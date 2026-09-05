Jmenuji se Alena, je mi pětašedesát a celý svůj život žiju v Plzni. S Markem jsme spolu od vysoké školy. Vychovali jsme dva syny, postavili dům, přežili finanční krize i vážné nemoci našich rodičů. Vždycky jsem měla pocit, že jsme sehraný tým. Já jsem byla ta praktická, co drží rodinné kormidlo, a Marek byl ten klidný přístav.
Nebyla v tom jiná žena. Pravda o manželově tajném plánu byla mnohem osobnější
Po osmatřiceti letech společného života Aleně manžel oznámil, že odjíždí na měsíc ke svému bratrovi do Jizerských hor. Myslela jsem si, že si chce jen vyčistit hlavu od městského shonu. Jenže o pár dní později stačilo otevřít jednu zásuvku v jeho dílně, aby pochopila, že tenhle útěk měl mnohem hlubší kořeny.
Jmenuji se Alena, je mi pětašedesát a celý svůj život žiju v Plzni. S Markem jsme spolu od vysoké školy. Vychovali jsme dva syny, postavili dům, přežili finanční krize i vážné nemoci našich rodičů. Vždycky jsem měla pocit, že jsme sehraný tým. Já jsem byla ta praktická, co drží rodinné kormidlo, a Marek byl ten klidný přístav.
Občas mě sice rozčilovalo, jak byl pasivní, ale brala jsem to jako daň za jeho mírnou povahu. „Alenko, prosím tě, kdy vlastně jdeme k tomu zubaři?“ ptával se mě pravidelně. Nebo: „Kde máme záruční list od té nové pračky?“ Všechno jsem měla v hlavě. Byla jsem jeho externí paměť a manažerka našeho společného života.
Když mi na začátku podzimu řekl, že pojede na měsíc ke svému bratrovi Pavlovi, překvapilo mě to. „Pavel potřebuje pomoct s chatou a já bych si docela rád odpočinul,“ vysvětlil mi tehdy u večeře. „Měsíc je dlouhá doba, Marku. Určitě to tu bez tebe zvládnu, ale bude mi smutno,“ odpověděla jsem a pohladila ho po ruce. „Neboj se, uteče to jako voda,“ usmál se unaveně.
Modrý sešit pod krabičkou s hřebíky
Třetí den po jeho odjezdu jsem v jeho koutku v garáži hledala náhradní klíče od sklepa. Věděla jsem, že je mívá v jedné ze zásuvek svého starého ponku. Otevřela jsem ji a narazila na tlustý modrý sešit, který jsem nikdy předtím neviděla. Nebyl nijak schovaný, ležel přímo pod krabičkou s hřebíky.
Když jsem ho otevřela, vyklouzly z něj vytištěné inzeráty na pronájem garsonek v Liberci. Některé byly zakroužkované červeným fixem. Na další stránce byl Markovým úhledným písmem sepsaný podrobný rozpočet: jeho starobní důchod na jedné straně, na druhé odhadované náklady na nájem, zálohy na energie, jídlo, internet a lékárnu.
Čísla přesně odpovídala jeho měsíčnímu příjmu. Sedla jsem si na starou stoličku a ruka se mi třásla. Okamžitě jsem vytočila jeho číslo.„Ahoj Aleno, zrovna s Pavlem čistíme okapy,“ ozval se jeho klidný hlas z telefonu. „Marku,“ přerušila jsem ho a hlas se mi třásl. „Našla jsem v tvém ponku ten modrý sešit. Ty inzeráty na byty v Liberci. Marku, ty mě chceš opustit?“
Na druhém konci linky nastalo hrobové ticho. Slyšela jsem jen šum větru. „Aleno, nechtěl jsem to s tebou řešit takhle po telefonu,“ řekl nakonec tiše. „Takže je to pravda?“ vyhrkla jsem a slzy mi stékaly po tvářích. „Je v tom jiná žena?“ „Ne, proboha, žádná jiná žena v tom není. Vrátím se zítra a promluvíme si.“
Nová pravidla hry
Druhý den odpoledne seděl Marek u našeho kuchyňského stolu. Kufr nechal stát v předsíni. Vypadal starší a unavenější než obvykle. „Cítil jsem se jako neviditelný duch ve vlastním životě,“ začal mluvit, zatímco si hrál s prázdným hrnkem. „Už roky nerozhoduji o ničem. Ty plánuješ dovolené, ty víš, kdy se platí pojistky, ty mi kupuješ oblečení, ty mi organizuješ čas. Já už ani nevěděl, jestli jsem svébytný chlap, nebo jen tvůj projekt.“
„Ale já jsem to dělala pro nás! Abych ti ulehčila!“ bránila jsem se ublíženě. „To mi vyčítáš, že jsem se o všechno starala?“ „Nevyčítám ti to, Aleno. Jsem ti vděčný. Ale já jsem v tom pohodlí úplně ztratil sám sebe. Zapomněl jsem, jaké to je mít zodpovědnost sám za sebe. Ten sešit… to nebyl plán na okamžitý rozchod. Byla to moje úniková cesta.
Potřeboval jsem vědět, že když to na mě zase padne, mám kam jít. Že dokážu přežít sám.“ Bolelo to. Strašně moc. Vidět, že moje péče, kterou jsem považovala za projev lásky, byla pro něj těsnou klecí. Trvalo to měsíce. Začali jsme chodit do manželské poradny. Musela jsem se naučit držet se zpátky, neorganizovat mu každou minutu a nechat ho dýchat.
A Marek se musel naučit mluvit o svých potřebách dřív, než začne tajně plánovat rozpočet na samotku. Dnes je to rok. Marek si sám hlídá své termíny u lékaře, zařizuje servis auta a občas vyrazí na víkend s Pavlem, aniž by se mě ptal na svolení. Já se zase víc soustředím na své koníčky a zahradu.
Modrý sešit v zásuvce jeho ponku stále leží. Vím o něm a Marek ví, že o něm vím. Už v něm ale nevidím hrozbu. Je to spíš připomínka toho, že láska po desítkách let není o závislosti. Každé ráno, kdy se Marek probudí vedle mě, vím, že tu nezůstává z nutnosti nebo ze strachu ze samoty. Zůstává proto, že i když má únikovou cestu na dosah ruky, pořád si svobodně vybírá mě.
VIDEO: Spotlight Aktuálně.cz – Michal Skořepa
Zdroj: čtenářka Alena (zpracováno pro redakční použití)