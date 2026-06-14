Seděla jsem v čele dlouhého stolu z masivního smrku. Naše chata v Beskydech voněla voskem a pečeným masem, přesně tak, jak jsem to měla ráda. Venku mrzlo, až praštělo, ale uvnitř sálal krb a atmosféra byla – alespoň pro mě – dokonale hřejivá. Slavili jsme Viktorových šedesát let. Čtyřicet z nich jsme strávili bok po boku. Dívala jsem se na něj, jak rozlévá víno. Vypadal pořád stejně dobře, jen ty šediny u spánků mu dodávaly na důstojnosti.
Milosrdná lež, nebo krutá zrada? Celá rodina Heleně lhala do očí, pravdu se dozvěděla u slavnostní tabule
Na oslavě manželových šedesátin měla Helena pocit, že se jí splnil sen o šťastné rodině. Jenže pak se u přípitku ujal slova nejmladší syn a během několika vteřin rozmetal vše, čemu čtyřicet let věřila. Pravda, kterou odhalil, změnila úplně všechno.
Vedle něj seděl náš nejstarší syn Adam s manželkou, uprostřed dcera Lucie a na konci, skoro u dveří na terasu, náš nejmladší Jakub. „Mami, neplač zase,“ rýpla si do mě jemně Lucie, když viděla, jak si utírám oči kapesníkem. „Já vím, Lucie. Ale podívejte se na nás. Všichni zdraví, spolu, táta má kulatiny… Co víc si můžu přát?“ Viktor mě vzal za ruku a krátce ji stiskl. Byl to ten starý známý stisk, který mě měl uklidnit. Dnes mě z něj ale zamrazilo. Možná proto, že byl až příliš mechanický. Jako když herec odehraje stou reprízu stejného kusu.
Přípitek, který zamrzl v hrdle
Adam vstal a začal mluvit o tom, jak byl táta vždycky jeho vzorem v pracovitosti. Mluvil o firmě, o tom, jak Viktor dokázal vybudovat něco z ničeho. Lucie se přidala s historkou z dětství. Smáli jsme se. Jakub ale mlčel. Celý večer jen mechanicky krájel jídlo a díval se z okna do tmy. Vždycky byl nejcitlivější. Jako malý poznal, když mě bolela hlava, dřív než jsem to věděla já sama. Často jsem si říkala, že jeho upřímnost je dar, ale ten večer jsem v jeho očích viděla něco, co vypadalo jako hluboký, tichý hněv.
Když na něj přišla řada, aby pozvedl sklenici, v místnosti se rozhostilo ticho. Bylo to ticho před bouří. „Nebudu lhát,“ řekl Jakub a jeho hlas zněl v tom dřevěném interiéru nezvykle tvrdě. „Jakube, nezačínej,“ sykl Adam a položil ruku na stůl. „Co nemám začínat, Adame? To divadlo? Tu frašku na šťastnou rodinu, co si tady na horách hrajeme?“ Jakub se podíval přímo na mě. „Mami, odpusť mi to. Ale já už nemůžu koukat na to, jak se usmíváš na člověka, který už s námi dávno nežije.“
Svět se zastavil
Cítila jsem, jak mi v uších začalo hučet, jako by se na chatu zřítila lavina. „Co to vykládáš, prosím tě? Sedni si,“ řekl Viktor, ale jeho hlas se zachvěl. Už v něm nebyla ta jistota. „Táta má v Praze druhý byt, mami. A nebydlí tam sám. Má tam syna. Jsou mu tři roky,“ vychrlil Jakub. V tu chvíli jsem se nepodívala na Viktora. Podívala jsem se na Adama a Lucii. Adam sklopil zrak k talíři. Lucie začala nekontrolovaně plakat do dlaní. A tehdy mi to došlo. Oni to věděli.
Všichni to věděli. V hlavě mi začaly blikat obrazy jako v pokaženém filmu. Ty „služební cesty“ do Prahy, které se v posledních letech protahovaly na celé týdny. Ty večerní telefonáty, kvůli kterým odcházel na mráz před chatu. Moje vlastní vnitřní hlasy, které mi říkaly, že se něco děje, a které jsem tak úspěšně umlčovala. Nebyla jsem hloupá. Byla jsem jen neuvěřitelně disciplinovaná v tom, co si dovolím vidět. Chtěla jsem věřit v náš klid v Beskydech natolik, že jsem ignorovala křik vlastní intuice.
Útěk do ticha
Vstala jsem. Sklenice s vínem se převrhla a rudá skvrna se začala vpíjet do bílého ubrusu. Vypadalo to jako krev. „Musím ven,“ hlesla jsem. „Heli, počkej, já ti to vysvětlím,“ vyrazil ze sebe Viktor, ale já jsem ho neslyšela. Popadla jsem jen kabát a vyběhla na verandu. Mrazivý vzduch mě praštil do tváře, ale bylo to osvobozující. Sedla jsem si na starou dřevěnou lavici, kde jsme s Viktorem kdysi plánovali, jak tady budeme hlídat vnoučata. Po chvíli se dveře otevřely a vyšel Jakub. Nesnažil se mě utěšovat, neříkal nic.
Jen si sedl vedle mě a mlčel. „Jak dlouho?“ zeptala jsem se po nekonečné době. Můj hlas zněl cize, jako by nepatřil mně. „Dozvěděl jsem se to před půl rokem. Adam a Lucie to vědí přes rok. Táta je prosil, aby mlčeli, že prý tě nechce ranit, dokud neodejde do důchodu,“ řekl Jakub smutně. „Nechtěl mě ranit,“ zopakovala jsem hořce. „Takže mě raději nechal žít v lži, zatímco vy všichni jste se na mě dívali s litostí.“
Nešlo to vydržet
Jakub mě vzal za ruku. „Promiň, že jsem to udělal zrovna dneska. Ale už jsem nemohl dýchat, mami. Vidět tě, jak mu děkuješ za krásná léta… to nešlo vydržet.“ Pohladila jsem ho po vlasech. On byl ten, kdo měl nejvíc odvahy. Ostatní se schovali za „milosrdnou lež“, která ale nebyla milosrdná k ničemu jinému než k jejich vlastnímu pohodlí. Z vnitřku chaty se ozývaly tlumené hlasy, hádka mezi Adamem a Viktorem. Já jsem tam ale už nepatřila. Ten dům, ta oslava, ten muž – všechno se to během pár minut proměnilo v kulisy z papíru.
Bude mi šedesát let. Čtyřicet z nich jsem investovala do značky „Viktor a Helena“. Myslela jsem si, že jsme monolit. A teď sedím na mrazu a vím, že zítřek bude první den, kdy se budu muset podívat do zrcadla a uvidět ženu, která už nemusí nic předstírat. Pravda je jako ten mráz venku. Pálí, bolí, ze začátku se z ní špatně dýchá. Ale nakonec je to jediná věc, která vás opravdu probere z letargie. Možná, že ten Jakubův „krutý“ přípitek byl tím největším dárkem, který jsem k té šedesátce – i když nepřímo – mohla dostat.
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Zdroj: Čtenářka Helena (zpracováno pro redakční použití)