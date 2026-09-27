Když mi před rokem soused zavolal, že bychom měli konečně opravit střechu nad garážemi, vůbec jsem neprotestoval. Bylo jasné, že už to nejde odkládat. Do staré krytiny zatékalo a při každém větším dešti jsme dávali pod okap kýble.
Myslel jsem, že platím jen za opravu střechy. Pak mi soused poslal účet za věci, které jsem nikdy nechtěl
S opravou staré střechy Josef souhlasil, byla totiž v naprosto nevyhovujícím stavu. Když se ale po dvou týdnech vrátil domů ze služební cesty, čekalo ho překvapení, se kterým nepočítal. Ostatní sousedé totiž během jeho nepřítomnosti rozhodli o změnách, které měly později výrazně ovlivnit částku, kterou bude muset zaplatit.
Když mi před rokem soused zavolal, že bychom měli konečně opravit střechu nad garážemi, vůbec jsem neprotestoval. Bylo jasné, že už to nejde odkládat. Do staré krytiny zatékalo a při každém větším dešti jsme dávali pod okap kýble.
Řekl jsem mu, ať zjistí cenu a pošle mi nabídku. „Jasně,“ odpověděl. „Domluvíme se všichni.“ Tehdy mě ani nenapadlo, že za pár měsíců budu sedět u kuchyňského stolu s fakturou před sebou a přemýšlet, jak je možné, že mám zaplatit téměř dvakrát tolik, než jsme si původně domluvili. A ještě horší bylo zjištění, za co přesně ty peníze vlastně jsou.
O opravě jsme se bavili úplně normálně
Bydlíme v menším domě, kde je jen šest bytů. Nejsme žádní velcí kamarádi, ale za ty roky jsme spolu vždy vycházeli naprosto bez problémů. Když se něco pokazilo, jednohlasně jsme se domluvili.
Střecha už byla opravdu v mizerném stavu. Místy se odlupovala krytina a po zimě se objevily nové praskliny. Takže když přišel soused Petr s tím, že má kontakt na firmu, která by to mohla udělat za rozumné peníze, souhlasil jsem.
Pamatuji si dokonce částku, kterou tehdy řekl. „Kolem sto padesáti tisíc za celou střechu. Možná o něco víc, podle toho, co najdou pod krytinou.“ Bylo nás šest, takže jsme si řekli, že to nebude příjemný výdaj, ale zvládneme ho. Nikdo tehdy nemluvil o nové izolaci, dražších okapech nebo nějakých dalších úpravách.
Pak jsem byl dva týdny mimo
Krátce nato jsem musel pracovně odjet. Nebylo to nic dramatického, jen jsem byl skoro čtrnáct dní pryč. Když jsem se vrátil, všiml jsem si před domem lešení. Myslel jsem si, že firma konečně začala. Jenže když jsem se podíval nahoru, zarazilo mě, že na střeše nebyla jen nová krytina. Byly tam úplně nové okapy a kolem domu se objevily svody, které tam předtím nikdy nebyly.
Večer jsem se zeptal Petra, co se děje. „Nakonec jsme to vzali komplet,“ řekl. „My?“ Podíval se na mě trochu nechápavě. „Vždyť jsme se o tom bavili.“ Ano, bavili. Ale o opravě střechy. Ne o kompletní rekonstrukci. Když jsem se začal vyptávat, dozvěděl jsem se, že během mé nepřítomnosti se ostatní sešli a rozhodli, že když už se střecha opravuje, byla by škoda neudělat všechno najednou.
Nové okapy, svody, lepší izolace. A dokonce speciální nátěr. „Ale proč jste mi nezavolali?“ zeptal jsem se. „Nechtěli jsme to zdržovat.“ To byla věta, která mě v tu chvíli naštvala nejvíc.
Nejhorší bylo, že účet už byl vystavený
Asi měsíc po dokončení mi přišel e-mail. V příloze byla faktura a rozpis. Moje částka byla 48 700 korun. Díval jsem se na ni několikrát. Původně jsme se bavili o částce kolem 25 tisíc na byt. Napsal jsem Petrovi, že s tím nesouhlasím.
Odpověděl mi, že střecha je společná a každý vlastník se přece musí podílet. S tím jsem problém neměl. Problém byl v tom, že nikdo se mě předem nezeptal, jestli souhlasím s rozšířením celé zakázky. Když jsem si prošel položky, zjistil jsem navíc, že část peněz šla na věci, které jsem osobně považoval za zbytečné.
Třeba za dražší typ izolace, který podle mě nebyl nutný pro samotnou opravu. Nejsem odborník na střechy. Ale právě proto jsem chtěl nejdřív vidět nabídku a rozhodnout se. Místo toho jsem dostal hotovou fakturu.
„Všichni ostatní s tím souhlasili“
Tahle věta zazněla při další schůzce snad pětkrát. Všichni ostatní souhlasili. Všichni ostatní to považovali za rozumné. Všichni ostatní byli rádi, že je to hotové. Jenže já jsem pořád nechápal jednu věc. Pokud jsme měli něco společně zaplatit, proč jsem nemohl dostat informaci předem?
Nakonec jsme se začali hádat kvůli částce, která byla ve srovnání s cenou celého domu vlastně směšná. A přitom už vůbec nešlo jen o peníze. Měl jsem pocit, že ostatní rozhodli něco za mě a potom mi pouze oznámili, kolik mám zaplatit.
Začal jsem si schovávat všechny zprávy
Do té doby jsem měl všechno v hlavě. Telefonáty. Krátké rozhovory na chodbě. „Asi to bude kolem těch sto padesáti.“ „Uvidíme, co řekne firma.“ „Nějak se domluvíme.“ Jenže najednou jsem pochopil, jak málo takové věty znamenají, když dojde na peníze.
Začal jsem proto hledat staré e-maily a zprávy. A zjistil jsem zajímavou věc. Nikde nebylo napsané, že souhlasím s konečnou cenou. Nikde nebyl schválený konkrétní rozsah prací. Nikde nebylo moje potvrzení, že souhlasím s částkou, kterou po mně nakonec chtěli.
Neznamenalo to automaticky, že nemusím zaplatit nic. Ale rozhodně jsem už nechtěl jen tak poslat peníze a dělat, že se nic nestalo. Nechtěl jsem se se sousedy soudit. Bydlíme spolu a věděl jsem, že pokud to vyhrotíme, budeme se potkávat na chodbě dalších deset let a každý z nás bude mít pocit, že právě ten druhý je problém.
Nakonec jsme se dohodli
Navrhl jsem proto kompromis. Zaplatím částku, která odpovídá původně domluvené opravě, a ještě přidám rozumnou část nákladů, o kterých jsme se bavili jako o možných vícepracích. Na věcech, které byly objednané bez předchozího projednání, se ale podílet nechci.
Dnes už všechno řešíme jinak
Po dlouhé debatě nakonec souhlasili. Zaplatil jsem 31 tisíc. Nebyl jsem z toho nadšený, ale považoval jsem to za přijatelné řešení. Možná největší paradox je, že po celé hádce jsme si nastavili pravidlo, které nám mohlo ušetřit všechny nervy. Když jde o větší opravu, každý dostane předem písemnou nabídku.
A pokud se cena během opravy výrazně zvýší, musí se o tom znovu mluvit. Zpětně mě vlastně nejvíc mrzí, že jsme tohle neměli nastavené od začátku. Střecha je dnes opravená a už do ní neteče. Když prší, nemusím chodit kontrolovat kýble pod stropem.
Jen pokaždé, když vidím ty nové okapy, si vzpomenu na jednu věc: Nestačí se domluvit, že se něco opraví. Když to mají platit všichni, měli by předem vědět také to, co přesně se bude dělat a kolik to bude stát. Protože věta „všichni s tím souhlasili“ může být docela drahá, pokud u toho člověk zrovna nebyl.
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Zdroj: čtenář Josef (zpracováno pro redakční použití)