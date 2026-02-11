Když se ohlédneme za milostným životem Kateřiny Brožové, jméno Zdeněk Toman stojí na prvním místě. S tímto úspěšným podnikatelem byla vdaná v letech 1997 až 2004 a přinesl jí to nejcennější – dceru Kateřinu, která je dnes pro herečku největší životní oporou. Jejich manželství trvalo sedm let a o bouřlivé a dramatické okamžiky v něm nebyla nouze. S odstupem času však herečka přiznává, že poznat Tomana později, možná by k rozvodu nikdy nedošlo.
„Kdybychom se potkali třeba o deset patnáct let později, chápali bychom věci jinak,“ svěřila se s tím, že dnes mají vztahy zdaleka nejlepší, ale stroj času bohužel neexistuje.
Milenec ji nazval nejdražším eskortem, rozvodu lituje: Kateřina Brožová slaví a život bez muže si užívá
Ač by jí to hádal málokdo, herečka Kateřina Brožová slaví osmapadesáté narozeniny. Během své kariéry se prosadila nejen jako výrazná filmová a divadelní osobnost, ale i jako žena, jejíž život provázely zajímavé a často mediálně sledované vztahy s významnými muži. Kdo byli ti, kterým na chvíli patřilo srdce této krásné blondýnky?
Když se ohlédneme za milostným životem Kateřiny Brožové, jméno Zdeněk Toman stojí na prvním místě. S tímto úspěšným podnikatelem byla vdaná v letech 1997 až 2004 a přinesl jí to nejcennější – dceru Kateřinu, která je dnes pro herečku největší životní oporou. Jejich manželství trvalo sedm let a o bouřlivé a dramatické okamžiky v něm nebyla nouze. S odstupem času však herečka přiznává, že poznat Tomana později, možná by k rozvodu nikdy nedošlo.
Magnet na vlivné a bohaté: Soukup, Kovarčík a Kollár
Po rozvodu se jméno Kateřiny Brožové začalo v bulvárních médiích objevovat v souvislosti s dalšími muži, kteří v českém a slovenském veřejném prostoru něco znamenali. Jedním z jejích nejdelších a nejvýraznějších vztahů byl ten s tehdejším mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Pár tvořili šest let a spekulovalo se dokonce o svatbě, k té však nakonec nedošlo a v roce 2018 přišel rozchod. Brožová jako příčinu krachu tohoto vztahu označila rozdílné představy o životě a svou vlastní potřebu nezávislosti. „Jsem neposlušná. Vždycky jsem chtěla dělat svoji práci a žít podle svého,“ vysvětlila herečka, proč se jejich cesty nakonec rozdělily. Mezi další muže, kteří prošli jejím životem, patří slovenský politik Boris Kollár, se kterým prožila krátký, ale intenzivní románek v roce 2006. Vztah skončil kvůli odlišným životním prioritám, neboť Kollár se v té době nehodlal rozvádět. Mnohem kontroverznější stopu však zanechal vztah s producentem Peterem Kovarčíkem. Ten o ní po rozchodu necitlivě prohlásil, že byla jeho nejdražším eskortem, a dokonce ji zažaloval kvůli milionovému dluhu. Brožová neváhala a za likvidační urážky podala na bývalého milence trestní oznámení. Situaci nakonec vyřešil sám život. Kovarčík byl nalezen bez známek života ve svém vinohradském bytě. Měl zemřít nešťastnou náhodou poté, co uklouzl v koupelně a udeřil se do hlavy. Nalezen byl po čtyřech dnech od smrtelné nehody.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Princezna ze mlejna po třiceti letech: Andrea Černá žije na venkově bez televize, píše básně a lodičky vyměnila za gumáky
Bulvární peklo a psychické dno
Období, kdy její vztahy plnily přední strany bulváru, popisuje Brožová jako peklo, které ji málem zabilo. V jednu chvíli se na ni nabalilo vše – těžký rozvod, vážná autonehoda i lidé, kteří se ji snažili jen využít. „V té době jsem asi měla vyhledat pomoc psychologa, protože psychika byla v háji. Byla jsem po rozvodu, po těžké autonehodě, nabalovali se na mě lidi, kteří mě využívali a zneužívali. A jak jsem říkala, moje jméno si žilo vlastním životem na stránkách bulváru a bylo to opravdu opravdu šílený,“ vzpomínala na těžké okamžiky. To, co ji z těchto nejtemnějších chvil vždy vytáhlo, byl její mateřský pud a dcera. Vědomí, že je tu pro své dítě, jí dodávalo sílu jít dál i v momentech, kdy se vše ostatní hroutilo. Dnes už se na média dívá s nadhledem. I když sociální sítě považuje za virtuální svět plný agresivity a falešného lesku, uznává, že jí dnes umožňují korigovat lži, které o ní v minulosti nekontrolovaně kolovaly.
Silná žena a strach mužů
Kateřina Brožová otevřeně mluví o tom, že pro silné a samostatné ženy je v showbyznysu nesmírně těžké najít partnera, který by se jich nebál. Často se setkávala s předsudky – lidé ji soudili, aniž by ji skutečně znali, a viděli v ní jen krásnou tvář z obálek časopisů. Sama si musela vše v životě vybudovat sama – nemá manažerku ani hospodyni a svůj pracovní i soukromý život si řídí vlastními silami. „Žádný muž se se mnou nikdy nerozcházel. Všichni partneři naopak velmi litovali toho, když jsem je opustila. Pokud mi bude to štěstí a radost v podobě lásky ještě dáno, budu ráda. V životě samozřejmě lásku potřebuji. Žádný můj vztah v minulosti ani v budoucnosti nebyl a nebude bez lásky, protože tak já s partnerem žít nedokážu,“ svěřila herečka a dodala: „Až se to jednou stane a někoho takového potkám, tak vám to ráda oznámím. Ale zatím to tak není a já jsem velmi spokojená a šťastná tak, jak žiji teď.“
Rybaření a vůně koní
Když chce Kateřina skutečně vypnout, utíká z Prahy do přírody. Zatímco mnoho jejích kolegů čerpá energii na večírcích, ona vyhledává samotu u vody nebo v lese. Je vášnivou rybářkou a neváhá strávit několik dní pod stanem, kde si užívá klidu a pouští ulovené ryby zpátky do vody. Společnost jí dělají její milovaní psi. Dalším velkým zdrojem energie jsou koně. V prostředí stájí je od dětství a vůně hnoje a koní je pro ni tou nejlepší terapií. „Někdo chodí k psychologovi a já prostě chodím za koněm,“ říká s úsměvem. V těchto momentech odkládá svou masku dokonalé hvězdy, nevadí jí ušpinit se a užívá si prosté přítomnosti zvířat a obyčejnosti života.