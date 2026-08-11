Aneta Vignerová dnes působí jako žena, která má jasno nejen v tom, jak chce vypadat, ale také jak chce žít. Cesta k současnému klidu ale podle jejích slov nebyla vůbec přímočará. V rozhovoru s Norou Fridrichovou otevřeně mluvila o vztahové krizi s manželem Petrem Kolečkem, vlastním podílu na problémech i rozhodnutí úplně vyřadit alkohol ze svého života.
Krize, zrada a konec alkoholu. Aneta Vignerová popsala, co musela změnit, aby vztah přežil
Aneta Vignerová otevřeně promluvila o období, kdy se její vztah s Petrem Kolečkem ocitl v krizi, i o rozhodnutí přestat pít alkohol. Přiznala, že tehdy potřebovala změnit vlastní život, přestat se stavět do role oběti a začít vztah i sebe samotnou vnímat jinak.
Právě její vztah s Kolečkem byl v minulosti pod drobnohledem veřejnosti a médií. Vignerová se dnes k tehdejším událostem vrací s výrazně větším odstupem. Přiznává, že pocit zrady byl silný zejména proto, že se v té době starala o malé dítě a cítila se zranitelná. Zároveň ale odmítá jednoduché rozdělení rolí na viníka a oběť.
„Samozřejmě tam v člověku naskakuje nějaká zrada, že prostě jsem se cítila zranitelně, když jsem byla s tím malým dítětem. Je to prostě balík všeho, ale kdybych to měla furt jenom házet na sebe a prostě chudinku ze sebe dělat, tak to nikam neposunem,“ popsala.
Rozhodli se dát vztahu ještě jednu šanci
Když se s Kolečkem rozhodli vrátit k sobě, nebylo podle Vignerové cílem předstírat, že se nic nestalo. Oba si naopak museli přiznat, že se jejich vztah dostal do slepé uličky. Sama mluví o „komunikační kličce“ a připouští také to, že její manžel pocítil chemii jinde.
Pro Vignerovou ale bylo podstatnější rozhodnout se, zda má jejich společný život ještě smysl, než donekonečna rozebírat minulost.
„Já jsem prostě v tuhle chvíli cítila, že jsme na stejné vlně a že buď to půjde, anebo to nepůjde, ale uděláme pro to maximum,“ řekla. Podle jejích slov se jim to podařilo a postupem času se některé věci usadily přirozeně. „My jsme ze sebe udělali lepší verze sebe. Já si myslím, že jsem za ty tři roky obrovsky vyrostla vnitřně. Pracovala jsem na sobě a vlastně to se vpisuje i do toho vztahu.“
Dnes jsou spolu vidět i na sociálních sítích, například při společném vaření. A právě obyčejné momenty z domácnosti podle Vignerové lidem ukázaly jinou podobu jejich soužití, než jakou znali z období, kdy jejich soukromí plnilo média. Některé ženy jí prý následně psaly, že v jejich příběhu poznávají vlastní zkušenost s nevěrou nebo krizí a že je přiměl o jejich vztahu více mluvit.
Po návratu ke Kolečkovi změnila ještě jednu zásadní věc
Obnova vztahu ale nebyla jedinou změnou. Vignerová v rozhovoru prozradila, že přestala pít alkohol. A připouští, že její tehdejší vztah k němu už sama zpětně považuje za problém.
„Já si myslím, že jo, že jsem se dostala do fáze,“ odpověděla na otázku, zda pro ni alkohol problémem skutečně byl. Rozhodnutí skončit s pitím přišlo právě v době, kdy se s Kolečkem dali znovu dohromady. „Říkala jsem si: Hele, já musím prostě určitý věci ve svým životě trošku překopat a změnit.“
Alkohol jí podle jejích slov přestal vyhovovat nejen fyzicky. Měla pocit, že pokud má dát partnerskému vztahu skutečně novou šanci, potřebuje se na všechno kolem sebe dívat bez jeho vlivu.
„Já jsem zjistila, že v určité fázi mi ten alkohol nedělal dobře ani při vyčištění toho vztahu. Já jsem potřebovala to začít vnímat prostě čistě. A tohle byl jeden z kroků, pro který jsem se rozhodla, že už stačilo kalení,“ řekla.
„Když jsem pila, tak jsem pila ráda“
O své minulosti nemluví v náznacích. Přiznala například, že nikdy příliš neuměla variantu dát si na chvíli od alkoholu pauzu nebo zůstat u symbolického množství.
„Když jsem pila, tak jsem pila ráda a vypila jsem toho víc, než bylo potřeba,“ uvedla. Popsala také večery, kdy měla během party dlouho pocit, že je všechno v pořádku, jenže pak přišel zlom. „Najednou přišel cvakanec a já jsem prostě třeba na druhej den měla okno.“
Postupem času navíc začala alkohol snášet výrazně hůř. Stačilo jí víno a následující den se necítila dobře. I to její rozhodnutí skončit s pitím usnadnilo.
Z vlastní zkušenosti dnes radí ženám, které procházejí partnerskou krizí, aby zásadní rozhovory alkoholem nepodporovaly. Podle ní může sklenička krátkodobě dodat odvahu, zároveň ale člověka přimět říct nebo udělat věci, kterých později lituje. „Nepodporujte pitím. Prostě ty debaty – sedněte si střízlivý, všechno vyřešte,“ popsala radu, kterou dávala ženám obracejícím se na ni se svými vztahovými problémy.
Sebevědomí si musela postupně vybudovat
Otevřenost Vignerové se v rozhovoru netýkala jen partnerského života. Vrátila se také k dospívání a období, kdy její vzhled hodnotilo okolí. Ačkoliv dnes jako bývalá vítězka soutěže krásy a modelka může působit sebevědomě, sama přiznává, že právě sebevědomí si musela postupně vybudovat.
V modelingu i během puberty poslouchala poznámky o svém těle, uších nebo velikosti prsou. Sama proto zdůrazňuje, že cesta k přijetí vlastního vzhledu nebyla samozřejmá. „Mně hrozně dlouho trvalo se sama se sebou nějak ztotožnit a mít se ráda taková, jaká jsem, a být na sebe pyšná,“ popsala.
Dnes se podle svých slov nechce snažit zastavit ani přirozené stárnutí. „Já se těším i na to, kdy prostě budu vrásčitá stará žena a prostě bude to nějakej můj charakter,“ řekla s tím, že nepotřebuje proces stárnutí zpomalovat injekcemi.
Právě tato linka se prolíná celým jejím vyprávěním. Ať už mluví o vzhledu, alkoholu nebo manželství, Vignerová se dnes nesnaží tvrdit, že všechno udělala správně. Spíš popisuje proces, během něhož se postupně naučila rozeznat, co ve svém životě změnit může a co naopak potřebuje přijmout. A vztah, který ještě před několika lety veřejnost sledovala především kvůli skandálu, dnes sama vnímá jako jeden z důvodů, proč musela některé věci ve svém životě přehodnotit.