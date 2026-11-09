Josef Vinklář se narodil 10. listopadu 1930 v Podůlší u Jičína, přestože v oficiálních dokumentech měl kvůli chybě uvedené datum o čtyři dny později. Dětství prožil na pražském Smíchově, kam se rodina přestěhovala po požáru domu. Herectví ho přitahovalo odmalička. Prošel Dismanovým rozhlasovým souborem a už jako patnáctiletý začal působit v divadle.
Byl geniální herec, ale komplikovaný manžel. Ivanka Devátá si Vinkláře vzala dvakrát a dvakrát litovala
Doktor Cvach z Nemocnice na kraji města, inspektor Bouše z Hříšných lidí města pražského nebo taxikář Krbec z Chalupářů. Josef Vinklář patřil k nejvýraznějším českým hercům, jehož talent obdivovali diváci i kolegové. V soukromí za sebou nechával zlomená srdce. Oženil se třikrát, přičemž dvě svatby absolvoval se stejnou ženou. Ani opakované návraty k Ivance Deváté však jejich vztah nezachránily.
Později strávil více než třicet let v Realistickém divadle a v roce 1983 přešel do Národního divadla. Přestože na jevišti zvládal i náročné dramatické role, televizním divákům se zapsal do paměti především jako představitel vypočítavých a nesympatických postav.
Dvakrát si vzal stejnou ženu
Jeho první manželkou byla herečka Jana Dítětová, s níž měl syna Jakuba. Manželství však nevydrželo. Další osudovou ženou se stala Ivanka Devátá, kterou poznal v divadle. Zpočátku jí Vinklář připadal protivný, postupně si ji ale získal svým humorem a vytrvalým dvořením. Vzali se a narodil se jim syn Adam. Jenže společný život nebyl podle hereččiných vzpomínek zdaleka idylický.
Vinklář měl slabost pro alkohol i jiné ženy a často nedodržoval rodinné dohody. Devátá například popisovala, jak na něj s dětmi čekala před plánovaným odjezdem na chalupu, zatímco on se objevil až o dva dny později. „Pepa byl vtipný, to se musí nechat. Ale těch kladných vlastností on pohříchu moc neměl,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz.
Nevěry a neustálá nejistota se podle jejích slov podepsaly také na jejím zdraví. Po prvním rozvodu se psychicky i fyzicky vyčerpala. „Po tom prvním rozvodu jsem měla 48 kilo! Kde byla jaká díra, ta vylezla,“ přiznala v roce 2025 v pořadu Na kafeečko. Vinklář ji však dokázal přesvědčit, aby mu dala další šanci. Následovala druhá svatba, ale také další zklamání a nakonec druhý rozvod. Devátá později připustila, že měla vztah ukončit mnohem dříve.
Poslední roky poznamenala nemoc
Navzdory bouřlivému soukromí pokračovala Vinklářova úspěšná kariéra. Vedle herectví se prosadil také v dabingu, za který v roce 2000 získal Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Od náročné práce nejraději odpočíval v Českém ráji, kde měl chalupu. V Praze žil v malebném domě na Kampě poblíž Karlova mostu.
V posledních letech života se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Už v devadesátých letech prodělal mozkovou příhodu, později onemocněl rakovinou plic. Té nakonec 18. září 2007 ve věku 76 let podlehl v pražské nemocnici Na Homolce.