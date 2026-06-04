Přeskočit na obsah
4. 6. Dalibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Naďa Konvalinková prožila dětství plné násilí a šikany. Oporu našla až u babičky

Naďa Konvalinková
Nada Konvalinkova
Oldřich Kaiser
Naďa Konvalinková
Oldřich Kaiser a Karolina Kaiserová
Zobrazit
8 fotografií
Naďa Konvalinková |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Je ztělesněním pohody, laskavosti a pozitivní energie. Za stále usměvavou tváří Nadi Konvalinkové se však skrývá životní příběh plný těžkých zkoušek. Dětství poznamenalo domácí násilí, pobyt v dětském domově připomínajícím horor i krutá šikana. Život ji nešetřil ani v dospělosti – prošla si bouřlivým manželstvím s Oldřichem Kaiserem a sváděla bolestný boj o záchranu své jediné dcery ze závislosti.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Dětství prožívala Naďa Konvalinková v centru Prahy, v Bartolomějské ulici, a zpočátku působilo idylicky. Jenže vztah rodičů, mezi kterými byl desetiletý věkový rozdíl, se postupně změnil v „drsnou vztahovou jízdu. Vše vyvrcholilo, když bylo Nadě deset let. 

Související

Poté, co otec surově napadl matku, zasáhly úřady a umístily Naďu i její mladší sestru Ljubu do dětského domova. „Děti se nám mstily za to, že za námi babička chodila každou středu a nosila nám ovoce,“ vzpomíná herečka na rok strávený mimo vlastní domov. 

Reklama

Šikana přitom byla nemístně krutá: spolubydlící jí mazaly obličej krémem na boty, zavíraly ji do sprchy nebo jí vyhazovaly věci z okna. Z této doby si odnesla celoživotní trauma ze samoty, ale také svou největší zbraň – humor. Vysvobození přišlo až po roce, kdy si babička z otcovy strany obě vnučky vybojovala do vlastní péče

Související

Manželství s Kaiserem: Recese v soukromém pekle

V roce 1980 se Naďa provdala za svého hereckého kolegu Oldřicha Kaisera. Jejich svatba byla jednou velkou recesí – obřad doprovázely fanfáry z býčích zápasů a novomanželé měli na sobě vězeňské košile. „Netušila jsem, že když si beru Kaisera, beru si i Lábuse,“ glosuje dnes už s nadhledem.

Naďa Konvalinková
Naďa Konvalinková
Naďa Konvalinková
Oldřich Kaiser
Zobrazit
8 fotografií

Realita pětadvacetiletého soužití s vynikajícím hercem však byla vyčerpávající. Kaiserův bohémský život, nevěry a stupňující se alkoholové excesy stavěly Naďu do role té, která čeká, kdy opilý zaklepe na dveře. A i když chtěla své jediné dceři Karolíně dopřát stabilnější rodinu, než měla sama, manželství nakonec v roce 2005 skončilo rozvodem.

Související

Dcera na psychiatrii

Nejtěžší životní zkouška přišla s dcerou Karolínou. Ta po svém otci zdědila nejen talent, ale i sklon k alkoholismu. Situace došla tak daleko, že byla těsně před maturitou vyloučena ze školy a skončila v psychiatrické léčebně.

Pro Naďu to byl bolestný návrat k démonům, které tak dobře znala z manželství s Kaiserem, tentokrát však šlo o její jediné dítě. Právě ona byla tou silou, která dceru přesvědčila k léčbě. Karolína závislost překonala a v roce 2022 se dokonce objevila po boku otce ve filmu Vánoční příběh.

Související

Mantry a plavání

Naďa Konvalinková už dávno nehraje jen naivní dívky, jako byla její slavná Květuška z filmu Adéla ještě nevečeřela. S lehkostí se přehrála do rolí moudrých matek a babiček. V Divadle na Vinohradech exceluje v titulech jako Hana nebo Ondina. 

Svůj vnitřní klid si udržuje každodenními ranními meditacemi a mantrami, které se naučila během buddhistického pobytu na Slovensku. Když zrovna nehraje, najdete ji na její chalupě u Dobříše, kde ráda plave ve vlastním bazénu, protože po operaci kyčle je voda ve Vltavě pro její klouby už příliš studená.

VIDEO: Režisér Bořivoj Zeman po natočení filmu Honza málem králem ukončil kariéru. Nebyl s pohádkou spokojený, tvrdí filmový kritik Kamil Fila

Režisér Bořivoj Zeman po natočení filmu Honza málem králem ukončil kariéru. Nebyl s pohádkou spokojený, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila

Zdroje: Rádio Junior podcastynasetema.czcsfd.cz

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama