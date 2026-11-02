Milostný život Martina Stropnického nikdy nebyl nudný. Podle něj je to i výběrem partnerek. „Svým bývalým partnerkám přiznávám, že to se mnou měly mockrát těžké a že jsem mohl nesplňovat oprávněná očekávání. Každá z nich byla zajímavá, netuctová. A proto bylo možná i soužití náročnější,“ uznal bývalý diplomat, který prý tu pravou našel až nyní. Kromě dvou manželek – Lucie Borovcové a Veroniky Žilkové, byla významnou ženou v jeho životě také o deset let starší herecká kolegyně Daniela Kolářová. A právě na jejich vztah zavzpomínal.
Milostná aféra, dva rozvody a náhlý konec. Stropnický po letech odhalil, kdo jejich vztah s Kolářovou udal
Martin Stropnický po letech otevřel jednu z nejbouřlivějších kapitol svého soukromí. Vztah s o deset let starší Danielou Kolářovou podle něj nebyl pouhým románkem, ale silnou láskou, kvůli které oba ukončili svá tehdejší manželství. Přesto společně nezůstali a po náhlém rozchodu se oba nakonec vrátili k původním partnerům.
„Nemám rád slovo románek. Nebyla to žádná koketerie z hereckého večírku. Z mého pohledu šlo o silný vztah,“ uvedl Stropnický v rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že původně pracovní vztah přerostl během zkoušení jedné z divadelních her v lásku, která je oba pohltila. Oba dva nebyli ve svých tehdejším manželstvích spokojení a tak se rozhodli je ukončit a začít žít spolu.
„Můžete mě proklínat, nebo pochopit, ale já neumím žít ve svazku, který vyprchal, a bokem si potají opatřit nevěru,“ vysvětlil a dodal, že o jejich lásce někdo z Vinohradského divadla ochotně informoval jeho tehdejšího tchána, textaře Zdeňka Borovce. „Kdoví, jak by to celé dopadlo, kdyby mému tchánovi nezavolala jedna ‚dobrá duše‘ z divadla a náš vztah s Danielou Kolářovou pěkně po česku nenahlásila,“ zavzpomínal. V té době navíc umíral jeho otec. Podle Stropnického se právě v takových chvílích často vynoří nevyřešené problémy a vztahy se začnou rozpadat.
Období, které následovalo, popsal jako hektické a plné napětí. Vztah ale nevydržel a přišel náhlý konec. Stropnický několik měsíců žil sám a snažil se pochopit, co se stalo. Daniela Kolářová se nakonec vrátila ke svému muži a i on se opět sblížil s původní partnerkou Lucií Borovcovou. „Jednou z mých podivných vlastností je záliba v návratech,“ přiznal. Následovala druhá svatba, po které k synovi Matějovi přibyly ještě dcery Anna a Františka.
Daniela Kolářová se k dávné aféře vždy vyjadřovala podstatně zdrženlivěji. V roce 2022 řekla, že si nikdy nedělala iluze, že by jim vztah vydržel. „Vše již bylo řečeno,“ reagovala tehdy. Zatímco Stropnický jejich společný čas označuje za silný a nezapomenutelný, Kolářová by tuto kapitolu zřejmě nejraději nechala uzavřenou.