Když Jiří Štrébl a Vanda Hybnerová začali společně vystupovat v seriálu Ulice, měli už za sebou kus společné historie. V minulosti spolu žili více než tři roky a jejich vztah byl natolik vážný, že se rozhodli vstoupit do manželství. Přestože se na svatbu připravovali, k samotnému obřadu nakonec nedošlo. „Žili jsme spolu víc než tři roky, ale ze svatby sešlo, i když čistě z praktických důvodů. Z obřadu nakonec zbyla jen hostina a dvoudenní mejdan,“ vzpomínal herec.
Měli se potkat u oltáře. Svatba Štrébla a Hybnerové skončila dvoudenním mejdanem, ke sňatku ale nikdy nedošlo
Diváci seriálu Ulice znají Jiřího Štrébla jako svérázného Miloše Knoblocha, jehož manželku hraje Vanda Hybnerová. Málokdo ale tuší, že oba herci tvořili pár i ve skutečnosti a kdysi se málem vzali. Zatímco jejich skutečný vztah se nakonec proměnil v přátelství, ten seriálový přinesl Štréblovi i nepříjemné zážitky. Kvůli své postavě čelil nadávkám, poničenému autu, a dokonce fyzickému napadení.
Za zrušením svatby stála tehdejší bytová pravidla. Dvojice se obávala, že by po uzavření manželství mohla přijít o jeden z bytů. Připravenou oslavu si však nenechala vzít. Místo svatebního obřadu se ale konalo setkání s blízkými, které se protáhlo na dva dny.
Jejich společný život sice nakonec skončil rozchodem, avšak vzájemné kontakty nikdy nepřerušili. Naopak se dál potkávali při práci a zůstali přáteli. „Celá léta spolu hrajeme v různých představeních, natáčíme a vídáme se i ve volném čase. Jsme přátelé, takže spolu vycházíme samozřejmě dobře,“ vysvětlil Štrébl.
Osud jim navíc připravil pozoruhodnou ironii. Zatímco ve skutečnosti se manželi nikdy nestali, před televizními kamerami si své ano nakonec řekli. V roce 2014 se totiž jejich seriálové postavy Miloš Knobloch a Eva Toužimská vzaly.
Role, za kterou zaplatil i vlastním zdravím
Právě Miloš Knobloch přinesl Jiřímu Štréblovi výraznou televizní popularitu. Postava však zpočátku rozhodně nepatřila mezi divácké oblíbence. Miloš byl hrubý, konfliktní a svým chováním dokázal ostatním pořádně znepříjemnit život. Někteří diváci si jeho činy brali natolik osobně, že svůj vztek obrátili proti samotnému herci.
Štrébl se setkal s tím, že ho lidé na ulici oslovovali jménem seriálové postavy a podle jejího aktuálního chování měnili i svůj přístup k němu. Nezůstalo přitom jen u nepříjemných poznámek.
Někdo mu poškodil auto a vyryl do něj vulgární nadávku adresovanou Milošovi. Ještě vážnější byl incident, při kterém herce fyzicky napadli a poranili ho v oblasti obočí. „Musím říct, že už mě několikrát napadlo říct si o rizikový příplatek. Chtěl jsem produkci ukázat i své poškrábané auto a sešité obočí,“ popsal tehdy.
Zkušenost ukázala, jak obtížné může být pro některé televizní diváky oddělit fiktivní postavu od člověka, který ji ztvárňuje. Štrébl přitom opakovaně vysvětloval, že s Milošovou povahou nemá mnoho společného.
Během dalších let se ale seriálový Knobloch výrazně proměnil. Z nepříjemného a konfliktního muže se postupně stala postava, která diváky baví především svým osobitým humorem. Také samotný herec si k ní vytvořil silný vztah.