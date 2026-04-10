Narodila se jako Bohumila Myslíková 14. února 1933 v Třebíči do rodiny, kde umění vonělo po starých divadelních maskách. Její matka totiž provozovala půjčovnu krojů a kostýmů, kterou zdědila po své matce, a malá Míla zde trávila většinu času převlékáním se za princezny. Ačkoliv už od dětství snila o tom, že se stane spisovatelkou, osud ji nejdříve nasměroval na prkna, která znamenají svět. Její cesta k herectví však nebyla přímočará, neboť rodiče zpočátku protestovali proti představě dcery u divadla, o kterém se tradovalo, že herečky jen pijí a střídají muže. Jako ústupek mamince se Míla přihlásila na brněnskou JAMU na obor dramaturgie, o kterém v podstatě nic nevěděla. Když se jí přijímací komise zeptala, co takový dramaturg vlastně dělá, odpověděla s odzbrojující upřímností: „Noó, dramaturg určuje, co se ten den večer hraje.“ Komise se smála, vzala její odpověď jako skvělou hereckou etudu a přijala ji rovnou na herectví. Studium absolvovala s vyznamenáním v roce 1955 a okamžitě nastoupila do angažmá v Brně. Tehdy byla Míla ještě štíhlou kráskou, o které režisér Jiří Menzel později prohlásil: „Byla to taková česká Gina Lollobrigida.“
Starostlivá maminka Štěpána Šafránka, nakynutá vodnice Matylda, energická vedoucí skladu porcelánu nebo svérázná lázeňská Kateřina Důrová, která pro ostré slovo nejde daleko. To je jen malý výčet rolí, které nesmazatelně proslavily herečku Mílu Myslíkovou. Ta byla pro národ zosobněním lidskosti i hřejivého tepla. Málokdo však tušil, jak hluboký smutek skrývá pod maskou bodré ženy.
První rána: Manželství jako noční můra
Svoji filmovou kariéru odstartovala velkolepě – už v jednadvaceti letech debutovala po boku krále komiků Vlasty Buriana ve snímku Nejlepší člověk. Zdálo se, že svět jí leží u nohou. V soukromí však brzy přišel první krutý políček. V roce 1955 se provdala za hereckého kolegu Štěpána Zemánka, o pětadvacet let staršího. Charismatický muž se však brzy projevil jako žárlivý tyran, který propadal alkoholu a agresi. Jejich soužití popsala Myslíková jako „italské manželství“, kde manžel nesnesl ani to, když se na jeho ženu cizí muž jen usmál. Poté co od něj jednou skutečně dostala fyzický políček, sebrala veškerou sílu a okamžitě od něj odešla. Manželství skončilo po pouhém roce rozvodem a Míla Myslíková se už nikdy znovu nevdala ani nezačala žádný vážný vztah. Tato zkušenost v ní zanechala hlubokou nedůvěru k mužům, kterou až konce života nepřekonala.
Paradox prázdné náruče: Matka, která neměla děti
Osud si s Mílou Myslíkovou zahrál krutou hru i v otázce mateřství. Přestože ji režiséři neustále obsazovali do rolí těch nejlaskavějších maminek, ona sama vlastní děti nikdy mít nemohla. Neplodnost pro ni byla celoživotním stigmatem a každá filmová role starostlivé matky jí bolestně připomínala to, co jí bylo v reálném životě odepřeno. Své city si tak projektovala do filmových synů; například Pavla Kříže, svého Štěpánka z Básníků, brala jako vlastního a on ji na oplátku velmi respektoval. Své soukromé prázdno vyplňovala psaním pohádek a láskou k tradicím. Jejím nejvěrnějším společníkem se stala jezevčice Betynka, které před spaním dokonce i zpívala, aby si alespoň trochu nahradila rodinné zázemí.
Útěk do Finska a zneužitá důvěra
Útěchu a pocit štěstí nacházela v cestování, především v milovaném Finsku. Tuto zemi si zamilovala nejen pro její kulturu, ale i díky finskému novináři Heikkimu, s nímž prožila osudovou lásku na dálku. Finsko se pro ni tak stalo místem, kde nacházela „odpočinek na duši“ a inspiraci pro své úspěšné cestopisy, jako byl Finský maratón. Krutost světa ji však dostihla na sklonku kariéry skrze její vlastní dobrotu a důvěřivost. Když chtěla vydat svou poslední knihu, ostravský nakladatel ji podvedl vykonstruovanou smlouvou, kvůli které nedostala ani korunu a přišla i o práva k textu. Navíc mu půjčila sto tisíc korun, které už nikdy neviděla. Tato událost byla pro herečku, která psaní milovala, zničující ranou a odstartovala její hluboké deprese.
Stín sekty a trpký konec v izolaci
V pokročilejším věku se Míla Myslíková začala z veřejného života zcela stahovat. Odmítala role i veškeré rozhovory s tím, že už vypadá zle a chce, aby si ji lidé pamatovali z lepších dob. Žila ve skromné garsonce na pražské Pankráci, kde neměla ani televizi. Právě v období osamění a podlomeného zdraví, kdy bojovala s cukrovkou a Parkinsonovou chorobou, se dostala do vlivu náboženské sekty Hnutí Grálu. Hnutí využilo její psychické slabosti po pobytu v nemocnici, kde se jí do rukou dostala kniha Poselství Grálu. Podle jejích blízkých přátel byla touto sektou připravena o veškeré úspory a majetek. Ke konci života se pak zcela izolovala, odmítala návštěvy i jediné příbuzné – synovce a neteř, protože se styděla za svou nemoc a nechtěla být litována. Míla Myslíková zemřela v tichosti 11. února 2005 na následky druhé mozkové mrtvice, pouhé tři dny před svými 72. narozeninami. Její pohřeb proběhl bez obřadu, přesně podle jejího přání. Její popel následně spočinul na hřbitově v Polné u Jihlavy, přestože si přála být odvezena do milovaného Finska.