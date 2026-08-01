Ještě před rokem bych nevěřila, že se můj život může během několika měsíců změnit tak, že už nebudu poznávat sama sebe. S Davidem jsme spolu byli téměř deset let. Vzali jsme se po třech letech vztahu a dlouho jsem si myslela, že jsme přesně ten pár, kterému všechno vyjde.
Na dovolené podlehla zakázané lásce. Po návratu ji šokovalo těhotenství i manželovo přiznání
Na vysněnou dovolenou odjela Karolína sama, protože její manžel musel zůstat doma. Chtěla si odpočinout, pročistit hlavu a na pár dní zapomenout na manželství, ve kterém se už dlouho necítila šťastná. Netušila, že právě tam potká muže, který jí připomene, jaké to je cítit se milovaná a žádoucí. Jejich letní románek měl skončit posledním večerem na pláži. Jenže osud vše zařídil úplně jinak.
Ještě před rokem bych nevěřila, že se můj život může během několika měsíců změnit tak, že už nebudu poznávat sama sebe. S Davidem jsme spolu byli téměř deset let. Vzali jsme se po třech letech vztahu a dlouho jsem si myslela, že jsme přesně ten pár, kterému všechno vyjde.
Měli jsme hezký byt, oba slušnou práci a na první pohled nám nic nechybělo. Jenže některé věci člověk pozná až za zavřenými dveřmi. David se postupně změnil. Nebyl zlý, nikdy mi neublížil a nehádali jsme se kvůli maličkostem.
Jenže jsme spolu přestali skutečně žít. Ráno jsme vstali, každý odešel do práce a večer jsme se potkali doma. Někdy jsme spolu povečeřeli, jindy si vzal jídlo každý sám.
Víkendy jsme trávili většinou návštěvami u rodičů. Každý u těch svých. Byli jsme manželé, ale připadalo mi, že jsme spíše jako dva lidé, kteří sdílejí domácnost. Nejvíc mě bolelo, že jsem si na to začala zvykat.
Když jsem jednoho večera Davidovi připomněla, že jsme už dlouho nebyli nikde sami, jen pokrčil rameny. „Vždyť jsme spolu pořád,“ odpověděl. „Být spolu v jednom bytě není totéž jako být spolu,“ řekla jsem. Podíval se na mě, ale nic neřekl. A právě v tu chvíli jsem pochopila, že už ani nevím, jak náš vztah zachránit.
Dovolená měla být mým útěkem
To léto nás čekala dovolená na Sardinii. Měla to být naše první pořádná cesta po dlouhé době. Týden u moře, malý hotel kousek od pláže, výlety a večery v restauracích. Jenže měsíc před odjezdem dostal David nabídku na důležitý pracovní projekt.
Byla to pro něj velká příležitost a já věděla, že ji nemůže odmítnout. „Ty bys měla jet,“ řekl mi s tím, že si potřebuji odpočinout a určitě si to dokážu užít i sama. Nejdřív jsem byla naštvaná. Potom jsem si ale uvědomila, že možná opravdu potřebuju být chvíli sama. A tak jsem odletěla.
První den jsem se cítila zvláštně. V restauraci jsem seděla u stolu pro dva a snažila se nevnímat, že na druhé židli nikdo není. Na pláži kolem mě ležely páry, rodiny s dětmi a skupinky přátel.
Já měla jen knihu, sluneční brýle a telefon. Rozhodla jsem se, že ho budu používat co nejméně a dovolenou si budu užívat přesně tak, jak mi osud naservíroval. To jsem ještě netušila, že brzy potkám člověka, který všechno změní.
Náhodné setkání v dešti
Bylo to třetí den. Vydala jsem se sama do městečka, které leželo několik kilometrů od hotelu. Chtěla jsem koupit nějaké suvenýry a potom se projít podél pobřeží. Když jsem vyšla z malého obchodu, začalo pršet.
Schovala jsem se pod střechu kavárny. „Jestli čekáte, až to přejde, můžete čekat dlouho,“ ozval se vedle mě muž. Otočila jsem se. Byl o pár let starší než já. Měl světlé vlasy, opálenou tvář a na sobě jednoduché tričko. V ruce držel fotoaparát. „To jste mě tedy povzbudil,“ zasmála jsem se.
„Chtěl jsem být upřímný.“ Představil se jako Marek. Pracoval jako fotograf a na Sardinii přijel kvůli zakázce. Bydlel v jiném hotelu než já, ale v městečku se pohyboval každý den. Začali jsme si povídat. Nejdřív o počasí. Potom o ostrově. A nakonec o úplně jiných věcech.
Po půlhodině jsem zjistila, že mu vyprávím věci, které jsem za poslední rok nedokázala říct ani Davidovi. Marek se mě neptal, jestli jsem šťastná. Zeptal se mě, kdy jsem naposledy udělala něco jen pro sebe. Nevěděla jsem.
Věděla jsem, že bych měla odejít
Když déšť ustal, Marek mě pozval na kávu. Měla jsem odmítnout. Byla jsem vdaná. Řekla jsem mu to. „Takže káva už není dobrý nápad?“ zeptal se a já se jen stydlivě usmála. „Dobře. Tak si ji dáme.“ A už mě vedl do malé kavárny na náměstí.
Měla jsem pocit, že dělám něco špatného, přestože jsme jen seděli a mluvili. Ale už tehdy jsem cítila, že mezi námi něco vzniká. Marek se na mě díval jinak než David. Ne jako na manželku. Ne jako na člověka, se kterým musí řešit účty a domácnost. Díval se na mě jako na ženu.
A mně se ten pocit nebezpečně líbil. Když jsme se večer rozloučili, řekl mi, že mě rád znovu uvidí. Celou cestu do hotelu jsem přemýšlela, jestli mu mám napsat. Nemusela jsem. Napsal první.
Čtyři dny, které jsem neměla prožít
Další ráno jsme se setkali u přístavu. Marek mě vzal na místo, které turisté téměř neznali. Byla tam malá pláž ukrytá mezi skalami a voda měla tak průzračnou barvu, že jsem si připadala jako v reklamě.
Celý den jsme se smáli. Půjčili jsme si loď, koupali se a večer seděli v restauraci a pozorovali západ slunce. Byla jsem šťastná, opravdu šťastná. A právě to mě děsilo nejvíc. Protože jsem věděla, že tohle štěstí není moje.
Měla jsem manžela. Ale přesto jsem v tu chvíli po dlouhé době cítila, že zase žiju, že někoho zajímám a že mě někdo chce jako ženu. Když mě Marek večer doprovodil k hotelu, zastavil se před vchodem. „Měl bych jít,“ řekl.
„Ano,“ špitla jsem. Ani jeden z nás se ale nepohnul. Pak mě políbil. A já věděla, že jestli hned neuteču, bude pozdě. Místo toho jsem zavřela oči a polibek mu oplatila.
Zakázaná láska chutná nejlépe
Další dny jsem už nepřemýšlela. To byla moje největší chyba nebo možná největší pravda. Marek a já jsme spolu trávili každou volnou chvíli. Ráno jsme chodili na snídani, přes den jsme objevovali ostrov a večer jsme se vraceli k moři. Bylo to absurdní.
Znal mě sotva několik dní, a přesto jsem mu dokázala říct všechno. Přiznala jsem mu, že už dlouho nejsem šťastná. Že jsem s Davidem zůstávala hlavně ze strachu z rozvodu. Bála jsem se začínat znovu i toho, že už si nikoho nenajdu.
Marek mě poslouchal, a když se mě zeptal, co bych udělala, kdybych neměla strach, odpověděla jsem, že bych odešla. On jen věcně opáčil, proč to tedy neudělám. „Protože život není tak jednoduchý,“ řekla jsem už trošku podrážděně, zároveň jsem ale věděla, že má pravdu.
Poslední večer
Před odletem jsem věděla, že se s Markem musíme rozloučit. Seděli jsme na pláži, zatímco mě držel za ruku a tiše mě přesvědčoval, abych mu zavolala a pak za ním přijela do Brna.
Usmála jsem se a zeptala se, co by se stalo, kdybych mu nezavolala, na což mi s naprostým sebevědomím odpověděl, že by věděl, že jsem zbabělec. Dlouho jsem se dívala na moře a v duchu si přiznala, že má pravdu.
Když jsem druhý den odlétala, plakala jsem, protože jsem se nechtěla vrátit, ale během letu jsem si uvědomila, že Marek měl pravdu ještě v jedné věci – nemohla jsem se vrátit k Davidovi a pokračovat ve svém životě stejně jako předtím, protože jsem věděla, že musím něco změnit.
Doma mě čekalo něco nečekaného
David mě vyzvedl na letišti. Přivezl mi květiny. To mě překvapilo. „Chyběla jsi mi,“ řekl. Objala jsem ho a v tu chvíli mě přepadl pocit viny. Celou cestu domů jsem mlčela. David se vyptával na dovolenou. Zmohla jsem se jen na to, abych mu řekla, že byla krásná.
Nevěděl, že jsem tam poznala Marka, ani to, že jsem se do něj bezhlavě zamilovala. A nevěděl ani to, co jsem sama zjistila o několik týdnů později. Začalo mi být špatně. Nejdřív jsem si myslela, že jsem něco snědla. Potom jsem si všimla, že mám několik dní zpoždění. Byla jsem těhotná.
Nedokázala jsem žít se lží
Termínově mohlo být dítě Davidovo. Jenže já věděla, že existuje možnost, že otcem je Marek. Nevěděla jsem, co dělat. Měla jsem pocit, že stojím mezi dvěma životy.
Zavolala jsem Markovi, a když jsem mu řekla, že jsem těhotná, dlouho mlčel. „Jsi si jistá, že je to dítě moje?“ zeptal se. „Nevím,“ odpověděla jsem upřímně. Marek chtěl přijet, ale to jsem prozatím odmítla. Potřebovala jsem nejdřív říct pravdu Davidovi.
David mě šokoval
Čekala jsem několik dní. Nakonec jsem si s Davidem sedla v obýváku. Podíval se na mě a já na něj bez varování vypálila: „Jsem těhotná.“ Zůstal úplně nehybný. „To je nejlepší zpráva, jakou jsem mohl dostat,“ vykoktal ze sebe a objal mě.
Oba jsme se rozplakali. Ovšem já ne štěstím, ale kvůli tomu, co jsem mu musela říct. Pověděla jsem mu všechno o Markovi a dovolené. I o tom, že nevím, kdo z nich je otcem. David mě poslouchal, ani jednou mě nepřerušil. Když jsem skončila, vstal a odešel do ložnice.
Myslela jsem, že je konec. Po několika minutách se ale vrátil a vypadal úplně jinak. „Karolíno, musím ti něco říct i já.“ Ztuhla jsem. Sedl si naproti mně a přiznal, že měl milenku. Kolegyni z práce. Rozešli se, když jsem byla na dovolené. Uvědomil si, že mě nechce ztratit.
Výsledek, který rozhodl o všem
Rozhodli jsme se pro test otcovství. Čekání bylo nesnesitelné. S Davidem jsme mezitím začali chodit na párovou terapii a po letech jsme spolu konečně začali mluvit. A pak přišel výsledek.
Dítě bylo Davidovo. Syn se narodil na jaře. S Davidem jsme spolu ještě nějaký čas zůstali. Snažili jsme se. Jenže naše manželství bylo dlouho prázdné a nakonec jsme se rozhodli, že pro všechny bude nejlepší rozchod.
Marek ho nezničil. Jen mi ukázal, že v něm už dávno není něco, co jsem potřebovala. Po nějaké době jsme se znovu setkali. Náš vztah nakonec nepokračoval. Marek žil jiný život a já měla dítě, bývalého manžela a úplně jinou realitu než v těch několika dnech na Sardinii.
Přesto na něj vzpomínám jako na součást mého života v době, kdy jsem potřebovala pochopit sama sebe. Dnes už vím, že některé letní lásky nejsou začátkem velkého příběhu, ale jen krátkou kapitolou. Ale i krátká kapitola může změnit celou knihu.
Když se dnes podívám na svého syna, někdy si vzpomenu na tu dovolenou. A také na ženu, kterou jsem tehdy byla. Na Karolínu, která se bála odejít z nešťastného manželství, protože netušila, co ji čeká na druhé straně.
VIDEO: Nevěra není vada charakteru, nejsme stavěni na jeden vztah na život, říká Vlášková
Zdroj: čtenářka Karolína (zpracováno pro redakční použití)