Návštěvníci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, očekávali „pouze“ výjimečný hudební zážitek za doprovodu Daniela Hůlky a dalších hostů. Pozvánka sice tajuplně slibovala „neobvyklou slavnostní ceremonii“, ale realita předčila veškerá očekávání. Přímo před zraky fanoušků se odehrál regulérní svatební obřad, při kterém si Lubomír Brabec vzal svou o třináct let mladší partnerku Ivanu Urválkovou.
Lubomír Brabec se tajně oženil. Vzal si ženu, která ho stála manželství a miliony
Když si o víkendu vzal svou dlouholetou partnerku Ivanu, všechny kytarový velikán Lubomír Brabec překvapil. Své „ano“ si totiž snoubenci řekli přímo během koncertu v šumavských Nezamyslicích. Nikdo z publika ani z pozvaných hostů neměl přitom o chystané veselce dopředu tušení. Pro umělce šlo o druhý manželský slib. Ten první se rozpadl za nesmírně dramatických okolností, a právě kvůli Ivaně.
Atmosféra v kostele byla uvolněná a plná emocí. Nevěsta v elegantních šatech a klobouku byla natolik plná očekávání, že své rozhodné „ano“ vykřikla ještě dříve, než oddávající kněz stihl dokončit svou otázku, což vyvolalo v lavicích vlnu smíchu. Sám ženich situaci glosoval s vtipem jemu vlastním: „A teď posadím Ivanku a budeme pokračovat v koncertě“.
Své nové manželce pak dojatě věnoval slavnou skladbu Romance Anónimo. Svědkem tohoto nečekaného svazku se stal muzikant Daniel Hůlka, kterého k oltáři doprovodil i jeho věrný pes Tomík. Mezi gratulanty nechyběl ani legendární kapelník Karel Vágner, který novomanželům jako dar přivezl exkluzivní knihu a také průhonický rododendron.
Kytara za miliony letěla z okna
Zvuku svatebních zvonů ale předcházelo bouřlivé období, které výrazně otřáslo Brabcovým osobním životem i rodinným zázemím. Psal se rok 2004, když se po pětadvaceti letech rozpadlo jeho manželství s tehdy pětačtyřicetiletou Hanou. Důvodem byla začínající romance s novinářkou Ivanou. „Jsem zamilovaný až po uši,“ přiznával tehdy padesátiletý virtuos bez okolků.
Reakce podváděné manželky Hany však byla rychlá a nekompromisní. Když se o nevěře dozvěděla, z pátého patra jejich domu v Praze 6 začaly létat věci. K úžasu kolemjdoucích skončila na chodníku nejen kytaristova sportovní výbava a noty, ale i japonská mistrovská kytara v hodnotě dvou milionů korun.
Hana Brabce nešetřila ani v dalších ohledech – kromě vyházených cenností mu stihla propíchat i gumy u kola. „Nejdříve přišly na řadu hysterické scény, vztek, nadávky a nakonec mi vyházela z okna všechny ty moje cennosti,“ vzpomíná na provalenou nevěru a trpký konec prvního manželství kytarista.
Dcery, surfování a tichá absence
Rozvodem nejvíce utrpěly Brabcovy dcery, Alžběta a Apolena, kterým v době otcova odchodu od rodiny bylo patnáct a jedenáct let. Ačkoliv se kytarista tehdy dušoval, že se s nimi stýká dál, jako by se nic nestalo, čas ukázal, že rodinné vztahy zůstaly komplikované.
Dnes jsou dcery již dávno dospělé, ale v kostele v Nezamyslicích byste je hledali marně. Starší Alžběta žije trvale v Portugalsku, kde se věnuje surfování a domů se vrací jen zřídka. „Nebyly tam… Jedna žije v Portugalsku, kde sjíždí vlny na surfu. Domů jezdí tak jednou za dva až tři roky,“ vysvětloval nepřítomnost dcer otec.
Když ruce vypovědí službu
Život Lubomíra Brabce však není jen o milostných peripetiích. Jako mladý student konzervatoře v Plzni čelil krizi, která mohla jeho kariéru ukončit dříve, než začala. Kvůli fanatickému cvičení, kdy o víkendech hrál i čtrnáct hodin denně, si přivodil těžký zánět šlach na obou rukou. Klasická medicína mu nabízela pouze operaci, která by ho však pravděpodobně připravila o jemnou motoriku nutnou pro hru na kytaru.
V beznadějné situaci ho zachránila až alternativní léčba u legendární bylinkářky Kamenické, známé jako Bába radnická. Od té doby je pro něj jakékoli zranění rukou nejhorším snem. I proto dnes s nadsázkou říká: „Nehet je součástí naší tvorby, bez vteřinového lepidla se neobejdu“.
Dobrodruh s duší Šumaváka
Lubomír Brabec je ale mužem mnoha tváří a rozhodně ho neuvidíte jen ve fraku a s houslemi v ruce. Potkat ho můžete také v neoprenu, na skialpech nebo v sedle koně. V roce 1997 se zapsal do historie, když uspořádal vůbec nejjižnější koncert klasické hudby v Antarktidě na lodi Greenpeace.
Přestože procestoval všechny kontinenty, jeho největší láskou zůstává Šumava a Pootaví. V jihočeských Čepicích nechal na mostě přes Otavu vztyčit unikátní skleněnou sochu svatého Jana Nepomuckého, největší na světě. O ochranu tohoto světce prý často prosí: „Prosím o ochranu hlavně pro své děti. Obě dcery i má pastorkyně ochranu potřebují,“ přiznává umělec.
Mejdan do rána a cesta plná překážek
Vraťme se ale ještě na chvíli k samotné svatební hostině, která následovala po obřadu na kytaristově chalupě a nesla se v duchu klasického venkovského veselí. Bez komplikací se ale neobešla. „Já jsem měl celý život koně, takže jsem se od kostela na chalupu chtěl svézt kočárem. Jenže jsme jeli přes louky a potoky a koně tam prostě odmítli jít,“ líčil Brabec patálie, kvůli kterým dorazil na vlastní hostinu s hodinovým zpožděním.
Pak už ale nic nebránilo oslavě s pečeným prasetem, čepovaným pivem a tradičním zametáním střepů. „Skvěle jsme si to užili, byli tam jen naši nejbližší kamarádi a sousedé, končili jsme až ve tři ráno,“ pochvaloval si vitální sedmdesátník. Svatební cesta však není na pořadu dne. Novomanžele teď čeká práce na dalším ročníku Svatojánského hudebního festivalu, a pokud vše půjde podle plánu, na líbánky vyrazí na podzim.