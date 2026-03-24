Příběh Lukáše a Lucie začal úplně obyčejně – v nemocnici, kde byl herec hospitalizovaný se střevními obtížemi. Tehdy mu zazvonil telefon a na druhém konci byla Lucie Novotová, redaktorka Lidových novin, která s ním chtěla domluvit rozhovor a focení. Herec na její nabídku kývl a brzy nato do jeho pokoje vstoupila žena, která ho okamžitě uhranula.
„Byla neskutečně přitažlivá, drze se mnou koketovala po telefonu a čekala. Její oči jsou oči šelmy,“ vzpomínal později Lukáš na první dojmy z budoucí manželky, kterou popsal jako krásnou blondýnu na podpatcích v šedých džínách. Okouzlení bylo tak silné, že už pár měsíců po tomto telefonátu změnila Lucie příjmení na Langmajerová. Pár se bral rychle, prý proto, aby si to ani jeden z nich nerozmyslel.