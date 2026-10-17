Před pětadvaceti lety jsem byla typickou brněnskou holkou. Milovala jsem spěch ranních šalin, vůni pražené kávy v dlážděných uličkách kolem Petrova, víkendové vernisáže i svou vlastní práci v komorním architektonickém ateliéru. Byla jsem obklopena lidmi, se kterými jsem vyrostla, a věřila jsem, že mé kořeny jsou zapuštěny hluboko a navždy.
Mám přepychový domov u jezera i milujícího muže. Přesto se každé ráno probouzí s pocitem marnosti
Na první pohled má Lenka všechno, o čem by se dalo snít – přepychový domov na úpatí Alp, úspěšný rodinný podnik a milujícího manžela. Přesto v ní čím dál silněji roste pocit, že to nejdůležitější nechala kdysi dávno za sebou. A že skutečné štěstí leží úplně jinde.
Před pětadvaceti lety jsem byla typickou brněnskou holkou. Milovala jsem spěch ranních šalin, vůni pražené kávy v dlážděných uličkách kolem Petrova, víkendové vernisáže i svou vlastní práci v komorním architektonickém ateliéru. Byla jsem obklopena lidmi, se kterými jsem vyrostla, a věřila jsem, že mé kořeny jsou zapuštěny hluboko a navždy.
Můj muž David byl talentovaný designér nábytku. Když dostal nabídku odkoupit a obnovit rodinnou truhlářskou dílnu v malebném hornorakouském městečku u jezera, nebylo možné přehlédnout tu jiskru v jeho očích. Byla v tom vášeň i obrovská výzva. „Leni, je to šance, která přichází jednou za život.
Odjedeme na tři, maximálně čtyři roky. Postavíme značku na nohy, získáme zkušenosti i kapitál a vrátíme se do Brna s úplně jinou pozicí,“ přesvědčoval mě tehdy večer nad rozloženými výkresy. Sama jsem se do ciziny nikdy nehnala. Opustit rodinu, rozjetou kariéru a blízké přátele mě vždycky děsilo. Ale měla jsem pro neobyčejné sny svého muže pochopení, milovala jsem ho a věřila, že čtyři roky utečou jako voda.
Život ve zlaté kleci
Z plánovaných čtyř let se však nenápadně, rok po roku, stalo čtvrt století. Davidova dílna se postupně proměnila v renomované studio s exkluzivní klientelou z celé Evropy. Na svahu nad jezerem jsme postavili dům – architektonický skvost s obrovskými prosklenými stěnami, které nabízely úchvatný panoramatický výhled na alpské vrcholky zrcadlící se na hladině.
Aby rodina mohla fungovat a David se mohl naplno věnovat budování značky, učinila jsem tichý ústupek. Opustila jsem práci v ateliéru a přešla na projektování interiérů na volné noze. Většinu času a energie jsem ale věnovala výchově našich dvou dětí, Sebastiana a Kláry, a vytváření tepla domova.
Sousedé k nám byli vždy perfektně zdvořilí, usmívali se a zdvořile se ptali na počasí. Jenže pod tou naleštěnou povrchovou přívětivostí ležela neviditelná hradba. Pro zdejší uzavřenou, tradiční komunitu jsme i po dvaceti letech zůstávali „těmi Čechy z vily nad jezerem“. David si toho nevšímal, žil prací, jednáními s dodavateli a cestováním za zakázkami. Já jsem však čím dál častěji trávila večery sama u hořícího krbu a naslouchala meluzíně.
Ticho v prázdném hnízdě
Když děti vyrostly a odešly za studiem na univerzity do Vídně a Mnichova, dům se najednou zdál až nepříjemně obrovský. Ticho, které v něm zavládlo, nebylo uklidňující, ale bylo pohlcující. Uvědomila jsem si, jak moc mě celé roky držel nad vodou každodenní kolotoč povinností kolem dětí. Bez nich jako by se rozplynul i poslední důvod, proč v tomto cizím prostředí zatínat zuby.
Každé ráno jsem procházela dokonalými místnostmi s nábytkem z tvrdého dřeva, utírala neviditelný prach a pozorovala ranní mlhu nad vodou. Měla jsem všechno, o čem lidé sní v katalozích o bydlení, ale chybělo mi to nejpodstatnější: pocit, že jsem tu doma, že jsem tu zasetá a živá.
Cizinkou na obou březích
Zásadní zlom nastal minulý rok, když moje maminka v Brně vážně onemocněla. Najednou jsem za ní musela neustále pendlovat přes hranice. Když jsem sedávala v jejím starém brněnském bytě, obklopena vzpomínkami na dětství, doufala jsem, že tu najdu ztracený klid. Místo toho přišla ještě tvrdší rána.
Při procházkách známými ulicemi jsem zjišťovala, že moje rodné město žije dál bez mě. Kavárny mého mládí nahradily nové podniky, lidé v ulicích spěchali za svými životy a moje staré kamarádky měly své vlastní rodinné rituály, vnoučata a starosti. Vazby se za ta desetiletí neviditelně rozvolnily. Když jsme se potkaly na kávu, konverzace po půlhodině vázla. Už jsme nesdílely stejný svět. Zjistila jsem smutnou pravdu: stala jsem se cizinkou jak v Rakousku, tak ve vlastní zemi.
Pravda, kterou mlčení nesmaže
Kdybych si někomu postěžovala, pravděpodobně by nenašel pochopení. Létáme na drahé dovolené do exotiky, pořádáme víkendové výlety za kulturou, nemusím počítat peníze a mám muže, který mě upřímně miluje a nikdy by mi ublížit nechtěl. Když vidí, jak jsem v posledních měsících zamlklá, s obavami mě obejme a ptá se, co se děje. Já ho jen pohladím po tváři, usměji se a řeknu, že na mě jen doléhá věk a únava.
Nemám to srdce zničit jeho životní sen a říct mu, že vila u jezera je pro mě jen zlatou klecí. Ale uvnitř mě čím dál jasněji hoří poznání: za manželův úspěch a materiální zajištění jsem zaplatila tím nejcennějším – vlastní identitou, kořeny a pocitem sounáležitosti. Mám všechno, co si lze přát, a přesto se každý den probouzím jako žena, která už nikam doopravdy nepatří.
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Zdroj: čtenářka Lenka (zpracováno pro redakční použití)