Oldřich Kaiser je známý svým originálním smyslem pro humor a jen těžko zkrotitelnou vášní pro život. Že ale dokáže být i takový tajnůstkář, to věděl málokdo. Z bouřlivého manželství s herečkou Naďou Konvalinkovou, se kterou se oženil v roce 1980, má již dospělou dceru Karolínu, rovněž herečku. Jejich herecké manželství, které bylo silně ovlivněno Kaiserovou vášní k alkoholu a volnomyšlenkářstvím, skončilo v roce 2005. Po rozvodu s Konvalinkovou našel Oldřich Kaiser nové štěstí po boku písničkářky Dáši Vokaté, se kterou je dnes velmi spokojený a zdá se, že našel i životní rovnováhu. Jak je to ale s hercovou druhou dcerou?
Tajnůstkář Kaiser: Dceru Elizabeth 30 let skrýval, starší Karolína bojuje s dědičnými démony
Jeden z nejoriginálnějších českých herců a komiků patří k osobnostem, které se nedají snadno zaškatulkovat. Diváky baví už desítky let svým osobitým humorem, improvizací i výraznými filmovými a divadelními rolemi. Přestože si pečlivě střeží soukromí, jeho tvorba zůstává nepřehlédnutelnou součástí české kultury. Oldřich Kaiser dnes slaví 71. narozeniny.
Odhalení na premiéře
Než na premiéře filmu Zahradníkův rok v létě 2024 vyšla najevo pravda o hercově druhé dceři, věděl o ní jen úzký okruh nejbližších. A nebýt přání Elizabeth, asi by to tak zůstalo i nadále. Ona si ale přála, aby už s otcem šli konečně s pravdou ven – měl to být dárek k jejím třicátým narozeninám a Oldřich Kaiser s tímto odhalením souhlasil. Její matkou byla hercova obdivovatelka, která do něj byla velmi zamilovaná a přála si s ním mít dítě.
Elizabeth se narodila v době, kdy byl Kaiser stále ženatý s Naďou Konvalinkovou, Karolína v té době byla dítě. Konvalinková vzala tento fakt s obrovským nadhledem, a přestože o nemanželské dceři svého svérázného muže věděla, jeho tajemství neprozradila. Ba co víc, Elizabeth přijala a hezký vztah má s nevlastní sestrou také Karolína.
Život v ústraní
Elizabeth dlouhodobě žije v Nizozemsku, kde působí jako profesionální tanečnice a fitness trenérka. Na svých sociálních sítích se prezentuje také jako mind-body koučka a hypnoterapeutka. O svém otci mluví s velkou úctou a láskou. Na sociálních sítích uvedla, že je na něj hrdá nejen kvůli jeho talentu, ale především kvůli jeho laskavému srdci a neuvěřitelnému smyslu pro humor.
Elizabeth si skvěle rozumí také s rodinou současné Kaiserovy manželky, písničkářky Dáši Vokaté, se kterou se herec oženil v roce 2020 ve Vídni. Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti v roce 2025 Elizabeth společně s Evou Vokatou (vnučkou Dáši Vokaté) převzala za nemocného otce výroční cenu AČFK. Obě mladé ženy tehdy diváky i moderátora Ondřeje Vetchého překvapily, když místo dlouhých děkovných řečí předvedly na pódiu krátké taneční vystoupení.
Dvě dcery, dva osudy
A zatímco Elizabeth žila dlouhá léta v utajení a je striktní vyznavačkou zdravého životního stylu, její starší sestra Karolína prožívala svůj život pod drobnohledem médií. Karolína musela v minulosti také bojovat se závislostí na alkoholu, kterou po svém otci zdědila. Pomocnou ruku jí v těžkých chvílích nepodal nikdo jiný než matka Naďa Konvalinková. která měla bohaté zkušenosti s bojem se závislostí od Oldřicha Kaisera. Karolína svůj boj zvládla a dnes se věnuje své kariéře.