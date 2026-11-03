K rozhovoru, ke kterému se Jay dlouho odhodlával a který chtěl pořádnou dávku odvahy, došlo během obyčejné procházky pražskou Stromovkou. Režisér David Ondříček vzpomíná, že jeho čtrnáctiletý potomek tehdy dlouho bloudil ve svých myšlenkách a snad celou hodinu sbíral kuráž i správná slova k tomu, jak citlivou věc formulovat a otci sdělit.
Místo dramatu přišla podpora. Ondříček popsal chvíli, kdy mu Jay řekl, jak chce dál žít
Režisér David Ondříček a herečka Martha Issová otevřeli téma, o kterém se v mnoha rodinách stále nemluví snadno. Jejich čtrnáctiletá dcera Františka se rozhodla identifikovat jako chlapec a používat jméno Jay. Slavní rodiče jeho rozhodnutí přijali s láskyplným respektem a chladnou hlavou. Ondříčka dokonce překvapilo, s jakou obřadností mu Jay své rozhodnutí sdělil.
K rozhovoru, ke kterému se Jay dlouho odhodlával a který chtěl pořádnou dávku odvahy, došlo během obyčejné procházky pražskou Stromovkou. Režisér David Ondříček vzpomíná, že jeho čtrnáctiletý potomek tehdy dlouho bloudil ve svých myšlenkách a snad celou hodinu sbíral kuráž i správná slova k tomu, jak citlivou věc formulovat a otci sdělit.
Když mu nakonec svěřil přání vystupovat pod novým jménem a v mužském rodě, překvapila známého tvůrce jeho vlastní okamžitá reakce. „Rozumím. A tyhle věci mi nemusíš sdělovat tak obřadně, můžou se stát a já tě budu vždycky podporovat ve všem,“ vybavuje si slova, kterými syna ve vteřině uklidnil a dal mu najevo bezvýhradnou rodičovskou lásku.
Odpustil by mu i vegetariánství
David Ondříček v rozhovoru pro magazín Reportér připojil i odlehčenou vzpomínku na svého přítele, jehož syn v minulosti přišel s oznámením, že je gay, na což otec tehdy svérázně zareagoval, že hlavně že není vegetarián.
Režisér s úsměvem podotkl, že on sám by sice schvaloval i to vegetariánství, ale především staví na první místo svobodu a osobní spokojenost svého dítěte. Jak sám říká, nezáleží na tom, jestli bude žít jako Jay, nebo Františka. Hlavní je, aby bylo šťastné a vědělo, že za ním rodiče vždycky stojí.
Dvacet kilo v batohu
Podobně přirozeně a v mužském rodě hovoří o synovi také maminka Martha Issová, která se o rodinném tématu rozpovídala v podcastu Na Výbornou u moderátorky Lucie Výborné. Oba rodiče se shodují, že Jay disponuje výjimečným talentem v širokém spektru oblastí. Vyniká ve sportu, ve výtvarném umění i v hudbě.
Jeho hudební nadání je dokonce natolik výrazné, že rodinný přítel, herec Ivan Trojan projevil přání, aby mu Jay v budoucnu složil hudbu k filmu, který by sám režíroval. Kromě uměleckých aktivit má však Jay i sportovního ducha – nedávno se kupříkladu vydal s dvacetikilovým batohem na zádech na náročný pěší přechod Krkonoš.
Daň za vysokou citlivost
Vysoká citlivost, kterou Jay disponuje, má ale i druhou stranu mince a není vždy jen výhodou. „Myslím si, že to takhle je, když má někdo dáno zvlášť v nějaké citlivosti a vnímavosti vůči světu a vůči umění a nabírá do sebe všechno, co se kolem něj děje. Což právě Fany, Jay, takhle má. Ta daň je potom prostě to, že to samozřejmě musí nějakým způsobem zpracovávat, a je to těžké,“ popsala Martha Issová v podcastu u Lucie Výborné.
Ačkoli pro některé rodiče může být podobná situace náročná a nedokážou ji zpracovat tak snadno, David Ondříček a Martha Issová z ní nedělají zbytečné drama. Důležité pro ně je, aby jejich děti věděly, že se na ně mohou vždy spolehnout a že při nich budou stát za všech okolností
„Řekl jsem si, že o tom naše dítě určitě hodně přemýšlelo a že jeho svobodné rozhodnutí respektuju. Hlavně ať je v životě šťastné – ať už jako Jay, nebo jako Františka,“ uzavřel režisér.
Maturita po letech a zálusk vysokou
To ale nejsou všechny novinky, které se v rodině slavné herečky a režiséra dějí. Martha se vedle hraní a péče o rodinu nedávno rozhodla uzavřít jednu starou kapitolu a v září nastoupila do čtvrtého ročníku pražské konzervatoře, odkud ji v mládí kvůli vysokému pracovnímu vytížení vyhodili.
Zkoušku dospělosti si přitom nedodělává jen proto, aby měla maturitu, ale především proto, že chce pokračovat ve studiu na vysoké škole. Jaký obor si vybrala a na kterou školu se chystá hlásit, si zatím nechává pro sebe.