O Andree Králové se toho v bulvárních plátcích příliš nedočtete, a pokud ano, většinou jen v souvislosti s jejím manželem. Přitom její jméno v českém filmu znamená neuvěřitelně mnoho. Andrea je totiž špičková kostýmní výtvarnice, scénografka a uznávaná akademička. Její profesní životopis je natolik nabitý úspěchy, že by mohl Romanu Zachovi kdekdo závidět, jakou ženu má po svém boku.
Manželku Romana Zacha znáte z titulků, společnosti se ale vyhýbá. Přitom patří ke špičkám svého oboru
V uměleckém světě, kde se vztahy často střídají s rychlostí televizních sezón, působí Roman Zach a Andrea Králová jako úkaz. A zatímco tvář charismatického herce s impozantní výškou 204 cm je důvěrně známá, jeho paní platí za pověstnou paní Columbovou. Přitom její jméno lze najít v titulcích těch nejúspěšnějších českých snímků. Kdo stojí již více než pětadvacet let po boku známého herce?
Rodačka z Plzně nepodcenila důkladné vzdělání. Po Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1994 získala magisterský titul v oboru dějiny umění. Tím však její touha po vědění neskončila. Následovalo studium scénografie alternativního a loutkového divadla na DAMU, které završila v roce 1998. Svou akademickou dráhu korunovala v roce 2010 ziskem titulu Ph.D. s disertační prací na téma kostýmního výtvarnictví v českém divadle 90. let a v roce 2017 se habilitovala jako docentka pro obor dramatická umění.
Andrea svá studia dokázala maximálně zúročit i v práci, což dokazuje fakt, že byla již pětkrát nominována na prestižní cenu Český lev v kategorii nejlepší kostýmy. Nominace získala za práci na filmech Jako nikdy, Čertí brko, Vlastníci, Smetana a za mimořádně úspěšný televizní seriál Devadesátky. Kromě toho se podílela na projektech, které získaly České lvy v jiných kategoriích, jako jsou filmy Protektor, Pouta nebo seriál Svět pod hlavou. Diváci její práci mohli obdivovat také v seriálech Matematika zločinu nebo ve filmu Knoflíkáři.
Rodinný podnik
Geny se v rodině Zachových nezapřou. Manželé společně vychovali dvě děti, které se vydaly v jejich stopách. Syn Prokop Zach je dnes již úspěšným hercem, který po svém otci zdědil nejen výšku, ale také herecké geny. Diváci ho mohli vidět ve filmech 3Bobule, High School Heist nebo v seriálech Božena, Případ tanečnice či Hvězdy nad hlavou. Roman se synem dokonce spolupracuje i profesně. „Táta je pro mě velkou inspirací. Každé roli se úplně oddá, všechno si rozebírá, má to strašně rád a je velice skromný a milý na place, když točí,“ vysekl poklonu svému tátovi Prokop. A společný počin si nemůže vynachválit ani pyšný táta Roman: „Máme tam hezké scény a baví nás to spolu. Jsem rád, že jsme se takhle potkali, protože mnoha hereckým dvojicím táta – syn nebo máma – dcera se to nepoštěstí.“
Odvrácená strana slávy
Být synem slavných a úspěšných rodičů přitom přinášelo spoustu těžkostí a pro Prokopa nebylo lehké vymanit se z nálepky protekčního dítěte. Společně se objevili v divadelní inscenaci Láska z mládí, kterou Roman Zach sám režíroval a Andrea navrhovala kostýmy. „Máma je kostýmní výtvarnice, podle mě jedna z nejlepších u nás. Taky dělá scénografie v divadlech a kreslí. Ale není extrovert, nerada se někde prezentuje. Říká, že za ni mluví její práce,“ poodhalil Prokop. Kromě syna mají Roman s Andreou ještě dceru Agátu. Ta se sice herectví prozatím vyhýbá, ale umělecké nadání po matce v sobě nezapře. Momentálně studuje oděvní školu se zaměřením na scénografii, čímž jde přímo ve šlépějích své úspěšné maminky.
Na co sáhne, to jí jde
Andrea je ženou mnoha řemesel. Kromě kostýmů pro film a televizi se věnuje volné tvorbě – maluje snové oleje, kreslí zážitky z cest pastelkami, věnuje se keramice, řezbě loutek a grafice a pořádá výstavy. Naposledy tu s názvem Taje a odlesky krásy v pražské Galerii 1, kde nechala nahlédnout do svého hlubokého vnitřního světa. Jako pedagožka na DAMU předává své zkušenosti další generaci výtvarníků v předmětech jako scénografická tvorba nebo inscenační praxe. Jedním z největších zdrojů inspirace a krás všedních dní je pro Andreu cestování. „Všude lze najít něco krásného. Někdo si třeba řekne: tam nepojedu, vždyť jsou tam všichni chudí, co by tam mohlo být krásného? Bydlí tam v nějaké díře a přes ni mají vlnitý plech. Ale i v tom můžete najít velkou krásu,“ je přesvědčena.
Z cest rovnou na chalupu
Úplně nejraději ale odpočívá na chalupě nebo v maringotce, kterou si v období covidu pořídili, aby měli s dětmi na chalupě dostatek soukromí. „Divadlo a film je práce, při které komunikujete s velkým množstvím lidí, neustále se pohybujete ve velkých skupinách, musíte dělat kompromisy,“ vysvětluje, proč rádi s manželem i dětmi utíkají na venkov. A jak to mají doma s módou, nechá si Roman od své manželky poradit v tom, co se zrovna nosí? „Andrea je výtečnou výtvarnicí, ale miluje dobovky, současnost jí nic neříká. Nebaví ji,“ osvětlil Roman, jak to u nich doma chodí a dodává: „Sama rezignovala. Říkala, že už mi nic kupovat nebude. Protože když v minulosti nějaký takový pokus učinila, já se divil, co mi to přinesla, a jí to přišlo hezký.“