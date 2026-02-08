Zpočátku to působilo, jako by si ze spekulací o jejich vztahu dělali legraci, jenže brzy vyšlo najevo, že modelka a influencerka Veronica Biasiol a Matěj Dejdar skutečně tvoří pár. Podle všeho mezi nimi přeskočila jiskra hned při prvním setkání a jejich vztah se rychle rozvíjí. Biasiol se navíc svěřila, jak zapadla do partnerovy rodiny.
„Laserové oči a galantnost.“ Veronica Biasiol popsala, čím ji Matěj Dejdar okouzlil i jak vychází s jeho rodiči
Zpočátku to vypadalo jako hra na sociálních sítích, dnes už je jasno: Veronica Biasiol a Matěj Dejdar tvoří pár. Influencerka teď prozradila, co ji na synovi Martina Dejdara zaujalo hned na první pohled, a přidala i detaily o tom, jak rychle došlo na seznámení s jeho rodinou.
Influencerka, která v minulosti otevřeně mluvila i o vztazích se ženami, popsala, čím ji syn herce Martina Dejdara okouzlil. „Vždycky říkám, že on má takové laserové oči. Když se na vás podívá, úplně vás probodne pohledem, ale tak jako příjemně. Má úplně pronikavé modré oči. Takže asi to mě zaujalo jako první. A musím říct, že je velmi galantní. Já vzhledem k mojí randící historii jsem mužům moc nedávala šanci, ale tady mě zaujal na plné čáře. Hned,“ svěřila se pro Showtime na CNN Prima NEWS.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Syn Martina Dejdara má milionové podnikání. „Dostanem se tam, kam jiní ne,“ chlubí se
Podle jejích slov si skvěle rozumí i s partnerovými rodiči. „Oni jsou skvělí. Pan Dejdar s paní Dejdarovou jsou strašně fajn. My jsme se seznámili prakticky hned, šli jsme na svatomartinskou husu asi po pěti dnech, co jsme se s Matějem znali. Samozřejmě jsem byla strašně nervózní. Panebože Bart Simpson a najednou je s vámi. A maminka Matěje je skvělá ženská. My spolu jdeme příští měsíc i na kurz pečení, takže jsme si sedly a jsem za to strašně vděčná,“ popsala.
I když může Martin Dejdar na první pohled působit přísně, první setkání podle ní proběhlo bez větších obav. Přiznala ale, že ji trochu znervóznilo, jak se jejich vztah dostal na veřejnost. „U každého seznámení s rodiči je nějaký strach. A my jsme ten náš start měli takový… Najednou byla venku spousta bulvárních článků a oni mě poznali poprvé skrz to. Takže si říkáte, že to asi není úplně nejlepší úvod. Ale naštěstí teda je všechno v pořádku,“ doplnila.
Pozitivně se vyjádřil i sám herec. „Já myslím, že jsme si sedli úplně perfektně. Ona je velmi, velmi fajn. Je pracovitá, soběstačná. To se mi na tom velmi líbí, takže s Matějem si vyhovují, což je, myslím, nejdůležitější,“ uvedl Martin Dejdar.