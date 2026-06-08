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Manželka Lukáše Vaculíka dlouho stála v pozadí. Lucia má slavné rodiče a bývala kutnohorskou královnou

Lukáš Vaculík, Lucia Vaculíková
Lukáš Vaculík, Lucia VaculíkováFoto: HerminaPress
Lukáš Vaculík, Lucia Vaculíková
Lukáš Vaculík, Lucia VaculíkováFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Manželka Lukáše Vaculíka Lucia Vaculíková Kršáková dlouho stála stranou pozornosti, sama má ale zajímavý příběh. Pracuje v televizi Prima, pochází z rodiny spojené s historií i kulturou a roky bývala královnou kutnohorského Stříbření. S hercem ji spojila práce, dnes spolu sdílejí klidnější život mimo kamery.

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Herec Lukáš Vaculík si své soukromí dlouhodobě chrání, a tak se o jeho manželce Lucii Vaculíkové Kršákové ví spíš málo. Nejde ale jen o ženu po boku známého herce. Sama má výrazné profesní zázemí, pracuje jako výrobní ředitelka televize a pochází z rodiny, která je pevně spojená s kulturou, historií i televizním světem.

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Její maminkou je historička Světlana Hrabánková, dlouholetá ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Právě ona stojí za projektem Královské stříbření, historickou slavností, která se v Kutné Hoře pravidelně koná a připomíná slavnou minulost města. A právě Lucia v něm po léta ztvárňovala královnu.

„Teď už to po mně převzala moje sestřenice,“ říká s úsměvem Lucia. Královské stříbření je přitom v jejich rodině skoro společným dílem. „Moje teta navrhuje historické kostýmy, máma píše ke Stříbření scénáře a zároveň to celé organizuje a moje druhá teta ze Vsetína pravidelně přijíždí se skupinou věnující se historickým tancům,“ dodává manželka Lukáše Vaculíka.

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Seznámili se díky práci

Lucia a Lukáš se potkali při jiném televizním projektu, seriálu Temný Kraj. Zajímavé ale je, že Lucia příliš neznala hercovu tvorbu z osmdesátých let, kdy se z něj díky filmům Kamarád do deště nebo Láska z pasáže stal idol mnoha divaček.

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„Nějak mě to minulo,“ říká jednoduše. Zájem fanynek, které herce dodnes oslovují, žádají o podpis nebo společnou fotografii, bere klidně. „Mně to tak nepřijde, jak v tom prostředí sama pracuji… A ti lidé, co ho zastavují a chtějí se s ním fotit, jsou většinou slušní. Manžel je vstřícný, nemá problém jim vyhovět,“ popisuje.

Lucia má z předchozího vztahu syna, Lukáš má syna a dceru. K jejich rodině ale patří i další milovaní členové: dva psi, portugalský vodní pes a biewer teriér.

Volný čas tráví s manželem na chalupě, na kole nebo v zimě na lyžích. Jejich život nestojí jen na televizních scénářích a hereckých rolích, ale i na rodinném zázemí, historii, zvířatech a obyčejných chvílích, které si oba hlídají mimo svět kamer.

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Zdroj: iDnes, Super.cz, Ahaonline.cz

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