Vždycky jsem měla pocit, že do rodiny Hrubých tak úplně nepatřím. Můj muž Marek mě sice miloval, ale jeho matka Irena byla jako skála – pevná, chladná a pro mě naprosto nečitelná. Marek své rodiče uctíval jako vzor nekonečné lásky. Jeho otec Jindřich na Irenu hleděl s takovou oddaností, že se mi z toho občas až svíralo hrdlo.
Lži, vydírání a tíha svědomí. Když tchynino tajemství prasklo, jeden z nás už se domů nevrátil
V našem městečku nás všichni považovali za nedotknutelné. Moje tchyně byla zosobněním morální autority a její manželství s mým tchánem bylo pro všechny, včetně mého muže, posvátným ideálem. Stačila však jedna náhoda, aby tahle dokonalá fasáda dostala osudovou trhlinu. To, co však následovalo, nikdo z nás nečekal ani v tom nejhorším snu.
Osudná zakázka
Provozuji malou dílnu na výrobu přírodní kosmetiky na Šumavě. Před dvěma měsíci jsem jela doručit zásadku bylinných mastí do jednoho penzionu na odlehlé samotě u Kvildy. Mlha se válela po blatech a já se těšila, až budu mít práci za sebou. Když jsem procházela kolem prosklené verandy, zastavila jsem se.
V rohu u krbu seděla Irena. Nebyla tam ale s Jindřichem. Seděla tam s mužem, který mohl být jen o málo starší než já. Ten obraz mi v hlavě uvízl jako střep. Rychle jsem vyložila zboží a ujela, doufajíc, že mě v té mlze nezahlédla.
Doma jsem byla jako na trní. Každý Markův pohled, každý Jindřichův laskavý dotek mi připadal jako zrada, kterou páchám já sama tím, že mlčím. Moje naděje, že se to nějak samo vyřeší, vzala za své hned příští pondělí. Irena se objevila v mé dílně.
„Viděla jsi mě, Lindo. Nezkoušej to zapírat,“ řekla s ledovým klidem, zatímco si prohlížela lahvičky s olejem. „Ireno, já… nechtěla jsem tě špehovat,“ vykoktala jsem. „To je jedno,“ mávla rukou. „Teď mě poslouchej. Jestli to Marek nebo Jindřich zjistí, bude to tvoje vina. A věř mi, že se postarám o to, abys litovala dne, kdy jsi do naší rodiny vstoupila.“
Nemilosrdné vydírání
Pak přešla k věci. Před rokem, když jsem rozjížděla podnikání, mi Irena půjčila značnou sumu peněz, abych nemusela do banky. „Ten dluh, Lindo. Chci ho zpátky. Do koruny. A hned, pokud se jen slovem zmíníš o tom, co jsi viděla u Kvildy,“ dodala s úsměvem, který mě bolel víc než facka. Byla jsem v pasti. Stala jsem se její loutkou. Začala mě využívat jako alibi – tvrdila Jindřichovi, že mi pomáhá s etiketami, zatímco odjížděla bůhvíkam. Musela jsem lhát do telefonu svému vlastnímu tchánovi a cítit se u toho jako ta nejhorší osoba na světě.
Tlak v rodině rostl. Chystala se velká oslava jejich čtyřicátého výročí svatby. Marek o ničem jiném nemluvil. „Podívej se na ně, Lindo. Čtyřicet let a pořád jako jeden člověk,“ říkal s hrdostí v hlase. Já jsem zatím jen tiše sledovala, jak se Jindřich pomalu mění. Začal být zamyšlený, bledý. Možná něco tušil.
Všechno to vybuchlo v předvečer té slávy. Venku zuřila sněhová bouře a Jindřich se nečekaně zastavil u mě v dílně. Přinesl mi termosku s kávou. „Irena říkala, že tu dneska nocuješ, abys stihla ty dárkové koše,“ řekl tiše a rozhlédl se po prázdné místnosti. Irena mu totiž namluvila, že jsem v dílně a ona je tam se mnou.
Krutá pravda
Stáli jsme tam v tom šeru a já už to neunesla. Ta tíha cizího tajemství mě drtila. „Ona tu není,“ vydechla jsem. „Nebyla tu celou noc. A není tu se mnou už týdny.“ Jindřich neřekl nic. Jen mu z ruky vypadla ta termoska a černá káva se rozstříkla po podlaze jako krev. Bez jediného slova se otočil a vyběhl ven do té vánice.
„Počkej! Nikam nejezdi!“ křičela jsem za ním, ale on už naskočil do svého starého off-roadu a vyrazil směrem ke Kvildě. Věděl, kam má jet. Musel to vědět celou dobu. Hned nato se v dílně objevila Irena. Musela ho vidět odjíždět. „Tys mu to řekla, ty huso!“ zařvala na mě. „Zničila jsi všechno!“ „To ty jsi to zničila, Ireno!“ křičela jsem zpátky. „Jdi za ním, než se něco stane!“
Neštěstí, které změnilo vše
Irena popadla klíče od svého auta a vyrazila za ním. Já jsem se třásla v dílně a čekala na Marka. O hodinu později mi zazvonil telefon. Nebyl to Marek. Byla to policie. Došlo k nehodě na té úzké lesní cestě. Jindřichovo auto dostalo na zledovatělé vozovce smyk a zřítilo se do rokle. Irena, která jela za ním, zastavila a snažila se k němu dolů po srázu dostat. Našli ji tam policisté. Jindřich byl na místě mrtvý. Irena tam seděla v tom sněhu, držela ho za ruku a nekontrolovaně vzlykala.
Ale ten skutečný zvrat přišel až druhý den. Marek našel v Irenině kabelce dopis, který chtěla ten večer Jindřichovi dát. Nebyl to dopis o milenci. Ten muž v penzionu nebyl její milenec. Byl to syn, kterého měla Irena jako velmi mladá a kterého dala k adopci, aby si zachovala tvář před svou tehdejší přísnou rodinou. Ten muž ji našel a začal ji vydírat. Chtěl peníze za to, že nezničí její „dokonalé“ manželství s Jindřichem. Irena se ho snažila uprosit, platila mu a zoufale se snažila utajit svou starou „hanbu“, protože se bála, že by ji Jindřich zavrhl.
Jindřich zemřel s vědomím, že ho žena podvádí. Irena přežila, ale stal se z ní jen stín. Naše rodina se rozpadla na kusy. Oslava výročí se změnila v pohřeb. Marek mi sice odpustil, že jsem mu to neřekla dřív, ale mezi námi už navždy stojí ta noc v dílně. Každý večer, když se podívám do zrcadla, nevidím jen ženu, která mluví pravdu, ale ženu, jejíž domnělá pravda nechtěně zabila člověka, kterého měla ráda.
Zdroj: Čtenářka Linda (zpracováno pro redakční použití)