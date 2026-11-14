Navenek mohou působit jako sehraný pár, který společně zvládá rodinný život i náročnou hereckou profesi. Martina a Martin Preissovi však mají za sebou období, které jejich vztah zásadně poznamenalo. Herci se před lety potýkali se závažnými problémy, když Martinova závislost na alkoholu a lécích na spaní postupně začala zasahovat do jeho práce i rodinného života.
Manželství Preissových prošlo těžkou zkouškou. Martina popsala, jak složitě se vracela ztracená důvěra
Manželství Martiny a Martina Preissových prošlo před lety těžkou zkouškou, když hercův život ovládla závislost na alkoholu a lécích. Přestože dnes Martin abstinuje, jeho žena přiznává, že návrat k normálnímu životu nebyl jednoduchý a znovu vybudovat ztracenou důvěru vyžadovalo čas i velkou trpělivost.
O své zkušenosti v minulosti opakovaně veřejně promluvil. Přiznal, že dlouhodobé psychické vypětí a úzkosti řešil pitím, až se dostal do situace, kterou už nedokázal zvládnout bez odborné pomoci. Podstoupil léčbu, během níž se musel vyrovnat nejen se závislostí samotnou, ale také s jejími následky.
Jeho manželka Martina po celou dobu stála před neméně obtížným úkolem. Snažila se pomoci člověku, kterého milovala, a zároveň chránit jejich společný život a rodinu. Jak nyní přiznala, ani úspěšná léčba automaticky neznamenala, že se všechno vrátí do původních kolejí.
Soupeřila s něčím, co nedokázala porazit
Martina Preissová našla pro zkušenost s manželovou závislostí neobvyklé přirovnání. Připadala si jako žena, která musí o svého partnera soupeřit s někým třetím. Její sokyní však nebyla jiná žena, ale alkohol. „Já jsem bojovala za lásku, ale moje sokyně byla lahev vína,“ svěřila se.
Právě v tom pro ni spočívala jedna z nejtěžších stránek celé situace. Zatímco při partnerské nevěře může člověk svou bolest spojit s konkrétní osobou, závislost představuje protivníka, kterého nelze jednoduše odstranit.
„Nevěra s alkoholem je příšerná. Není to živý organismus, se kterým si to jdete vyřídit. Je to něco pofidérního, neuchopitelného. Nemůžete vzít lahev a rozbít ji. Můžete, ale objeví se další,“ popsala herečka. Závislost totiž nezasahovala pouze Martina samotného. Ovlivňovala také vztah s manželkou, která postupně ztrácela jistotu, zda se na partnera může spolehnout.
Nejhorší chvíle nekončily odchodem z léčebny
Martin Preiss v minulosti otevřeně popsal, jak dramatický průběh jeho problémy měly. V roce 2014 procházel těžkými úzkostnými stavy a po konfliktu s manželkou odešel z domova. Rodina o něj měla strach a do pátrání se zapojila policie.
Ačkoli se tehdy objevily zprávy o pokusu o sebevraždu, herec později upřesnil, že si v dané situaci ve skutečnosti nechtěl vzít život. Přiznával však, že kombinace psychických obtíží, alkoholu a léků byla nebezpečná.
Po hospitalizaci nastoupil na protialkoholní léčbu. Ani první návrat domů však nebyl definitivním vítězstvím. Pod tlakem každodenních starostí znovu sáhl po alkoholu a do léčby se musel vrátit.
Právě takové zkušenosti mohou důvěru mezi partnery hluboce narušit. Člověk, který se léčí ze závislosti, může upřímně usilovat o změnu, zatímco jeho nejbližší stále žijí s obavou, zda se problémy nevrátí.
Důvěru podle ní dokáže obnovit jedině čas
Martina Preissová neskrývá, že cesta k obnovení důvěry byla dlouhá. Nestačilo jen vědět, že manžel podstoupil léčbu a rozhodl se abstinovat. Musela postupně znovu získat pocit jistoty. „Důvěra se strašně lehce zbortí a velmi těžce staví. Vám se těžko věří, on zase neví, jak dokázat, že už mu věřit můžete. Jediný stavební kámen důvěry je čas,“ vysvětlila.
Manželé se podle jejích slov naučili o bolestných zkušenostech otevřeně mluvit. Některé situace už dnes dokážou přijmout s nadhledem, jiné v nich stále vyvolávají nepříjemné vzpomínky.
„Teď už se některým věcem i zasmějeme. Některé jsou samozřejmě pořád bolestivé. Ale myslím, že jediný vymítač ďábla je komunikace,“ dodala herečka.
Martin Preiss ostatně už v dřívějších rozhovorech opakovaně oceňoval, jakou oporu v manželce našel. Přiznával také, že během nejhoršího období její pomoc nedokázal vždy přijímat.
Rodinná zkušenost ovlivnila i jejich syny
O problémech s alkoholem manželé před svými dětmi nemlčeli. Martina nyní prozradila, že oba synové mají k pití velmi zdrženlivý vztah, přestože každý z trochu jiného důvodu. Mladší syn se intenzivně zajímá o sport, zdravou výživu a fyzickou kondici. Alkohol podle matčiných slov zcela odmítá a snaží se ke zdravějšímu životnímu stylu vést i ostatní členy rodiny.
„Ten mladší je velmi striktní, protože je sportovec, miluje zdravou výživu a pořád nás nutí chodit posilovat a já nevím co všechno. Absolutně odmítá jakoukoli drogu včetně alkoholu,“ popsala Preissová. Starší syn si podle ní naopak dokázal vytvořit vlastní názor na alkohol na základě osobní zkušenosti. Když si s matkou na Moravě dal sklenku vína, zjistil, že mu jeho účinky vlastně nevyhovují.
„Asi to nebudu dělat, protože já pak v osm usnu a nic z toho večera nemám,“ citovala jeho reakci. Herečka tak dnes může sledovat, že synové přistupují k alkoholu s opatrností. Nelze samozřejmě předjímat, jaký vztah k němu budou mít v budoucnu, v současnosti se mu však podle jejích slov spíše vyhýbají.
Naučili se mluvit i o tom, co dříve bolelo
Martin Preiss se už v roce 2020 svěřil, že závislost nelze jednoduše považovat za uzavřenou kapitolu, na kterou člověk jednou provždy zapomene. Důležité je podle něj přijmout vlastní zranitelnost a uvědomovat si situace, které by mohly abstinenci ohrozit.
Zároveň tehdy přiznával, že zkušenost s léčbou změnila jeho pohled na práci i osobní život. Začal si více vážit času stráveného s rodinou a omezovat situace spojené se silným stresem.
Pro Martinu Preissovou však zůstává nejdůležitější něco jiného. Jejich manželství podle ní dokázalo pokračovat také proto, že se oba naučili nezamlčovat nepříjemné věci a mluvit spolu i o tématech, která by dříve raději nechali stranou.