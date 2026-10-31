Rodinný konflikt známého šéfkuchaře se v posledních dnech dostal do centra pozornosti. Rozruch vyvolalo především svědectví Natálie Burdové, dcery jeho druhé bývalé manželky Andrey. Mladá žena tvrdí, že v jejich domácnosti po dlouhá léta docházelo k psychickému i fyzickému násilí. Popsala také údajné problémy s alkoholem, drogami a ponižujícími urážkami, kterým podle svých slov čelí dodnes.
Kauza kolem Radka Kašpárka nabírá nový směr. První exmanželka promluvila o agresi Andrey a šokujícím incidentu
Spor mezi šéfkuchařem Radkem Kašpárkem a jeho bývalou manželkou Andreou má další pokračování. Poté, co Andreina dcera Natálie Burdová veřejně obvinila někdejšího porotce MasterChefa z dlouhodobého násilí, se do celé záležitosti vložila jeho první manželka Dita. Ta se Kašpárka zastala a přišla s vlastní verzí událostí. Podle ní totiž agresivní chování nebylo ve vztahu zdaleka jednostranné.
Kašpárek se proti obviněním ohradil. Upozornil, že každá situace má dvě strany, a oznámil, že záležitost řeší prostřednictvím svého právního zástupce. Není tak vyloučeno, že spor bude mít i právní dohru.
Nyní se ovšem ozvala další žena, která šéfkuchaře velmi dobře zná. Jeho první manželka Dita s ním prožila třináct let a tvrdí, že obraz násilníka, který se kolem něj vytváří, neodpovídá její osobní zkušenosti.
Dita popsala incident s rozpálenou žehličkou
Přestože Dita svého bývalého manžela hájí, netvrdí, že by soužití s ním bylo vždy jednoduché. Podle ní má Kašpárek své problematické stránky, ale zároveň se snaží na sobě pracovat. „Radek není žádný svatoušek, je náročné s ním žít. Má problémy, ale snaží se s nimi pracovat. Ony z něj ale dělají nějaké monstrum a není to fér,“ uvedla pro Expres.cz. Zároveň přišla se závažným tvrzením týkajícím se Andrey. Podle Dity měla být právě ona v jednom z konfliktů fyzicky agresivní vůči Kašpárkovi. Údajný incident navíc měly vidět i děti.
„Moje děti byly svědkem toho, když Andrea zmlátila Radka rozpálenou žehličkou na vlasy a já jsem pro ně pak musela přijet, protože na něj ještě zavolala policii, když jí řekl, ať se sbalí a odejde z bytu, kde tehdy bydleli. Rozhodně to nebylo jednostranné a že by ona byla chudinka, které se ubližuje. V době, kdy se spolu seznámili, mě moji známí varovali, že má špatnou pověst,“ líčila Dita.
Po rozvodu spolu vycházejí. Vánoce trávili dokonce společně
Přestože jejich manželství skončilo rozvodem, podle svých slov si s bývalým mužem zachovala blízký vztah a dodnes spolu bez problémů komunikují kvůli dětem. „Já s ním žila 13 let a v životě mi neublížil. Vím, že to je člověk, na kterého se i po tolika letech, co jsme rozvedení, můžu s čímkoliv obrátit a vždycky mi pomůže. Fungujeme jako rodiče, loni jsme spolu trávili Vánoce. Myslím, že Andrea nikdy nepřijala, že i po rozvodu spolu máme s Radkem blízko. Několikrát se stalo, že mi Radek chtěl dát nějaké peníze, například na zájezd pro děti, a musel mi je dávat tajně. Myslím, že na mě žárlila. Nelíbilo se jí, že s Radkem vycházíme,“ popsala.
Právě vztah mezi Kašpárkem a jeho první ženou měl být podle Dity jedním ze zdrojů napětí v jeho následujícím manželství. Domnívá se, že Andrea těžce nesla jejich přetrvávající blízkost, a tvrdí, že mezi bývalými partnery docházelo k vzájemným provokacím. „Radek není svatý, není jednoduché s ním žít. Musíte se naučit, jak toho člověka zklidnit a ne ho ještě provokovat. Ona ho provokovala a věděla, čím ho vytočí,“ domnívá se.
Promluvila také o údajných drogách
Jedním z nejzávažnějších témat, která Natálie Burdová otevřela, bylo údajné užívání alkoholu a drog. Také k těmto obviněním se Dita rozhodla vyjádřit. Podle svých slov během třináctiletého soužití s Kašpárkem žádné užívání tvrdých drog nezaznamenala. Zároveň však připustila, že nemůže vědět, co se odehrávalo v jeho pozdějším vztahu.
„Pokud Radek někdy bral drogy, tak rozhodně ne, když byl se mnou. Když se seznámil s Andreou, tak mě lidé varovali, že se jí v Dačicích říká ‚Sněhová královna‘. Vzhledem k té přezdívce bych si dokázala tipnout, jak to bylo…“ naznačila Dita Kašpárková.
Andrea Kašpárková prolomila mlčení. První exmanželce poslala jasný vzkaz
Na vyjádření Dity Kašpárkové zareagovala také Andrea, která se prostřednictvím Instagramu rozhodla uvést svůj pohled na vyhrocenou rodinnou situaci. „Myslím, že už bylo řečeno dost. Já sama jsem dlouho mlčela a do veřejných debat se nezapojovala. Ozvala se až moje dcera, která po sobotním útoku na svou osobu měla právo říct svůj pohled a postavit se za sebe,“ uvedla.
Následně se obrátila přímo na první manželku svého bývalého muže. „Dito, každý máme svou minulost a své zkušenosti. Proto bychom měli být opatrní, když hodnotíme životy druhých. Zvlášť když sami víme, že realita vztahů nebývá vždy tak jednoduchá a jednostranná, jak se může na veřejnosti prezentovat. Nemám zájem o hádky, veřejné přestřelky ani další rozebírání minulosti. To ale neznamená, že budu mlčky přihlížet dalším urážkám nebo útokům na mou rodinu. Doufám, že tímto se tato kapitola uzavírá. Ne kvůli smíření, ale kvůli hranicím které by měly být samozřejmostí. Respekt není otázkou sympatií. Je otázkou slušnosti. A tu bychom si měli zachovat všichni.“