Konec lásky i velkých iluzí: Které celebrity si řekly v roce 2025 sbohem

Hynek Čermák, manželka Veronika Čermáková
Hynek Čermák, manželka Veronika ČermákováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Uplynulý rok přinesl řadu nečekaných rozchodů známých tváří, které ukázaly, že ani slavní nejsou vůči partnerským krizím imunní. Některé konce proběhly tiše, s respektem a veřejnost o nich neměla ani ponětí, jiné provázely emoce i veřejná vyjádření.

Láska některých známých tváří letos nevydržela a vztahy dospěly ke konci. Rozchody zasáhly jak dlouholeté páry, které veřejnost vnímala jako stabilní, tak i nové vztahy. Některé konce proběhly tiše a s respektem, jiné vyvolaly emoce a mediální pozornost. Někteří slavní své rozhodnutí zveřejnili na sociálních sítích, jiní si zachovali soukromí. Přehled nejvýraznějších rozchodů roku 2025 najdete v naší infografice.

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka

Začátkem prosince oznámil rozchod se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou také MMA zápasník Zdeněk Polívka. Neprozradil konkrétní důvody, jen naznačil, že mu vadila značná mediální pozornost, která s vztahem se známou herečkou a zpěvačkou přišla. Lucie Vondráčková krátce na to dodala, že ve skutečnosti se rozešli už před asi půl rokem — zvláštně načasovaný výrok Polívky označila za vyjádření osobních pocitů. Oba se rozhodli držet detaily v soukromé rovině a detaily k rozchodu si nechali pro sebe. Jejich vztah přitahoval pozornost zejména kvůli věkovému rozdílu, který činil 18 let.

Lucie Vondráčková, přítel Zdeněk „Gameover“ Polívka
Lucie Vondráčková a Zdeněk PolívkaFoto: Profimedia
