Láska některých známých tváří letos nevydržela a vztahy dospěly ke konci. Rozchody zasáhly jak dlouholeté páry, které veřejnost vnímala jako stabilní, tak i nové vztahy. Některé konce proběhly tiše a s respektem, jiné vyvolaly emoce a mediální pozornost. Někteří slavní své rozhodnutí zveřejnili na sociálních sítích, jiní si zachovali soukromí. Přehled nejvýraznějších rozchodů roku 2025 najdete v naší infografice.
Konec lásky i velkých iluzí: Které celebrity si řekly v roce 2025 sbohem
Uplynulý rok přinesl řadu nečekaných rozchodů známých tváří, které ukázaly, že ani slavní nejsou vůči partnerským krizím imunní. Některé konce proběhly tiše, s respektem a veřejnost o nich neměla ani ponětí, jiné provázely emoce i veřejná vyjádření.
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Začátkem prosince oznámil rozchod se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou také MMA zápasník Zdeněk Polívka. Neprozradil konkrétní důvody, jen naznačil, že mu vadila značná mediální pozornost, která s vztahem se známou herečkou a zpěvačkou přišla. Lucie Vondráčková krátce na to dodala, že ve skutečnosti se rozešli už před asi půl rokem — zvláštně načasovaný výrok Polívky označila za vyjádření osobních pocitů. Oba se rozhodli držet detaily v soukromé rovině a detaily k rozchodu si nechali pro sebe. Jejich vztah přitahoval pozornost zejména kvůli věkovému rozdílu, který činil 18 let.
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Začátkem prosince oznámil rozchod se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou také MMA zápasník Zdeněk Polívka. Neprozradil konkrétní důvody, jen naznačil, že mu vadila značná mediální pozornost, která s vztahem se známou herečkou a zpěvačkou přišla. Lucie Vondráčková krátce na to dodala, že ve skutečnosti se rozešli už před asi půl rokem — zvláštně načasovaný výrok Polívky označila za vyjádření osobních pocitů. Oba se rozhodli držet detaily v soukromé rovině a detaily k rozchodu si nechali pro sebe. Jejich vztah přitahoval pozornost zejména kvůli věkovému rozdílu, který činil 18 let.
Marta Dancingerová a Marek Pospíchal
Počátkem letních prázdnin přiznala herečka Marta Dancingerová rozchod se svým partnerem a hereckým kolegou Markem Pospíchalem. Informaci o konci vztahu, ze kterého se narodil chlapec Antonín, se herečce podařilo utajit déle než rok. Vztah si přitom rodiče společného syna Antonína vybojovali. Pospíchal měl totiž z předešlého vztahu s herečkou Barborou Valentovou dvě děti, se kterými se Marta složitě sbližovala.
Natálie Jirásková a Adam Mišík
Natálie Jirásková a Adam Mišík po třech letech vztahu oznámili, že už spolu nejsou. Stalo se tak v červenci, pár už ale slavná dvojice netvořila od března. Zatímco ona se dušovala, že nabytá svoboda jí prospívá, Adama paparazzi brzy po rozchodu vyfotili ve společnosti Marie Rosecké, která v minulosti randila s Kamilem Bartoškem alias Kazmou. Natálie však zdůraznila, že mezi nimi nepanuje žádná zlá krev a oba si prý za společné roky budou vděční.
Natálie Kotková a Petr Lexa
Po devítiletém vztahu oznámili začátkem prosince rozchod, který už delší dobu tajili. Ve společném prohlášení vyjádřili hudebník a Česká Miss World vděčnost a respekt k tomu, co spolu prožili, a zůstávají spojeni i kvůli svým mazlíčkům. Kotková se letos účastnila Survivora a dostala se až do finálové trojice. Důvody rozchodu odmítli detailně komentovat. Oba však zdůraznili, že jejich cesty se rozešly v přátelském duchu.
Jitka Boho a Tomáš Hřebík
Jitka Boho se rozešla s otcem svého syna Tomášem Hřebíkem po několika letech vztahu, protože cítila, že ve vztahu chybí vzájemná láska a porozumění. Boho se svěřila, že rozchod pro ni nebyl jednoduchý, ale rozhodla se ukončit vztah, který jí již nenabízel emocionální naplnění. I po rozchodu zůstávají v kontaktu kvůli společné péči o jejich malého syna, aby pro něj zajistili stabilní prostředí.
Lukáš Langmajer a Lucie Langmajerová
Lukáš Langmajer oznámil konec manželství s Lucií po dlouhých 16 letech společného života, během kterých spolu vychovali dvě děti. Podle herce přišel rozchod po vzájemné dohodě s manželkou a i po ukončení vztahu zůstávají v kontaktu kvůli dětem a společné rodičovské odpovědnosti a snaží se zachovat co nejvíce harmonický vztah. „Festival ve Varech skončil. Řekli jsme si, že si počkáme, než to oznámíme. Přece jen chceme taky svoji chvilku slávy, neb máme 16letou tradici. Tedy světe virtuální a nejen ty, rozhodli jsme se, že jsme se naší cesty manželské a partnerské nabažili a přejdeme do formátu přátelského, kamarádského,“ napsal Langmajer na sociální sítě po skončení mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, aby se jen chvíli na to provalil jeho vztah s Jitkou Boho, která konec vztahu oznámila krátce před ním.
Aneta Krejčíková a Ondřej Rančák
Herečka Aneta Krejčíková oznámila, že už netvoří pár s trenérem fitness Ondřejem Rančákem, otcem jejích dvou dětí, protože jejich vztah přestal fungovat jako partnerský, i když spolu nadále vychovávají děti a snaží se být rodinou. Aneta také uvedla, že ačkoliv mezi nimi byla velká láska, neměli pevný základ a cítili, že to nefunguje už dřív než před narozením dětí, což vedlo k rozhodnutí ukončit romantický vztah. Po rozchodu zůstávají v kontaktu a kvůli dětem se snaží komunikovat a spolupracovat v přátelském duchu.
Kamil Bartošek alias Kazma a Andrea Kalousová
Modelka a účastnice show Tvoje tvář má známý hlas Andrea Kalousová a moderátor Kamil Bartošek alias Kazma
oznámili rozchod po pěti letech vztahu na svých sociálních sítích. Ve svých vyjádřeních na sebe pěli samé ódy, přičemž Kazma například vyzdvihl, jak pro něj byla Andrea důležitá. Rozchod tak proběhl v klidu a bývalí milenci i nadále zůstávají přáteli.
Eva Decastelo a Tomáš Třeštík
Moderátorka a herečka Eva Decastelo a fotograf Tomáš Třeštík oznámiti rozchod po zhruba třech letech vztahu, který se jevil jako naprosto harmonický. Proto když Třeštík na sociálních sítích zveřejnil dojemný vzkaz s poděkováním za společné chvíle, vyvolalo to vlnu překvapení. Konkrétní důvody ukončení vztahu si nechali pro sebe.
Veronika Čermák Macková a Hynek Čermák
Herci Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková se rozešli po deseti letech vztahu, z toho osmi letech manželství. Překvapivou zprávu sdíleli společně na sociálních sítích s poděkováním za společné roky. Herec prozradil, že k rozpadu manželství přispěla jeho role v minisérii Případ Roubal, která si od něj vyžadovala tolik psychického vtažení do postavy, že to negativně ovlivnilo jejich společný život. I po rozchodu zůstávají v kontaktu a snaží se zachovat přátelský vztah. Čermák ale neotálí a už si našel novou partnerku, která Veronice jako kdyby z oka vypadla.