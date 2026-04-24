„Známe se čtyři měsíce, ale po třech týdnech jsme se sestěhovali,“ svěřila se Veronica na konci února. Influencerka a modelka, která v minulosti otevřeně mluvila i o vztazích se ženami, tehdy naznačila, že s Matějem do toho šli opravdu naplno.
Láska z rychlíku: Veronica Biasiol a Matěj Dejdar se po pár měsících zasnoubili
Doba je rychlá a svět influencerů ještě rychlejší. Vztah Veronicy Biasiol a Matěje Dejdara je toho důkazem. Dvojice spolu netvoří pár dlouho, přesto už má za sebou několik zásadních kroků.
Teď přišlo další překvapení. Syn herce Martina Dejdara, hokejista a podnikatel Matěj Dejdar, požádal Veronicu během společné dovolené o ruku. Radostnou novinu se pár rozhodl nejdřív oznámit svým nejbližším prostřednictvím videohovorů. Z jejich bezprostředních reakcí pak vzniklo dojemné video, které Veronica zveřejnila na sociálních sítích. „Všichni naši už to vědí, tak byste asi měli taky," napsala k němu.
Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace od fanoušků i známých tváří. Mezi těmi, kdo páru popřáli hodně štěstí, nechyběla Dominika Myslivcová. Nadšení dal najevo také Matějův otec Martin Dejdar. Páru tak nezbývá než popřát, aby jim společné štěstí vydrželo.