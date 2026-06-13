Jmenuji se Zuzana a dlouho jsem si myslela, že můj svět už zůstane přesně takový, jaký byl – ohraničený stěnami mého dvoupokojového bytu, policemi s historickými romány a pravidelným rituálem zalévání muškátů na balkoně. Po rozvodu, který proběhl před patnácti lety, jsem na muže v podstatě rezignovala. Ne z nenávisti, ale z únavy.
Myslela si, že nic horšího než samota už nepřijde. Pak dostala šanci na lásku a s ní i cizí rodinné peklo
Zuzana měla pocit, že její život už připomíná dočtenou knihu. Žádné nové kapitoly. Jenže osud dokáže překvapit a převrátit vše, co se dosud zdálo pevně dané, vzhůru nohama. Po letech samoty tak i ona našla odvahu znovu otevřít své srdce.
Zvykla jsem si na ticho. Zvykla jsem si na to, že se nemusím nikoho ptát, co bude k večeři, nebo vysvětlovat, proč chci celou sobotu jen tak prolenošit v křesle. Moje kamarádka Alena mi neustále opakovala, že „zarůstám mechem“. „Zuzi, pojď aspoň na ten kurz aranžování květin, je to v botanické zahradě, bude tam čerstvý vzduch,“ hučela do mě tak dlouho, až jsem podlehla. Vlastně jsem tam šla jen proto, aby mi dala pokoj.
Setkání u japonských javorů
Bylo větrné úterý a v proskleném pavilonu botanické zahrady to vonělo hlínou a vlhkem. Seděla jsem u stolu s nůžkami v ruce a snažila se pochopit princip vazby, když si ke mně přisedl on. Jmenoval se Robert. Měl hluboké vrásky kolem očí, které se mu při úsměvu úplně stáhly, a neuvěřitelně klidné ruce. Začali jsme si povídat o úplně banálních věcech – o tom, jak se starat o bonsaje a proč nám oběma doma usychají kapradiny. Jenže z banalit se rychle stalo něco hlubšího.
Robert uměl naslouchat. Když jsem mluvila, neodvracel zrak k telefonu, nečekal, až se nadechnu, aby mohl skočit do řeči. Opravdu mě slyšel. Zjistili jsme, že oba milujeme staré černobílé filmy a oba jsme si prošli rozvodem, který nás nechal emocionálně vyprahlé. Měla jsem pocit, jako bych potkala svou mužskou variantu. Když kurz skončil, slunce už zapadalo. „Nešla byste na čaj? Znám jednu tichou čajovnu kousek odtud,“ navrhl tehdy s mírnou nervozitou v hlase. Přikývla jsem dřív, než mě stihla zastavit má obvyklá opatrnost.
Stín u stolu
Čajovna byla útulná, plná měkkých polštářů a vůně santalového dřeva. Seděli jsme tam snad věčnost. Mluvili jsme o našich dospělých dětech, o strachu ze samoty i o tom, jak je těžké uvěřit, že by člověk v šedesáti mohl ještě někoho „potkat“. Bylo to tak přirozené, jako bychom se znali roky. „Víte, Zuzano, já už jsem ani nedoufal, že…“ nedořekl.
Dveře čajovny se rozletěly a dovnitř vrazil mladý muž. Mohlo mu být tak pětatřicet, byl vysoký a v obličeji měl vepsaný vztek smíšený s úzkostí. Zamířil přímo k našemu stolu, jako by měl v hlavě GPS. „Tati,“ vyhrkl a jeho hlas prořízl klidnou atmosféru podniku jako nůž. Robert ztuhl. „Jakube? Co tady děláš?“ „Musíme to vyřešit. Teď hned. Máma zase volala a já už to nezvládám,“ mluvil Jakub překotně, přičemž mě naprosto ignoroval. Bylo to, jako bych byla vzduch.
Robert se na mě podíval pohledem, v němž byla nekonečná omluva a únava, kterou jsem tehdy ještě neuměla pojmenovat. „Zuzano, nezlobte se, já… musím jít. Tohle nepočká.“ Vstal a odešel za svým synem. Zůstala jsem u stolu s konvičkou vychladlého jasmínového čaje a starým známým pocitem, že do cizích, pevně uzavřených kruhů prostě nepatřím.
Týden v nejistotě
Následujících sedm dní bylo nekonečných. Měla jsem jeho číslo, ale ruka se mi vždycky zastavila nad klávesnicí. Říkala jsem si, že pokud o mě opravdu stojí, ozve se sám. Pokud ne, byla to jen hezká epizoda, která měla zůstat v botanické zahradě. Zavolal osmý den ráno. „Promiňte mi ten úprk,“ začal tiše. Vysvětlil mi, že Jakub se po rozchodu rodičů velmi upnul na otce.
Jeho matka, Robertova bývalá žena, na tom nebyla psychicky dobře a Jakub měl pocit, že musí chránit rodinné „zbytky“ za každou cenu. Jakýkoliv Robertův pokus o vlastní život vnímal jako zradu. „Jakub má strach, že když si někoho najdu, definitivně ztratí i mě,“ povzdechl si Robert do telefonu. Zeptala jsem se ho na rovinu, co s tím hodlá dělat. „Nevím,“ přiznal upřímně. „Nechci volit mezi synem a šancí na štěstí. Ale vím, že tajně se scházet nemůžeme.“
Oběd, který rozhodl
Trvalo to několik týdnů. Robert bojoval na dvou frontách – snažil se uklidnit Jakuba a zároveň neztratit nit, kterou jsme mezi sebou začali příst. Nakonec přišel s návrhem: „Pojďme všichni tři na oběd. Musí tě vidět. Musí pochopit, že nejsi hrozba.“ Měla jsem žaludek jako na vodě, ale šla jsem.
Ten oběd v malé restauraci byl pravděpodobně nejnapjatější zážitek mého života. Jakub seděl naproti mně, rýpal se v jídle a odpovídal jen jednoslovně. Robert se snažil udržovat konverzaci, ale bylo to křečovité. Pak Robert na chvíli odešel od stolu k baru zaplatit. Jakub ke mně poprvé zvedl oči. Nebyl v nich už vztek, jen hluboký smutek.
„Hlavně mu neubližte,“ řekl tiše. Nebyl to rozkaz dospělého muže, byla to prosba dítěte, které už vidělo dost bolesti svých rodičů. „To nemám v úmyslu, Jakube. Vážně ne,“ odpověděla jsem mu stejně tiše. Jen krátce přikývl. Ten den jsme se nestali přáteli, ale ledy praskly.
Láska s příchutí podzimu
Od toho dne uplynulo už půl roku. S Robertem se vídáme pravidelně, chodíme na výstavy a občas i na ty kurzy, které nás daly dohromady. Jakub mi občas pošle zprávu – většinou jen technickou, jestli táta nezapomněl na nějakou rodinnou oslavu, nebo se zeptá na radu ohledně květiny, kterou koupil své přítelkyni. Je to křehké, ale je to tam. Už jsem pochopila, že láska v tomhle věku nikdy nebude „čistý stůl“.
Vždycky k ní patří i batohy plné minulosti, dospělé děti se svými traumaty a strach z toho, co přinese zítřek. Není to pohádka, je to život. Je komplikovaný, občas bolí, ale i v tomhle věku stojí za to, sdílet ho s někým, kdo vám umí naslouchat a s kým je i ticho mezi sousty jídla naprosto přirozené a bezpečné. Moje muškáty na balkoně jsou letos nejkrásnější, co kdy byly. Možná je to tím, že na ně už nejsem sama.
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Zdroj: Čtenářka Zuzana (zpracováno pro redakční použití)