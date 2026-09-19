„Na své podkroví se šikmými stropy jsem byla neuvěřitelně pyšná. Sama jsem si byt vyhlédla, zafinancovala z vlastní práce grafické designérky a svépomocí vymalovala a zabydlela. Na komorní oslavu jsem pozvala tři pro mě nejdůležitější lidi: partnera Honzu, nejlepší kamarádku Lenku a svou mámu,“ začíná Veronika své vyprávění.
Máma jí chtěla „dobře poradit“, místo toho ji před hosty ztrapnila. Na tenhle dárek Veronika nezapomene
Po třech letech šetření a zařizování se Veronika konečně dočkala vysněného podkrovního bytu a jeho kolaudaci spojila s oslavou svých čtyřiatřicátých narozenin. Pozvala partnera, nejlepší kamarádku i mámu a večer si užívala přesně podle svých představ. Dokonalou atmosféru ale narušily dva dárky, které jí matka přinesla a trvala na jejich rozbalení přede všemi.
Zpočátku probíhalo všechno naprosto idylicky. Pilo se dobré víno, všichni obdivovali prosvětlený obývák s přiznanými trámy a já jsem servírovala domácí pohoštění. Smáli jsme se, vzpomínali a vládla uvolněná, hřejivá atmosféra. Cítila jsem obrovskou satisfakci.
Měla jsem pocit, že držím svůj život pevně v rukách a vybudovala jsem si vlastní, nezávislý domov. Pohodu ale utnula chvíle, kdy máma s triumfálním úsměvem položila na stůl dvě velké tašky a trvala na tom, že dárky se musí rozbalit hned a přede všemi.
Veřejná lekce před hosty
Z první tašky jsem vytáhla tlustou knihu s názvem Sbohem, chaose: Jak dát domácnosti řád. Máma nesnížila hlas a s úsměvem, který měl vypadat vlídně, to nahlas komentovala: „Určitě si to přečti hned tento týden, Verunko. Všimla jsem si, že v kuchyni nemáš žádný systém a v předsíni ti leží hromada nedoručené pošty. V tvém věku už by domov neměl vypadat jako provizorní študácká kolej.“
Než jsem stihla cokoliv odpovědět, vytáhla matka z druhé tašky drahý kuchyňský robot na hnětení těsta. Otočila se k partnerovi Honzovi a dodala: „Dávám ti ho proto, abys konečně začala pořádně vařit a péct. Měla by ses trochu snažit, než Honzovi dojde trpělivost a poohlédne se po lepší hospodyňce.“
U stolu zavládlo hrobové ticho. Honza koukal do skleničky a kamarádka Lenka nepřirozeně zakašlala. Cítila jsem, jak mi do tváří stoupá spalující horkost. Nebylo to o samotné knize ani o robotu – byl to přesně ten známý, stísněný pocit z dětství, kdy matka využila jakoukoliv příležitost, aby mě před ostatními „usměrnila“.
Zhluboka jsem se nadechla a klidným hlasem řekla: „Děkuji, mami. Pochopila jsem.“ Máma se v tu ránu ublíženě urazila: „Člověk ti už nemůže dát ani praktickou věc, aniž bys dělala scény! Robot byl drahý a myslela jsem to s tebou dobře. Jen chci, abys měla v životě konečně řád!“
Historie zabalená do dárkového papíru
Nebylo to poprvé. Od mého dětství měla máma neustálou potřebu komentovat můj život. Jednou to byl styl oblékání, jindy to, že jsem neměla tradiční zaměstnání s pevnou pracovní dobou, nebo neuklizené nádobí ve dřezu. Její narážky jsem dříve přecházela mlčením nebo je obracela v žert. Tentokrát však byly výčitky zabalené v dárkovém papíru a vystavené přede všemi.
Druhý den odpoledne jsem sbalila knihu i nerozbalený robot a jela k mámě. Položila jsem tašky na stůl a řekla jí, že dárky vracím. Máma hned spustila svou obvyklou písničku o tom, jak se jen bojí o moji budoucnost a že dobrá partnerka musí umět vytvořit rodinné zázemí.
Pevně jsem jí však odpověděla: „Mami, pokud máš o mě reálnou obavu, můžeme si o tom promluvit v soukromí. Ale narozeninový dárek nemá sloužit jako veřejný nástroj k tomu, abys mi před všemi připomněla, v čem podle tebe selhávám.“
Poprvé v životě máma nezvýšila hlas. Po chvíli ticha ztišila tón a přiznala, že přesně takhle s ní jednala její vlastní matka. Od dětství poslouchala, že není dost dobrá hospodyně, a tak v sobě získala pocit, že neustálá kontrola je jediný způsob, jak dcera „nesejde z cesty“.
Nastavení nových hranic
Ten den jsem stanovila jasné hranice: Moje domácnost, styl života i vztah s Honzou jsou čistě moje věc. Pokud budu chtít radu, sama se zeptám. Nevyžádanou kritiku maskovanou za péči už ale přijímat nebudu. Několik týdnů byl náš kontakt opatrnější.
Máma si musela zvyknout, že její rýpavé poznámky už nebudu tiše polykat. Postupně ale své komentáře začala brzdit. Občas se ještě uprostřed věty zarazí, dokáže však své nutkání včas zastavit. K dalším narozeninám jsem dostala od mámy krásný poukaz do zahradnictví – bez jakýchkoliv instrukcí typu, jaké kytky si mám koupit a jak se o ně správně starat.
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Zdroj: čtenářka Veronika (zpracováno pro redakční použití)