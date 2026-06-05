Nedávno působili jako zamilovaný pár, který už nechce svůj vztah dál skrývat. Štěpán Kozub a Barbara Kanyzová se po měsících spekulací letos v únoru rozhodli ukázat veřejnosti, že k sobě mají blízko nejen pracovně, ale i soukromě. Jenže o pár měsíců později to vypadá, že se kolem jejich vztahu něco změnilo.
Kozub a Kanyzová vyvolali spekulace o rozchodu. Zmizely společné fotky i zamilovaná vyznání
Štěpán Kozub a Barbara Kanyzová si ještě před pár měsíci veřejně vyznávali lásku, teď ale jejich společné snímky zmizely ze sociálních sítí a dvojice se dokonce přestala sledovat vzájemně sledovat. Ani jeden z nich případný rozchod nepotvrdil, mlčení kolem vztahu ale vyvolává stále víc otázek.
Nedávno působili jako zamilovaný pár, který už nechce svůj vztah dál skrývat. Štěpán Kozub a Barbara Kanyzová se po měsících spekulací letos v únoru rozhodli ukázat veřejnosti, že k sobě mají blízko nejen pracovně, ale i soukromě. Jenže o pár měsíců později to vypadá, že se kolem jejich vztahu něco změnilo.
Společné fotografie ze sociálních sítí zmizely a dvojice se podle všeho přestala sledovat i na Instagramu. Právě to u fanoušků okamžitě vyvolalo otázky, zda vztah herce a zpěvačky neskončil.
Lásku dlouho tajili
Štěpán a Barbara svou blízkost dlouho nekomentovali. Veřejně ji potvrdili až v únoru, kdy zpěvačka sdílela romantické vyznání doplněné společnými snímky z cest po zahraničí. „S tebou je život mnohem chutnější a o pár chlupů radostnější. Velmi obdivuji, s jakou pílí, vytrvalostí a nezlomností dokážeš světu dávat tolik radosti a kus sebe. Miluji tě,“ napsala tehdy Kanyzová.
Příspěvek působil jako jasné potvrzení vztahu, o kterém se už nějakou dobu mluvilo. Fanoušci dvojici přáli a spojení známého komika s talentovanou zpěvačkou vyvolalo velký zájem.
Společné fotky zmizely
Jenže nyní je zamilovaný příspěvek pryč. Na profilu Barbary Kanyzové po Kozubovi zůstaly hlavně vzpomínky na společná hudební vystoupení, kde se objevovala po jeho boku a vedle ostravského textaře Jiřího Krhuta. Soukromé snímky, které dříve působily jako otevřené vyznání lásky, už ale fanoušci nenajdou.
Další pozornost vzbudilo i to, že se Kozub s Kanyzovou na Instagramu přestali navzájem sledovat. V době sociálních sítí právě podobné kroky často spustí spekulace dřív, než kdokoliv cokoliv řekne nahlas. Ani jeden z umělců ale zatím případný rozchod oficiálně nepotvrdil.
Kozub mluvil o náročném období
Dohadům nahrálo i nedávné vyjádření Štěpána Kozuba, ve kterém děkoval fanouškům za podporu v těžších chvílích. Herec a komik naznačil, že neprožívá úplně jednoduché období. „Jste skvělí, když mi není nejlépe nebo prožívám náročné období, tak vy tu pro mě vždycky jste a to je pro mě nejvíc!“ uvedl. Jeho slova sice nemusela nutně souviset s osobním životem, v kontextu zmizelých fotografií a instagramového odloučení ale fanoušci začali hledat souvislosti.