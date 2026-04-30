Pro Marii je role babičky momentálně zdrojem největší životní euforie. „Jsem z toho úplně natřená,“ přiznává se smíchem s tím, že se v třiasedmdesáti stala hrdou babičkou tříměsíčního vnoučka Matyáše. Malý Matyáš se stal pátým článkem rodinného klanu se stejnými iniciály MT – tedy po synech Michaelovi a Milošovi, manželovi Milošovi a samotné Marii. Přestože rodina bydlí u Kladna, Marie si nenechá ujít jedinou příležitost k setkání. Každou neděli vyráží za vnoučkem, aby mohla „drandit“ s kočárkem a dopřát mladé mamince chvilku odpočinku. Fascinuje ji, jak se miminko mění doslova před očima, a je připravena nabídnout pomocnou ruku s péčí, jakmile to bude potřeba.
Marie Tomsová se poprvé stala babičkou: Jméno vnoučka má pro rodinu zvláštní význam
Bývalá televizní hlasatelka Marie Tomsová byla vždy symbolem elegance a kultivovaného projevu. Jako televizní tvář, ke které vzhlížely ženy všech věkových kategorií, si po celý život udržuje štíhlou postavu, i když přiznává, že i ona jeden čas sváděla boj s váhou. Teď však prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života – poprvé se stala babičkou!
Upřímně o menopauze: „Bylo to strašné“
Ačkoliv si Marie stále udržuje štíhlou postavu, otevřeně hovoří o tom, že po čtyřicítce se její tělo začalo měnit. Protože rodila své dva syny krátce po sobě a ve zralejším věku, návrat k původní postavě byl velmi náročný. Samotné období menopauzy pak bez příkras označuje za „strašné“.
„Začala jsem přibírat z ničeho nic na místech, kde bych to opravdu nechtěla, a nedalo se to shodit žádným způsobem,“ vzpomíná na nepříjemné chvíle doprovázené silným pocením a návaly. Dnes, už bere realitu s nadhledem: „Holt zemská přitažlivost a ženská postava se mění. S tím nic nenaděláte, ale snažím se,“ říká odhodlaně.
S kachnou v žaludku směr zlatá svatba
Její recept na vitalitu rozhodně nespočívá v drastických dietách. Marie miluje poctivou českou klasiku – pečenou husu, kachnu či smažený řízek. Dokáže však nastolit rovnováhu; hřešení vyvažuje saláty, italskou kuchyní a zejména každodenní ranní posilovací rozcvičkou. Klíčem k její kondici je však neutuchající pohyb. S partou přátel brázdí české i slovenské hory a v náročném terénu běžně nachodí 15 kilometrů denně. Právě nyní ji čeká velmi speciální cesta do Vysokých Tater, kde s manželem oslaví zlatou svatbu. „Měli jsme tam před 50 lety svatební cestu, tak si to jedeme obnovit a tam se opravdu neflákáme,“ plánuje s jiskrou v oku.
Jako přes kopírák
Jako idol žen, který strávil roky před televizními kamerami v éře bez filtrů a retuší, má Marie Tomsová jasný názor na dnešní kult vzhledu. Současný ideál krásy považuje za zničující pro mladé dívky, které se snaží vyrovnat umělým, filtrovaným a často chirurgicky upraveným obrazům na sociálních sítích. Podle ní dnes mnoho krásek vypadá kvůli estetickým zákrokům vlastně úplně stejně. Sama se přitom rozhodla pro cestu vnitřního smíření: „Smířila jsem se s tím, jaká jsem, a už s tím nic dělat nebudu,“ uzavírá legendární hlasatelka se smíchem a dokazuje, že největší šarm vychází z vnitřní spokojenosti.
Zdroj: Autorský text