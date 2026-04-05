Příběh Lukáše a Lucie začal úplně obyčejně – v nemocnici, kde byl herec hospitalizovaný se střevními obtížemi. Tehdy mu zazvonil telefon a na druhém konci byla Lucie Novotová, redaktorka Lidových novin, která s ním chtěla domluvit rozhovor a focení. Herec na její nabídku kývl a brzy nato do jeho pokoje vstoupila žena, která ho okamžitě uhranula.
Kdo je manželka Lukáše Langmajera? S hercem si prošla peklem, zachránila ho před smrtí
Když Lukáš Langmajer potkal Lucii – svou budoucí manželku – nejspíš ještě netušil, jak zásadní roli v jeho životě sehraje. Byla to právě ona, kdo dokázal tolerovat jeho slabost pro alkohol, sebevražedné sklony a nakonec odpustit i veřejně propíranou nevěru s kolegyní, za níž si na několik měsíců odskočil. Lucie mezitím trpělivě čekala a o nevěrném manželovi neřekla jediné křivé slovo.
Příběh Lukáše a Lucie začal úplně obyčejně – v nemocnici, kde byl herec hospitalizovaný se střevními obtížemi. Tehdy mu zazvonil telefon a na druhém konci byla Lucie Novotová, redaktorka Lidových novin, která s ním chtěla domluvit rozhovor a focení. Herec na její nabídku kývl a brzy nato do jeho pokoje vstoupila žena, která ho okamžitě uhranula.
„Byla neskutečně přitažlivá, drze se mnou koketovala po telefonu a čekala. Její oči jsou oči šelmy,“ vzpomínal později Lukáš na první dojmy z budoucí manželky, kterou popsal jako krásnou blondýnu na podpatcích v šedých džínách. Okouzlení bylo tak silné, že už pár měsíců po tomto telefonátu změnila Lucie příjmení na Langmajerová. Pár se bral rychle, prý proto, aby si to ani jeden z nich nerozmyslel.
Manželství plné depresí a alkoholu
Lucie však brzy zjistila, že život po boku talentovaného herce nebude jen o lesku slávy. Lukáš Langmajer dlouhá léta bojoval s těžkými depresemi, které utápěl v alkoholu. Herec otevřeně přiznává, že v nejtěžších chvílích uvažoval zcela vážně o sebevraždě o kterou se dokonce i pokusil. „Skočil jsem pod vlak, tam odtamtud mě vytáhl kamarád,“ svěřil se v mrazivé zpovědi s tím, že Lucie byla jeho jedinou kotvou.
V té době rodina procházela i další bolestnou zkouškou – ztrátou nenarozeného dítěte. „Teď už bychom měli čtvrté dítě, tehdy byla podruhé těhotná. Já to zase prochlastával, utápěl jsem se,“ přiznal Lukáš s odstupem. Lucie u něj přesto zůstala. Herec sám uznává, že bez její trpělivosti by skončil tragicky: „Kdybych chlastal dál, Lucinka by ode mě odešla… Zůstal bych sám a nejspíš bych se upil“.
Útěk na venkov a zdánlivý klid
A i když manželé museli čelit různým životním výzvám a bojovat s démony, navenek působili jako dokonale sehraná dvojka a rodiče. Společně vychovávají syna Mikuláše a dceru Magdalénu. Lukáš, který se vždy cítil jako „teplákový typ“, nikdy netoužil po životě v Praze. Nakonec Lucii přesvědčil k přesunu na venkov do domu, který si vysnil, přestože ona původně snila o životě na Staroměstském náměstí. Ještě k 13. výročí svatby psal Lukáš své ženě zamilované básně. „Miluji tě veřejně i soukromě, všude a celým srdcem,“ vyznával se na sociálních sítích a děkoval jí za to, že spolu dokážou kráčet i „cestou trnitou“.
Letní bouře a odchod
O to větším šokem byl pro všechny loňský červenec, kdy Lukáš Langmajer po šestnácti letech manželství rodinu opustil. Jeho novou partnerkou se stala o jedenáct let mladší zpěvačka a bývalá Miss Jitka Boho, se kterou se seznámil v Divadle Broadway během zkoušení muzikálu Mýdlový princ. Vztah, který oba prezentovali jako „osudovou lásku“, nabral neskutečně rychlé obrátky. Jitka Boho kvůli Lukášovi opustila svého partnera Tomáše Hřebíka, sbalila své dve děti a sestěhovala se s Lukášem. Spekulovalo se dokonce o tom, že na společné bydlení si měl Langmajer vyřídit úvěr ve výši 6,2 milionu korun. A zatímco Lukáš plnil sítě vyznáními pro svou novou milenku, jeho manželka Lucie zachovávala důstojné mlčení a trpělivě čekala, jak tato životní epizoda dopadne.
Role „převozníka“ a hořký konec
Jak rychle ale románek Lukáše s Jitkou začal, stejně rychle skončil. Rozchod přišel již na počátku roku. Jitka Boho se k celému vztahu vyjádřila s nečekanou upřímností a Lukáše označila za pouhého „převozníka“, který jí jen pomohl odpoutat se od předchozího nefunkčního vztahu, ve kterém byla dlouhodobě nespokojená a zůstávala v něm jen z jakési setrvačnosti. Nechala se také slyšet, že s Langmajerem již není v žádném kontaktu a považuje to za nejlepší variantu. „Možná bude něco na tom, jak se říká, prosím tě, nevěř mu, je to herec,“ dodala hořce k hercově chování během jejich krátkého, ale intenzivního vztahu.
Návrat domů: Spolu, ale ne zadarmo
V březnu Lukáš šokoval fanoušky znovu, tentokrát videem, na kterém se drží za ruku se svou manželkou Lucií s prostým popiskem „spolu“. Lucie mu dokázala odpustit i toto veřejné ponížení a přijala ho zpět do rodinného hnízda. Reakce veřejnosti však byla drsná. Zatímco Lucie je v diskuzích označována za „světici“ s neuvěřitelnou svatozáří, Lukáš čelí vlně kritiky za to, jak s rodinným štěstím hazarduje. „Hanba by mě fackovala, být tou ženou po těch všech extempore,“ napsala jedna ze sledujících. Herec na kritiku reaguje po svém – do objektivu provokativně mrká a fanoušci jsou tak vzteky bez sebe.
Cena za odpuštění
Langmajer se po návratu k rodině rozhodl k radikálnímu kroku – odešel z připravovaného muzikálu Andělé ještě před začátkem zkoušek, aby se nemusel potkávat s Jitkou Boho. Snaží se tak pravděpodobně Lucii dokázat, že jeho návrat je definitivní a že si nové šance váží. Zda tentokrát svou roli manžela a otce zvládne bez dalších „odskočení“, ukáže až čas.