám v práci hodně stresu. Ani jednou se mě ale skutečně nezastal. Vnímala jsem, jak se mezi nimi vytváří divná, neviditelná aliance, ze které jsem byla postupně vystrkována na vedlejší kolej.
Během následujících měsíců se atmosféra u nás doma stala naprosto nesnesitelnou. Klára začala vědomě posouvat hranice. V létě se po domě pohybovala jen v lehkém tílku bez podprsenky a v krátkých šortkách. Když Libor pracoval v garáži nebo na zahradě, Klára tam strávila celé hodiny. Údajně se zajímala o kutilství a chtěla mu pomáhat.
Často jsem je pozorovala z okna kuchyně. Klára se k němu neustále nakláněla, prosila ho, aby ji učil řídit auto, a při rozhovoru se ho ležérně dotýkala na ramenou. Když si večer v obýváku přisedla k jeho křeslu, opřela si hlavu o jeho koleno a nechala si od něj prohrabovat vlasy, neudržela jsem se a řekla jsem jí, že by měla mít trochu úcty.
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Klára se na mě jen chladně podívala: „Jsi hrozně hysterická, mami. Libor je pro mě jako táta, to ti vadí i to, že mě má rád?“ A Libor přikývl. Řekl mi, že jsem přetažená a že slyším i trávu růst. Vlastní partner ze mě dělal blázna.
Tajné dárky a pocit vetřelce
Podezření, které mě v noci nenechalo spát, přerostlo v jistotu začátkem podzimu. Měla jsem na starosti náš společný rodinný účet. Při pravidelné kontrole plateb kvůli revizi kotle jsem si všimla několika neobvyklých transakcí z předchozího měsíce. Jednalo se o platby v řádu desítek tisíc korun v prodejně špičkové elektroniky a v luxusním obchodě s parfémy.
Následující den jsem využila toho, že byla Klára ve škole, a šla do jejího pokoje. Na psacím stole ležel nejnovější model drahého notebooku a na poličce drahý parfém, který jsem si sama nikdy nemohla dovolit. Když jsem Libora večer konfrontovala, vyhýbal se mi pohledem: „Klára má před maturitou, potřebuje pořádný počítač. A ten parfém? Chtěl jsem jí udělat radost. Daří se nám přece dobře, tak proč z toho děláš scénu?“
Jenže mně Libor za poslední dva roky nedaroval ani květinu, natožpak drahou voňavku. Mezi mnou a mou dcerou se rozhořela otevřená válka o přízeň jednoho muže. Z domu, který jsem pomáhala budovat, se stal prostor plný napětí, kde jsem se cítila jako cizí osoba, která jen překáží.
Finální úder přišel v pátek v polovině listopadu. V práci mě od rána trápila nesnesitelná migréna. Kolem jedenácté dopoledne už jsem nemohla ani koukat do monitoru, vzala jsem si volno a jela domů. Těšila jsem se, že si zalezu do tmy a ticha. Když jsem ale zabočila do naší ulice, překvapilo mě, že před garáží stojí Liborovo auto. Měl mít celodenní jednání v Olomouci.
Co nejtišeji jsem odemkla vstupní dveře. Z obývacího pokoje se ozýval tichý smích a hudba. Pomalu jsem prošla chodbou. Dveře do obýváku byly pootevřené. To, co jsem spatřila, mi doslova zastavilo srdce. Na kožené pohovce ležel Libor a na něm Klára. Byli do sebe zaklesnutí v intimním objetí a líbali se s vášní, která nenechávala prostor pro žádné pochybnosti. Na zemi ležela pohozená školní taška a Liborova bunda.
Zmohl mě jen obrovský nával fyzické nevolnosti, hysterický řev a pláč. Libor vyskočil, snažil se něco koktat o tom, že to není tak, jak to vypadá, ale já mu nedala šanci. Hrozila jsem policií, vyhodila jsem jeho kufr před vrata a zamkla se. Klára se na mě ani nepodívala. Bez jediného slova omluvy, bez kapky lítosti nebo slz si sbalila nejnutnější věci do batohu a odešla. Později jsem se dozvěděla, že skončila u své spolužačky a následně se přestěhovala k babičce.
Dnes žiju v tom velkém domě úplně sama. Libor se pokoušel několikrát volat, ale jeho číslo jsem zablokovala. Klára se mnou odmítá komunikovat, podle babičky mi klade za vinu, že jsem jí zničila život a vyhnala Libora. Zůstala jsem s prázdnýma rukama, zrazená mužem, kterému jsem věřila každé slovo, a vlastní dcerou, pro kterou jsem byla ochotná obětovat vlastní život.
Zdroj: čtenářka Radka (zpracována pro redakční účely)