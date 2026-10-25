Táta se na nás jen tiše a láskyplně usmál, odkrojil si ten tvrdý konec, namazal na něj tenkou vrstvičku vepřového sádla a posypal ho špetkou hrubé soli.
Můj táta měl zvláštní zvyk, kterému jsme se smáli. Po letech jsem pochopila jeho bolestný důvod
Táta vždycky tvrdil, že má z celého chleba nejraději suchou patku. Říkával to s naprostou samozřejmostí, vždycky, když starým nožem s dřevěnou rukojetí krájel čerstvý bochník k husté bramborové polévce. Mně bylo tehdy asi deset let a s mladším bráchou jsme se u stolu pravidelně předháněli, komu máma položí na talíř ten nejměkčí a největší krajíc.
Táta se na nás jen tiše a láskyplně usmál, odkrojil si ten tvrdý konec, namazal na něj tenkou vrstvičku vepřového sádla a posypal ho špetkou hrubé soli.
S hraným gurmánským labužnictvím prohlásil, že právě v patce je schovaná ta největší síla pro chlapskou práci a že by ji za žádný měkký krajíc na světě nevyměnil.
Věřila jsem mu to do posledního slova. Pro dítě je táta neotřesitelnou autoritou a všechna jeho drobná podivínství se zdají být jen další z jeho nepochopitelných superschopností.
Šepot za zhasnutým světlem
Ten rok byla neobyčejně tuhá zima. Naše malé městečko v podhůří Krkonoš přikryla tlustá peřina zamrzlého sněhu, z komínů se dnem i nocí valil štiplavý kouř z hnědého uhlí a u nás doma v dlouhé chodbě se držel nepříjemný, vlezlý chlad.
Vnímala jsem tehdy dospělý svět jen skrze drobné, zdánlivě nesouvislé střípky: táta chodíval domů z práce v úplně neobvyklé časy, táhl z něj mráz a vlhkost, a rodiče po večerech sedávali u kuchyňského stolu při zhasnutém světle, jen za svitu tlumené lampy a tiše, neklidně šeptali.
Když jsem se někdy v noci probudila a šla se napít, viděla jsem tátu skloněného nad stoly, jak se sešitými papíry v ruce při slabé lampičce přepočítává drobné mince z plechovky od čaje a dělá si tužkou značky do starého kalendáře.
Pro nás s bráchou to ale byla nádherná, bezstarostná zima. Stavěli jsme na zahradě obří sněhové hradby, ze střechy sráželi dlouhé rampouchy a těšili se na společné večery, kdy se malá kuchyň prohřála od maminčina vaření a domem se rozlila vůně poctivého domácího jídla.
Stará brašna na truhlářském ponku
Pravdu o té zimě jsem se dozvěděla až o pětadvacet let později, dlouho po tátově smrti. Na rodinné oslavě padesátin mého muže mi tátův starší bratranec, strýc Jaroslav, položil u mytí nádobí ruku na rameno.
Zničehonic se mě tiše zeptal, jestli si ještě pamatuji na ty měsíce, kdy v městské textilce vyhlásili ze dne na den platební neschopnost a stovky lidí včetně táty zůstaly uprostřed nejhorších mrazů bez výplaty.
Strýc se na chvíli odmlčel, utřel si mokré dlaně do plátěné zástěry, podíval se z okna a pak mi do nejmenších detailů vyprávěl příběh jednoho mrazivého pátečního odpoledne.
Táta tehdy přišel k němu do dílny. Ruce měl zmodralé zimou, na ramenou poprašek sněhu a v podpaží pevně svíral těžkou koženou brašnu se starým mosazným kováním.
Byla v ní vzácná sada vyřezávaných mosazných měřidel a starých cizelovaných hoblíků po našem pradědečkovi – jediná skutečná rodinná cennost a památka, kterou táta kdy vlastnil a na kterou byl nesmírně hrdý.
Položil tu brašnu na truhlářský ponk mezi vonící hobliny a poprosil strýce, aby od něj nářadí odkoupil. Neměl totiž z čeho zaplatit zálohu na uhlí, abychom nezmrzli, ale ani na jídlo. Odmítal si přitom půjčovat peníze jen tak, jeho vrozená hrdost mu nedovolila vzít si cokoliv, co by si sám neodpracoval nebo nezaplatil.
Pohádka, která skryla strach
Strýc Jaroslav mu nechtěl rodinný poklad vzít a nabízel mu peníze prostě jako rodinnou výpomoc, ale táta tvrdě trval na svém. Nakonec se dohodli na kompromisu: strýc si brašnu vzal do úschovy jako zástavu, dal tátovi hotovost a přidal velký pytel brambor.
Když táta nakoupil základní potraviny, mezi nimiž byl i onen bochník chleba, zbylo mu tak tak na další dny. Sám pro sebe na jídle šetřil, jen abychom s bráchou ani na vteřinu nepocítili, že doma vládne tísnivý nedostatek, a abychom se jako děti nemusely bát o budoucnost, vymyslel si na místě pohádku o tom, jak nesmírně miluje tvrdé patky.
Zatímco my jsme do sebe spokojeně tlačili poctivé krajíce namazané džemem nebo máslem, táta žvýkal suchou patku, zapíjel ji hořkým čajem a s klidným, vlídným úsměvem poslouchal naše dětské překřikování o koulovačce na návsi.
Tichá, hrdá láska
Když mi to strýc Jaroslav dovyprávěl, stála jsem u dřezu s utěrkou v ruce, voda z kohoutku dál tekla a já nemohla říct ani slovo. Před očima se mi vteřinově přehrál celý obraz mého dětství. Vybavila jsem si tátu, jak se na nás dívá s takovou něhou a vnitřním klidem, jako by mu patřil celý svět.
Teprve jako dospělá, když jsem sama měla dvě děti, jsem pochopila, kolik sil a odříkání ho to muselo stát. To, co jsem kdysi považovala za pouhé roztomilé podivínství, pro mě najednou dostalo jiný význam.
VIDEO: Máte doma věci bez domova? Pak máte bordel. Prskavky hledají cestu z chaosu
Zdroj: čtenářka Ludmila (zpracováno pro redakční použití)