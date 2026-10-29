Přestože se Martin Pechlát pohybuje mezi známými herci a jeho příbuzní patří k výrazným osobnostem českého divadla a filmu, rodinný život se snaží držet stranou veřejné pozornosti. Jeho manželka Andrea pochází ze známého hereckého rodu. Jejím otcem byl Alois Švehlík, který zemřel v dubnu 2025 ve věku 85 let, a bratrem je herec David Švehlík. Andrea se však na rozdíl od nich umělecké profesi nevěnuje a pracuje v bankovnictví.
Martin Pechlát se přiženil do slavného hereckého rodu. Jeho manželka je dcerou legendy českého filmu
Herec Martin Pechlát patří k umělcům, kteří o svém soukromí mluví jen zřídka. S manželkou Andreou, dcerou zesnulého herce Aloise Švehlíka, vychovali tři dcery. Dvě starší už opustily společnou domácnost a rodičům zůstala doma pouze nejmladší. Pechlát přitom přiznává, že život v převážně ženské domácnosti mu vždy vyhovoval a ani s partnery svých dcer nemá problém.
Seznámení budoucích manželů přitom nemělo s hereckými příbuznými nic společného. Pechlát svou ženu poznal prostřednictvím společných známých. V době, kdy získal první angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové, už byli svoji a čekali první dítě. Herec tehdy pravidelně dojížděl mezi Hradcem a Prahou, kde žila jeho rodina. Když se narodila druhá dcera, rozhodl se hledat práci blíže domovu.
Dvě dcery už odešly z domova
Manželé společně vychovali tři dcery, které postupně dospívají a vydávají se vlastní cestou. V říjnu 2025 Pechlát v Show Jana Krause prozradil, že jim bylo sedmnáct, jednadvacet a třiadvacet let. Dvě starší už tehdy bydlely samostatně, zatímco nejmladší navštěvovala gymnázium a zůstávala s rodiči. Rodinné vazby se však jejich odstěhováním nijak neoslabily. „Dvě nejstarší už s námi nebydlí, ale navštěvují nás často. Jsou dostředivé,“ pochvaloval si herec.
Své dcery se nikdy nesnažil příliš svazovat ani jim zasahovat do osobního života. To platí také pro jejich partnerské vztahy. Zatímco někteří otcové se s příchodem prvních nápadníků vyrovnávají jen obtížně, Pechlát je v tomto směru spokojený. „Dcery ještě nejsou úplně rozebrané, ale částečně jo. Musím říct, že mají dobrý vkus. Našly si moc fajn kluky. A když jsou spokojené a šťastné ony, tak já také,“ svěřil se.
Převaha žen v domácnosti mu ostatně nikdy nevadila. Naopak na společné roky vzpomíná s úsměvem. „U nás bylo vždycky hodně ženské energie. Dcery byly odmalička velice hodné, vychovával jsem vlídňoučce,“ popsal svůj přístup k otcovství.
Hlavní slovo má manželka Andrea
Své místo v rodině bere Pechlát s nadhledem. Neskrývá, že při běžném chodu domácnosti má rozhodující slovo především jeho žena. „Jak říkával pan Werich, já jsem dominantní v tom, kam pojedeme na dovolenou nebo jaký je náš vztah ke Gabonu, všechno ostatní řídí žena,“ zavtipkoval.
Přestože je jeho profese spojená s veřejným vystupováním, společenské večírky ani akce plné fotografů ho příliš nelákají. Stejně to má podle jeho slov také Andrea. Společně se objevují především na vybraných premiérách, jinak dávají přednost klidnějšímu programu.
„Máme to se ženou stejně, nás to nebaví. Když si potřebujeme popovídat se svými kamarády, tak se setkáme a nepotřebujeme mít k tomu za zády fotografy,“ vysvětlil herec. Ani své dcery se manželé nesnažili přivést k herectví. V minulosti Pechlát uvedl, že jim chtějí ponechat svobodu při výběru budoucího povolání. Nejmladší Florentina sice navštěvovala dramatický kroužek a divadelní prostředí ji přitahovalo, o její další profesní cestě však rodiče nechtěli rozhodovat.
Od mikrofonisty k uznávanému herci
Martin Pechlát přitom původně vůbec nesměřoval k herecké kariéře. Po absolvování strojní průmyslovky pracoval jako pomocník zvukaře v České televizi. Teprve později vystudoval alternativní a loutkové divadlo na pražské DAMU.
Před kamerou na sebe výrazně upozornil například v komedii Účastníci zájezdu z roku 2006. Diváci ho znají také z filmů Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Okupace nebo Aristokratka ve varu. Ve filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel si navíc zahrál po boku svého skutečného švagra Davida Švehlíka.
Významnou část kariéry věnoval divadlu. Působil v pražském Divadle Komedie a od sezony 2012/2013 také v Národním divadle. Z tamního stálého angažmá později odešel, protože chtěl mít větší prostor pro další pracovní příležitosti. „Ten můj byl ten, že mi ten pracovní vztah přestal vyhovovat. Bylo tam toho hodně, byl jsem tam hodně vázaný a nemohl dělat nic jiného. A já jsem chtěl zkusit i něco jiného,“ vysvětlil své rozhodnutí.
Za divadelní výkony získal mimo jiné Cenu Alfréda Radoka za ztvárnění Josepha Goebbelse v inscenaci Goebbels/Baarová z roku 2009. Přes všechny pracovní úspěchy ale zůstává rodina důležitou součástí jeho života. A přestože už dvě dcery odešly z domova, podle jeho slov se všechny rády vracejí.