Jaroslava Hanušová se narodila 25. února 1949 v Praze a její životní cesta původně směřovala do zcela jiných sfér než za televizní zábavou. Přestože ji herectví lákalo od dětství, kdy navštěvovala literárně-dramatický kroužek, po maturitě zvítězil rozum a nastoupila na studium práv. Vydržela tam tři roky, než přišlo zásadní rozhodnutí se studiem skončit. Jak později vzpomínal její celoživotní přítel Jiří Lábus, Jaroslava byla zanícenou antikomunistkou a studovat „bolševické právo“ se jí prostě příčilo. S právem tak doslova „praštila“ a raději zvolila pedagogickou fakultu, po které se osm let věnovala dětem v mateřské škole. Lábus o ní s úctou říkal, že „klamala tělem“. Navenek mohla působit jako prostá žena z lidu, ale ve skutečnosti to byla nesmírně inteligentní paní, která milovala francouzštinu, disponovala fotografickou pamětí a byla vášnivou čtenářkou kvalitní literatury. Její profesní dráha učitelky skončila odchodem na mateřskou dovolenou, ale právě v té době jí do života zasáhl osud v podobě starého kamaráda z dramaťáku.
Manželova zrada ji zničila: Jaruš z Možná přijde i kouzelník amputovali obě nohy, živořila v garsonce o rumu a cigaretách
Znala ji celá země a k výbuchům smíchu stačilo jediné slovo: „Jaruš“. Jaroslava Hanušová byla díky svému svéráznému humoru a nezaměnitelné kamenné tváři naprostým unikátem tehdejší televizní zábavy. A zatímco se národ za břicho popadal v pohodlí svých obýváků, Jaroslava se snažila vyrovnat se zradou milovaného muže, závislostmi i krutou nemocí, která ji v závěru života připravila o obě nohy.
Jarko, nechtěla bys hrát moji ženu?
Jiří Lábus a Jaroslava Hanušová se poznali v lidové škole umění, když jí bylo sedmnáct a jemu šestnáct let. Už tehdy spolu hráli v divadelních kusech a Lábus v ní viděl obrovský komediální talent. Když v 80. letech připravovali s Oldřichem Kaiserem druhý díl estrády Možná přijde i kouzelník, hledali někoho pro roli Lábusovy manželky – ideální typ „bolševické paničky“. „Jarko, máme takový nový pořad v televizi, nechtěla bys tam zahrát moji ženu?“ zavolal jí tehdy Lábus. Jaroslava mu zpočátku vůbec nevěřila a myslela si, že si z ní jako obvykle střílí: „Ty kecáš, do prčic, takový kraviny!“ Nakonec ji ale přemluvil a zrodila se postava, která se stala pilířem pořadu, jejž v té době sledovalo celé Československo. Hanušová do scének vnášela neuvěřitelnou spontánnost a suverenitu, díky čemuž si ji národ okamžitě zamiloval a její scénky se staly legendárními.
Sázka o porod v přímém přenosu
Jedním z nejikoničtějších momentů kariéry Jaroslavy Hanušové zůstává natáčení vánočního dílu Kouzelníka v Táboře. Herečka byla tehdy v devátém měsíci těhotenství a Jiří Lábus se s ní vsadil o 10 000 korun, že porodí přímo na jevišti. Jaroslava prý během natáčení schválně poskakovala, aby porod vyvolala, ale dcera Barbora nakonec počkala a narodila se až o dva týdny později v pražské nemocnici na Bulovce. Součástí recesistické sázky byla i jména pro miminko – pokud by to byl kluk, měl se jmenovat Hořčák, pokud holka, tak Becherovka. Recese a kanadské žertíky zkrátka k jejímu vztahu s Kaiserem a Lábusem neodmyslitelně patřily. Kolegové jí jednou například na domovní tabuli vyvěsili falešný inzerát, že jejich starý rodinný vůz značky Wartburg je na prodej za pouhou tisícikorunu, což Jaroslavu druhý den ráno dohnalo k šílenství, když u ní začali zvonit první zájemci. Jindy Lábus podplatil její děti, aby vtrhly do restaurace v pyžamech a křičely, že mají hlad, zatímco jejich maminka „hýří“ s celebritami. Hanušová tyto žerty brala s nadhledem a oplácela je svým pověstným suchým anglickým humorem.
Sadistka z ústavu a drsný pád na dlažbu
Přestože byla Hanušová vnímána především jako komička, dokázala diváky i vyděsit. V roce 1991 jí režisér Filip Renč svěřil roli v psychologickém dramatu Requiem pro panenku. Její ztvárnění sadistické vychovatelky Procházkové bylo tak autentické a mrazivé, že se pro mnohé stalo jedním z nejpůsobivějších výkonů celého filmu. Během natáčení prý panovala uvolněná atmosféra a s kolegyní Evou Holubovou se rády „posilňovaly“ panáčkem na kuráž. Když film v kinech vydělal miliony, Hanušová vtipkovala: „A teď už jen dostat Oscara a do smrti nemusíme vstát z postele…“ Bohužel netušila, jak krutě se tato slova o pár let později naplní. Ovšem bez Oscara a milionů na kontě… Nezapomenutelnou stopu zanechala také v trilogii Zdeňka Trošky Slunce, seno, erotika, kde si zahrála výpomocnou učitelku Jarušku. Při natáčení únosu v Itálii došlo k nehodě, kdy herečka nešťastně spadla na dlažbu a utrpěla skutečný otřes mozku. Tvůrci se však rozhodli tento autentický a drsný pád ve finálním střihu filmu ponechat.
Krutá zrada a rezignace na život
Zatímco na obrazovce Hanušová zářila, v soukromí se začala stahovat mračna. Její životní láskou a manželem byl režisér Jaroslav Hanuš, s nímž měla tři děti – dcery Kláru a Barboru a syna Jaroslava. Manželství se však rozpadlo, Hanuš ji opustil a požádal o rozvod. Tuto životní zradu nesla Jaroslava velmi těžce. Podle svědectví přátel po odchodu manžela na život prakticky rezignovala. Své psychické trápení začala utápět v alkoholu a cigaretách, které se staly jejími každodenními společníky. Tato sebedestruktivní cesta se podepsala nejen na jejím vzhledu, ale především na zdraví, které dlouhá léta zanedbávala. Druhá žena jejího exmanžela dokonce v médiích tvrdila, že Jaroslava v té době zcela přestala dbát o svou hygienu a chovala se namyšleně, i když byla v hluboké krizi.
„Jsem hladová důchodkyně!“
Po roce 2000 začala Hanušová z obrazovek mizet a s úbytkem pracovních příležitostí přišly i vážné finanční potíže. V roce 2012 šokovala diváky v pořadu VIP Prostřeno, kde si otevřeně postěžovala na bídu českých důchodců. „Jsem hladová důchodkyně!“ prohlásila před kamerami a své hosty hostila v malé garsonce menu sestaveným z těch nejlevnějších surovin. Jako přípitek tehdy podávala levný rum se slovy: „Připijeme si nápojem nás důchodců a bezdomovců!“ Její finanční situace byla tak zoufalá, že později neměla ani na nákup invalidního vozíku a byla odkázána na sbírky, které pro ni pořádali její věrní kolegové. Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček například v rámci charitativní akce dražili její botu, aby pro „Jaruš“ vybrali potřebné prostředky.
Když se sen o „Oscaru v posteli“ změnil v noční můru
Dlouholeté kouření a neléčená cukrovka vyústily v roce 2013 v tragédii. U herečky se rozvinula tzv. diabetická noha, což vedlo k tomu, že jí tkáň na dolní končetině doslova zčernala. V říjnu 2013 museli lékaři přistoupit k amputaci první nohy. Jaroslava sice neztrácela svůj pověstný černý humor a tvrdila, že se cítí zdravá, ale stav se nelepšil. Jen o dva měsíce později, v prosinci 2013, přišla i o druhou nohu. Poslední dva roky života byla Jaroslava Hanušová upoutaná na lůžko a odkázaná na pomoc svých dětí, které se o ni obětavě staraly. Přestože se fyzicky ztrácela před očima, vnitřní síla a smysl pro sarkasmus ji neopustily. „Stáří beru takové, jaké je. Důchodkyně znamená být chudá, hladová a nedělat nic,“ svěřila se v jednom z posledních rozhovorů. Konec přišel náhle. V sobotu 20. února 2016 Jaroslava zkolabovala a byla s celkovým selháním organismu převezena do Vinohradské nemocnice. Její blízcí věděli, že smrt měla v podstatě promyšlenou – jejím největším přáním bylo usnout a už se neprobudit. To se jí v pondělí 22. února 2016 dopoledne splnilo. Zemřela pouhé tři dny před svými 67. narozeninami.