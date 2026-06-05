Do Prahy se Kateřina přistěhovala jako osmnáctiletá, a tak je pro ni hlavní město symbolem dospělého života. Vystřídala nespočet podnájmů v různých koutech metropole, a přestože Prahu miluje a váží si pracovních příležitostí, které jí nabízí, v poslední době cítila, že jí městský shon přestává vyhovovat.
Kateřina Marie Fialová prozradila, jak si udržuje dokonalou postavu. Není to dietou ani hodinami v posilovně
Je bezprostřední, upřímná, krásná a bezesporu nesmírně talentovaná, i když tvrdí, že herectví je to, co jí jde nejméně. Herečka Kateřina Marie Fialová má v poslední době napilno, a to nejen po pracovní stránce – získala roli v legendárním Saturninovi. Po letech strávených v Praze ji navíc čeká stěhování do domečku mimo hlavní město. Prozradila i originální způsob, jakým si udržuje štíhlou postavu.
Do Prahy se Kateřina přistěhovala jako osmnáctiletá, a tak je pro ni hlavní město symbolem dospělého života. Vystřídala nespočet podnájmů v různých koutech metropole, a přestože Prahu miluje a váží si pracovních příležitostí, které jí nabízí, v poslední době cítila, že jí městský shon přestává vyhovovat.
Už toho bylo moc
„Cítím, že už je to na mě moc. Musím si dát detox a uklidnit se, aby mě to nesejmulo,“ přiznává s upřímností sobě vlastní. Řešení tak bylo nasnadě – stěhování z centra dění pryč do přírody. Herečka se chystá usadit v domě u rybníka. Společnost jí budou dělat dva věrní parťáci: švýcarský ovčák a energická směsice bígla s huskym.
Na stěhování a plánování nového domova se nesmírně těší a vnímá to jako nádhernou životní etapu. A kdyby vše potřebovala ještě s někým probrat, její kříženec je mimořádně upovídaný společník. „Strašně mu to kecá. Na všechno má argument, a ještě k tomu je to chlap, takže já vlastně nemám názor a on má názor za mě,“ směje se herečka při popisu své psího kamaráda.
Cesta z duchovního minusu
Ačkoliv je Kateřina úspěšná a talentovaná umělkyně, ona sama se na své schopnosti dívá s velkou pokorou a tvrdí, že herectví je to, co umí nejméně. Jako několikanásobná mistryně světa ve stepu si na sebe zkrátka klade velmi vysoké nároky. V minulosti proto zažila i okamžiky, kdy ji herectví vyčerpávalo natolik, že se ke konci divadelní sezony cítila být v duchovním minusu.
Pomohla až cílená práce s terapeutkou, která jí pomohla pochopit, že tvorba není o snaze být nejlepší, ale o neustálém objevování. „A pak mi terapeutka řekla, o čem je tvorba? O objevování. Takže já vlastně kamkoli jdu, tak objevuju a tvořím jako umělec na čistém plátně. A co si tam vytvořím, na to se strašně těším,“ popisuje Kateřina svůj nový přístup.
Originální recept na štíhlost
Při pohledu na hereččinu ultraštíhlou postavu se nabízí otázka, jaký drastický režim za takovým vzhledem stojí. Odpověď je však překvapivě prostá a rozhodně nečekejte hodiny strávené v posilovně. Kromě pravidelného běhání se psy a cvičení sází na jednu velmi netradiční metodu: úklid!
„Ráda uklízím a luxuju. Tím tu hlavu zaměstnávám úplně jinak,“ prozrazuje své tajemství. Pro Kateřinu není úklid otravnou povinností, ale formou očisty. Miluje pocit, když se člověk při fyzické aktivitě zpotí, protože věří, že se tím z těla vyplavuje vše negativní. „Potřebuju čisto doma a pak potřebuju čisto na sobě a v sobě,“ vysvětluje svou funkční filozofii.
S její kondicí úzce souvisí i strava. Již rok a půl je vegetariánkou. I když experimentovala s veganstvím, v náročných podmínkách natáčení, kde je nabídka cateringu omezená, se tato cesta ukázala jako neudržitelná. Přiznává totiž, že bez vajíček a medu si svůj život nedokáže představit. Med je pro ni hlavní záchranou ve chvílích, kdy ji přepadne chuť na sladké.
Moderní Barbora v Saturninovi
V současné době Kateřina žije především přípravami na roli Barbory v chystaném muzikálovém zpracování legendárního Saturnina, které bude vzhledem k zářijové premiéře zkoušet i během letních prázdnin. K roli se dostala přirozenou cestou – jednoduše si šla na konkurz zazpívat a uspěla. Barboru vnímá jako velmi moderní a emancipovanou ženu, která by svým nastavením mohla bez problémů fungovat i v dnešní době. Herečka se těší také na spolupráci s režisérem Tomášem Dianiškou. „Je napěchovaný touhou něco vytvořit a být originální, což mě baví,“ uzavírá s nadšením Kateřina.
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