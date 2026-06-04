Dětství prožívala Naďa Konvalinková v centru Prahy, v Bartolomějské ulici, a zpočátku působilo idylicky. Jenže vztah rodičů, mezi kterými byl desetiletý věkový rozdíl, se postupně změnil v „drsnou vztahovou jízdu“. Vše vyvrcholilo, když bylo Nadě deset let.
Naďa Konvalinková prožila dětství plné násilí a šikany. Oporu našla až u babičky
Je ztělesněním pohody, laskavosti a pozitivní energie. Za stále usměvavou tváří Nadi Konvalinkové se však skrývá životní příběh plný těžkých zkoušek. Dětství poznamenalo domácí násilí, pobyt v dětském domově připomínajícím horor i krutá šikana. Život ji nešetřil ani v dospělosti – prošla si bouřlivým manželstvím s Oldřichem Kaiserem a sváděla bolestný boj o záchranu své jediné dcery ze závislosti.
Dětství prožívala Naďa Konvalinková v centru Prahy, v Bartolomějské ulici, a zpočátku působilo idylicky. Jenže vztah rodičů, mezi kterými byl desetiletý věkový rozdíl, se postupně změnil v „drsnou vztahovou jízdu“. Vše vyvrcholilo, když bylo Nadě deset let.
Poté, co otec surově napadl matku, zasáhly úřady a umístily Naďu i její mladší sestru Ljubu do dětského domova. „Děti se nám mstily za to, že za námi babička chodila každou středu a nosila nám ovoce,“ vzpomíná herečka na rok strávený mimo vlastní domov.
Šikana přitom byla nemístně krutá: spolubydlící jí mazaly obličej krémem na boty, zavíraly ji do sprchy nebo jí vyhazovaly věci z okna. Z této doby si odnesla celoživotní trauma ze samoty, ale také svou největší zbraň – humor. Vysvobození přišlo až po roce, kdy si babička z otcovy strany obě vnučky vybojovala do vlastní péče
Manželství s Kaiserem: Recese v soukromém pekle
V roce 1980 se Naďa provdala za svého hereckého kolegu Oldřicha Kaisera. Jejich svatba byla jednou velkou recesí – obřad doprovázely fanfáry z býčích zápasů a novomanželé měli na sobě vězeňské košile. „Netušila jsem, že když si beru Kaisera, beru si i Lábuse,“ glosuje dnes už s nadhledem.
Realita pětadvacetiletého soužití s vynikajícím hercem však byla vyčerpávající. Kaiserův bohémský život, nevěry a stupňující se alkoholové excesy stavěly Naďu do role té, která čeká, kdy opilý zaklepe na dveře. A i když chtěla své jediné dceři Karolíně dopřát stabilnější rodinu, než měla sama, manželství nakonec v roce 2005 skončilo rozvodem.
Dcera na psychiatrii
Nejtěžší životní zkouška přišla s dcerou Karolínou. Ta po svém otci zdědila nejen talent, ale i sklon k alkoholismu. Situace došla tak daleko, že byla těsně před maturitou vyloučena ze školy a skončila v psychiatrické léčebně.
Pro Naďu to byl bolestný návrat k démonům, které tak dobře znala z manželství s Kaiserem, tentokrát však šlo o její jediné dítě. Právě ona byla tou silou, která dceru přesvědčila k léčbě. Karolína závislost překonala a v roce 2022 se dokonce objevila po boku otce ve filmu Vánoční příběh.
Mantry a plavání
Naďa Konvalinková už dávno nehraje jen naivní dívky, jako byla její slavná Květuška z filmu Adéla ještě nevečeřela. S lehkostí se přehrála do rolí moudrých matek a babiček. V Divadle na Vinohradech exceluje v titulech jako Hana nebo Ondina.
Svůj vnitřní klid si udržuje každodenními ranními meditacemi a mantrami, které se naučila během buddhistického pobytu na Slovensku. Když zrovna nehraje, najdete ji na její chalupě u Dobříše, kde ráda plave ve vlastním bazénu, protože po operaci kyčle je voda ve Vltavě pro její klouby už příliš studená.