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Miroslav Táborský už 33 let miluje jedinou ženu. Jeho manželka má s herectvím společného víc, než byste čekali

Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
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31 fotografií
Miroslav Táborský už více než třicet let žije s manželkou Kateřinou, kterou veřejnost téměř nezná, přestože je sama herečkou a s manželem sdílí nejen rodinný život, ale i divadelní jeviště. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Miroslava Táborského znají diváci z desítek filmů, seriálů i divadelních rolí, o jeho soukromí se toho ale příliš neví. Už více než třicet let je ženatý s loutkoherečkou Kateřinou, s níž vychoval dva syny a překonal i náročné životní období. Dnes spolu dokonce vystupují na jednom jevišti.

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Herec Miroslav Táborský si své soukromí dlouhodobě chrání. Zatímco na obrazovkách se objevuje pravidelně, na společenské akce v doprovodu manželky vyráží jen výjimečně. Přesto má po svém boku už více než tři desetiletí stejnou ženu. Jeho manželkou je Kateřina Táborská, která se stejně jako on věnuje divadlu.

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Kateřina Táborská je loutkoherečka. S Miroslavem je spojuje nejen rodina, ale také společná láska k divadlu. Jejich vztah přitom neměl žádný jednoznačný začátek, na který by oba dokázali ukázat.

V roce 2017 zavzpomínali na dobu, kdy se začali sbližovat. Ani jeden si tehdy nebyl úplně jistý, kdy se jejich přátelství změnilo v partnerský vztah. „Myslím, že za rande se dá považovat naše společné zhlédnutí představení v Divadle Na zábradlí,“ vzpomínala Kateřina.

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Manželé se vzali v roce 1993. Táborskému bylo v době svatby 33 let, jeho ženě třicet. Společně vychovali dva syny, Dominika a Radovana.

Přestože oba pracují v uměleckém prostředí, jejich soukromý život se nikdy nestal pravidelným tématem společenských rubrik. Kateřina se drží mimo zájem médií a ani její manžel nemá potřebu rodinné záležitosti veřejně rozebírat.

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Táborský nikdy netvrdil, že by jejich společný život byl bez problémů. Naopak připustil, že také oni si prošli partnerskými krizemi. Podstatné podle něj bylo, že se oba snažili vztah zachovat a obtížná období překonat. „Najít toho pravého pro společný život je štěstí a dar,“ řekl herec.

Zdůraznil, že základem jejich vztahu jsou vzájemné city, ale žádný univerzální návod na spokojené soužití podle něj neexistuje. Miroslav Táborský také poznamenal, že současné páry podle jeho názoru někdy přistupují k rozchodům příliš rychle, když se objeví první vážnější problémy.

Jejich společný život přitom prověřila i Táborského vážná nemoc. V roce 2017 veřejně promluvil o rakovině tlustého střeva, kvůli níž musel podstoupit operaci. O tom, jak důležitá je prevence, hovořil následně také v souvislosti se svou rodinou. Po jeho zkušenosti se podle jeho tehdejších slov nechala vyšetřit i manželka.

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Ačkoli Kateřina není veřejnosti příliš známá, rozhodně není jen ženou slavného herce v pozadí. Má vlastní divadelní profesi a s manželem v minulosti spolupracovala na loutkových představeních. Nyní se navíc společně objevují také v činohře. V inscenaci Relativita pražského Divadla v Řeznické ztvárňuje Miroslav Táborský Alberta Einsteina a Kateřina hraje jeho služebnou.

Vedle divadla je spojuje také vztah k přírodě. Část volného času tráví na Šumavě, kde mají chalupu nedaleko Nové Pece. Právě tam našli útočiště také v době pandemie. „Při covidu nás ta chalupa zachránila,“ svěřil se herec a dodal, že se později rozhodli nemovitost důkladně zrekonstruovat.

Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Foto: HerminaPress
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Miroslav Táborský s manželkou Kateřinou
Zobrazit
31 fotografií

Táborský je rovněž vášnivým cyklistou a do šumavské přírody se pravidelně vrací. S manželkou před exotikou dávají oba přednost horám, vodě a pobytu v přírodě.

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Zdroj: iDNES.cz, Novinky.cz, Český rozhlas, Lifee.cz

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