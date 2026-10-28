Devětadvacetiletá herečka a zpěvačka Luciana Tomášová má hudbu a tanec tak trochu v krvi. Pochází z Nového Boru, dnes žije v Praze a k pohybu ji doma nikdo nemusel dlouze přemlouvat. „O mém tátovi se říkalo, že je král diskoték, a s mámou se poznali na diskotéce. Asi by si nevybral nikoho jiného než královnu diskoték, takže tancovat uměli oba dva,“ vzpomíná s úsměvem.
Luciana Tomášová na parketu bojuje s bujným hrudníkem. Randí s krasavcem ze Zlaté labutě
Lucianu Tomášovou ve StarDance nepřehlédnete. Devětadvacetiletá herečka a zpěvačka okouzluje nejen vzhledem, ale i energií, kterou vnáší na parket. Po třetím večeru má navíc pořádný důvod k radosti. S Robinem Ondráčkem předvedla nejlepší tanec večera, vytančila si 33 bodů a jako první v letošním ročníku přiměla porotu sáhnout po devítkách. Rázem se zařadila mezi favoritky soutěže.
Devětadvacetiletá herečka a zpěvačka Luciana Tomášová má hudbu a tanec tak trochu v krvi. Pochází z Nového Boru, dnes žije v Praze a k pohybu ji doma nikdo nemusel dlouze přemlouvat. „O mém tátovi se říkalo, že je král diskoték, a s mámou se poznali na diskotéce. Asi by si nevybral nikoho jiného než královnu diskoték, takže tancovat uměli oba dva,“ vzpomíná s úsměvem.
Není proto divu, že si k tanci našla cestu už v dětství. Zhruba deset let se věnovala street dance a láska k pohybu jí zůstala dodnes, což pravidelně dokazuje v taneční soutěži. „Já miluju tanec, a kdykoliv slyším hudbu, roztančím se,“ přiznává. Právě uvolněný styl, který si osvojila, jí ale při přechodu ke společenským tancům trochu komplikuje život. Zpevnit postoj a uhlídat správné držení těla je pro ni větší výzva, než by se mohlo zdát.
Tanec ovšem zdaleka není její jedinou vášní. Půvabná Luciana se věnuje také hudbě a jako zpěvačka čerpá inspiraci především z jazzu. K muzice měla blízko už na začátku své kariéry, kdy na přelomu let 2018 a 2019 vystupovala v kapele společně s příbuznými.
Dnes střídá Prahu s Ústím nad Labem, kde působí v Činoherním studiu. Tam se setkává s brechtovským divadlem, které si pohrává s diváckými očekáváními a často boří pomyslnou čtvrtou stěnu. Diváci ji mohou vidět také v pražském MeetFactory. Její profesní život tak rozhodně není jednotvárný, a jak ukazuje i ve StarDance, nebojí se vystoupit ze své komfortní zóny.
Od české Zendayi po náročný monolog
Širokému publiku se do paměti výrazně zapsala rolí v seriálu Adikts režiséra Adama Sedláka. Vizuální styl inspirovaný světovým hitem Euforie v ní zanechal nezapomenutelný zážitek. „Byla jsem čerstvě po škole, takže to pro mě byla velká příležitost. Zároveň to bylo v moodboardu vizuálně blízké seriálu Euforie, takže jsem si mohla chvilku připadat jako Zendaya,“ líčí s nadsázkou.
Postupně se objevila v seriálu Ratolesti, snímku Kde končí láska nebo ve filmu V zájmu dítěte pod režijním vedením Pavla Soukupa. Neobvyklou zkušeností pro ni byla rapová pohádka Orla, jež se točila s přestávkami pět let zcela bez skriptky a v až punkově uvolněné atmosféře.
Silné profesní nasazení předvedla také v minisérii Táta, v níž ztvárňuje koncipientku Šumberovou. Během náročného programu v divadle si poprvé v životě spletla natáčecí dny a na složitý odborný text s Davidem Novotným tak měla pouhou jednu noc.
„Měla jsem noc na to, se to naučit. Volala jsem si kvůli tomu přes FaceTime s přítelem, abych si to nazkoušela. Byl to dialog s Davidem Novotným, který tam odpovídá jenom ‚Hm, aha,‘ a já tam jedu monolog. Ten měl tři strany. David Novotný mě pochválil a jsem pyšná, že jsem to zvládla,“ vzpomíná s tím, že v budoucnu by si ráda zahrála v hororu pořádného psychopata nebo získala roli ve filmu Tima Burtona.
Panika v sauně a emoční smršť
Účast ve čtrnácté řadě StarDance ji okamžitě katapultovala pod drobnohled veřejnosti, což pro ni kromě vlny štěstí představuje nečekaný vnitřní boj. „Začínám z toho mít trochu úzkosti, ale zároveň si uvědomuji, že mi to může pomoci pracovně. To je za mě tak jediná výhoda, protože mám ráda soukromí,“ svěřuje se otevřeně.
Přiznává dokonce, že když nedávno navštívila dámskou saunu, zvědavé pohledy okolí v ní vyvolaly mírnou paranoii. Ačkoliv o ní blízcí říkají, že je neřízený „tasmánský čert“, v soukromí se nyní drží přísné disciplíny, chodí brzy spát, zdravě jí a pečuje o své tělo. Přestože si přeje udržet rodinný i milostný život stranou od mediálního zájmu, fotoreportéři už ji stihli zachytit s přítelem, kterým má být Mark Kristián Hochman, který zazářil v seriálu Zlatá labuť.
Samotné živé přenosy prožívá s obrovským náporem emocí. „Nikdy jsem nepocítila takový nápor emocí. Srdce mi buší extrémně, nevím, co dělat sama se sebou. Navíc se mi stalo, že když jsem vyšla na ten taneční parket, lidé zatleskali a mně se okamžitě chtělo brečet. Byla jsem hrozně dojatá,“ popisuje své pocity těsně před spuštěním hudby.
Pekelný jive a bolavý hrudník
Na parketu tvoří dokonalý pár s profesionálním tanečníkem a choreografem Robinem Ondráčkem. Robin moc dobře ví, jaký talent v Lucianě třímá, a tak jí na trénincích rozhodně nic nedaruje. „Já vím, že to zvládne, a snažím se jí trošku naložit, aby bylo vidět, jak krásně umí tancovat,“ vysvětluje se smíchem tanečník.
Jeho strategie má úspěch a nese sladké ovoce – o třetím soutěžním večeru totiž dvojice předvedla nejlepší tanec, získala 33 bodů, přiměla porotu k prvním devítkám a tím se zařadila mezi největší favority soutěže.
Závěrečný tanec třetího kola na píseň Zavolejte stráže ze známé české filmové komedie Ať žijí duchové! předvedla Luciana v bílých sexy šatech a všechny odzbrojila svýma neuvěřitelně rychlýma nohama. Extrémní tempo si však vybralo krutou fyzickou daň. Luciana po dojezdu choreografie sotva dýchala a bez obalu přiznala choulostivý problém.
„Bolí mě všechno. Stehna a hlavně prsa. Mám je docela velká, takže hodně skáčou. A teď mám před menstruací, takže je to ještě bolestivější,“ popsala upřímně. „Zadýchali jsme se opravdu hodně, jsem ráda, že to máme za sebou. Jestli jsem si myslela, že samba je rychlý tanec, tak tohle… Už nikdy nechci tancovat jive,“ dodala se smíchem s tím, že si u svého tanečního partnera v choreografii vymohla právo veta.