Na Česko-Slovenském plese v Obecním domě v Praze, který se konal 7. února 2026 se mezi hosty objevili i politici. Dorazil mimo jiné Petr Macinka (Motoristé) po boku manželky Moniky, která upoutala pozornost fialovou róbou – a také výraznými tetováními na ruce, kterých si při bližším pohledu nešlo nevšimnout.
Macinka vyvedl manželku v lila šatech, večer ale skončil ostrou výměnou s Nesvadbovou
Česko-Slovenský ples v Obecním domě přilákal i politiky. Petr Macinka dorazil s manželkou Monikou, která zaujala fialovými šaty i výraznými tetováními na ruce. Uvolněnou atmosféru večera však narušil konflikt s Barborou Nesvadbovou, během něhož padla slova o slušnosti i „šestnácti hodinách ve Sněmovně“.
Macinkovi si tentokrát dopřáli večer bez dětí: syna Filipa a malou Natálku nechali doma s hlídáním a na parket vyrazili v evidentně dobré náladě. Na veřejnosti se k sobě měli – objetí a polibky nešetřili.
Během večera ale idyla narazila. Podle informací Blesku došlo k ostřejší výměně s Barborou Nesvadbovou. Ta mu měla vytknout, že zapomíná na slušné vychování. Macinka kontroval, že kdyby ona strávila 16 hodin ve Sněmovně, měla by toho také „plné zuby“. Nesvadbová na to reagovala, že je to zkrátka jeho práce.
Macinka přitom Moniku poznal už dřív při jedné z cest Václava Klause do Olomouce: on tehdy působil jako doprovod exprezidenta, zatímco Monika byla na místě pracovně jako fotografka. Vzali se v červnu 2023.
Na plese nechyběl ani Karel Havlíček (ANO) – dorazil rovněž v doprovodu manželky Lenky.