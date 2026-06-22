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Karol Csino zavzpomínal na vztah s Ivetou Bartošovou. Prozradil i důvody rozchodu

Iveta Bartošová
Iveta BartošováFoto: Aktuálně.cz – Magazín
Iveta Bartošová
Iveta BartošováFoto: Aktuálně.cz – Magazín
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po letech mlčení promluvil bývalý partner Ivety Bartošové o jejich krátké, ale silné lásce, která podle něj neskončila kvůli vzdálenosti, ale kvůli složitým okolnostem zpěvaččina života.

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Vztah Ivety Bartošové a slovenského hudebníka Karola Csina patřil k těm, o kterých se nikdy příliš nemluvilo. Trval jen několik měsíců, přesto v něm podle všeho zůstalo něco, co oba spojovalo i dlouho po rozchodu. Až dvanáct let po tragické smrti zpěvačky se Csino rozhodl promluvit otevřeněji o tom, jak na ni vzpomíná.

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Iveta Bartošová se s o devět let mladším hudebníkem sblížila v roce 2002. Ona tehdy patřila k výrazným tvářím muzikálů Monte Cristo nebo slovenské Pomády, on se věnoval své vlastní hudbě a pracoval na albech Protiklady a Nezvestný. Přestože šlo o vztah dvou známých lidí, veřejnost se o jejich soukromí mnoho nedozvěděla.

Csino dlouhá léta mlčel záměrně. Nechtěl jejich společné chvíle proměnit v mediální téma ani vytahovat osobní vzpomínky na veřejnost. „Měl jsem zásadu, že jsem o tom ani jednou veřejně nepromluvil. Z úcty a respektu k událostem, které se odehrály. To byl můj způsob, jak vyjádřit lásku k člověku i ke vzpomínkám,“ řekl v rozhovoru pro Plus Jeden Deň.

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Jejich románek nakonec neměl dlouhého trvání. Po několika měsících se rozešli a každý se vydal vlastní cestou. Přesto Csino zdůrazňuje, že nešlo o žádnou lehkovážnou epizodu. „Bylo to naprosto korektní, byl to v té době normální, hezký a seriózní vztah a všichni víme, jak to celé dopadlo. Smutně,“ popsal.

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Podle něj za koncem vztahu nestála vzdálenost, jak by se mohlo zdát. V Praze měl vlastní byt a s Ivetou byli tehdy velmi blízko. „Měl jsem v Praze svůj byt, na který jsem si jako umělec těžce vydělal. S Ivetou jsme bydleli vedle sebe,“ uvedl. Důvodem postupného odcizení měla být spíše zpěvaččina žárlivost a také náročnost jejího života, ve kterém měla hlavní místo péče o malého syna Artura.

Ani rozchod ale jejich vazbu úplně nepřerušil. Karol Csino s Ivetou zůstal v kontaktu a později ji dokonce navštívil v protialkoholní léčebně v Kroměříži, kde se zpěvačka snažila bojovat se svou závislostí. Ukazuje to, že mezi nimi zřejmě zůstala důvěra, která přežila i konec milostného vztahu.

Dnes má Csino po svém boku partnerku Slávku, která pracuje jako dermatoložka, a nadále se věnuje hudbě i koncertování. Na Ivetu Bartošovou ale podle svých slov nezapomněl. „Byla to perfektní kočka, skvělá, upřímná ženská. Byla to křehká a zranitelná dobrá duše,“ zavzpomínal na zpěvačku, s níž ho pojilo krátké, ale pro něj zjevně silné období života.

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Minisérie Iveta měla hlavně nalákat na streamovací platformu Voyo | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Plus Jeden Deň, Blesk.cz

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