Radoslav Brzobohatý patřil k mužům, kterým charisma nikdo nemusel připisovat – bylo vidět na první pohled. Herecký „chlapák“, jakého český film příliš často neměl, přitahoval ženy před kamerou i mimo ni. Jeho vlastní milostný život ale nebyl zdaleka tak přímočarý jako role, které hrával. Začal tragédií mladické lásky, pokračoval jedním z nejslavnějších a nejbouřlivějších hereckých manželství své doby a skončil po boku ženy, o níž ještě krátce před smrtí říkal, že je „holka do nepohody“.
„Kdybych ji zastihl, mohla ještě žít.“ Radoslava Brzobohatého pronásledovala tragédie první lásky
Radoslav Brzobohatý prožil několik osudových vztahů, které měly k idyle daleko. První velkou lásku ztratil tragicky, s Jiřinou Bohdalovou zažil vášeň i bolestivý rozchod a po boku Hany Gregorové nakonec našel partnerku, která s ním zůstala až do konce.
První láska skončila tragédií
Ještě dávno předtím, než se stal hvězdou, patřila mezi nejdůležitější ženy jeho života Svatava neboli Sváťa Macháčková. Znali se z gymnázia ve Valašském Meziříčí a podle vzpomínek jejich někdejšího spolužáka Jiřího Bětuňáka šlo o klasickou studentskou lásku. V době její smrti už spolu podle něj několik let netvořili pár. Macháčková se však v těžkém období pokoušela s Brzobohatým spojit a navštívila i jeho matku. Než spolu stačili promluvit, vzala si život.
Pro Brzobohatého to podle pozdějších vzpomínek zůstalo velmi bolestivé. „Někdy stačí jedno slovo. Kdybych ji zastihl, mohla třeba ještě žít,“ pronásledovala představa, že mohl něco změnit.
Ještě jako velmi mladý se poté oženil s herečkou Jarmilou Kolářovou, s níž měl dceru Radanu. Jejich vztah ale postupně poznamenalo odloučení kvůli rozdílným angažmá a po zhruba deseti letech skončil. Právě v té době už do Brzobohatého života vstupovala žena, se kterou vytvořil jednu z nejslavnějších hereckých dvojic své generace – Jiřina Bohdalová.
Bohdalová: láska, která fungovala i před kamerou
Potkali se v roce 1964 během natáčení filmu Hvězda zvaná Pelyněk. Chemie mezi nimi nezůstala jen na plátně. Ještě téhož roku spolu začali žít a Brzobohatý vstoupil také do života malé Simony Stašové, dcery Bohdalové z prvního manželství. V červnu 1970 pak svou dlouholetou známost stvrdili svatbou.
Jejich spojení bylo mimořádné i profesně. Společně se objevili například v Pěničce a Paraplíčkovi, Uchu nebo seriálu F. L. Věk. Právě jejich přirozená energie, temperament a schopnost přenést napětí mezi dvěma lidmi před kameru z nich udělaly jednu z nejvýraznějších dvojic tehdejšího československého filmu.
Stejně intenzivní však měl být jejich vztah také doma. Po letech se začaly přidávat neshody, žárlivost a hádky. Manželství trvalo dvanáct let a definitivní zlom přineslo Brzobohatého natáčení na Slovensku. Tam poznal Hanu Gregorovou.
Rozvod v roce 1982 zanechal mezi bývalými manželi hlubokou propast. Dlouhá léta spolu prakticky nekomunikovali. O to silnější byl jejich návrat před společnou kameru o tři desetiletí později ve filmu Vrásky z lásky. Bohdalová tehdy zdůrazňovala, že osobní minulost a práce jsou dvě rozdílné věci. „Jedna věc je život osobní a jiná věc život profesní,“ řekla při natáčení. Brzobohatý jí zase složil poklonu jako mimořádně talentované herečce.
Film jako by symbolicky uzavřel jejich společný příběh. Po Brzobohatého smrti v září 2012 už Bohdalová mluvila bez někdejší hořkosti. „Byl jeden z nejdůležitějších mužů mého života. Byl to čestnej chlap a frajer k tomu,“ vzpomínala. Dodala, že v jejich společném životě byly „nejen slzy, ale samozřejmě i smích“.
Hana Gregorová: blesk při natáčení
Když Hana Gregorová přijela na začátku osmdesátých let natáčet Noční jezdce do Tater, byli oba zadaní. Brzobohatý byl stále manželem Bohdalové a Gregorová měla manžela, jordánského lékaře, s nímž vychovávala dceru Rolu. Přesto právě tam začal vztah, který už oba nedokázali vrátit zpět do pracovních kolejí.
Gregorová po letech popsala první silný moment velmi jednoduše: „Když mi Radek stiskl při natáčení ruce, jakoby mnou projel blesk.“ Přiznávala, že situace nebyla jednoduchá a že sama do té doby podobné románky při práci nevyhledávala. Tentokrát podle ní šlo o něco úplně jiného.
Nakonec oba opustili svá tehdejší manželství. Gregorová později vzpomínala, že prvnímu muži vlastně neměla co vytknout: „Musela jsem s pravdou ven, že miluju jiného.“ Brzobohatý přijal její dceru Rolu a společně se jim později narodil syn Ondřej.
Svatbu měli v roce 1982 a jejich manželství vydrželo až do Brzobohatého smrti. Nebylo podle jejich vlastních slov bez hádek ani krizí, právě naopak. Když po pětadvaceti společných letech hodnotili svůj vztah, Gregorová s humorem tvrdila, že vztah bez hádek by ji ani nebavil. Brzobohatý souhlasil: „Bez krize by to byla nuda!“
Podstatné ale bylo, co o své ženě říkal s odstupem desetiletí. Ještě krátce před smrtí vzpomínal na jejich seznámení s nadsázkou, že za Hanu vlastně „vděčí straně a vládě“ – kvůli politickým zákazům dostával méně práce a režisér Martin Hollý ho musel prosadit právě do slovenských Nočních jezdců. Tam Gregorovou potkal. O více než třicet let později ji stále označoval za „holku do nepohody“ a skvělou manželku.
Gregorová zase po jeho smrti mluvila o jejich společných letech bez hořkosti. „Vzpomínky na naše manželství mám nádherné,“ řekla s odstupem. Byla vděčná za to, že ho potkala a že spolu mohli prožít tolik let.