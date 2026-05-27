Jitčino dětství bylo formováno hlubokým vztahem s její matkou, intelektuálkou se dvěma doktoráty, která mluvila šesti jazyky a učila na Filozofické fakultě. Otec rodinu opustil ještě před Jitčiným narozením, což mezi matkou a dcerou vytvořilo fatální pouto. Malá Jitka na matce extrémně lpěla a nejšťastnější byla, když se zavřely dveře a byly doma samy.
Jitku Sedláčkovou jako herečku odepsali. Po životním restartu je nejobsazovanější hvězdou
Dnes patří Jitka Sedláčková k hojně obsazovaným herečkám, její cesta k úspěchu však byla vykoupena řadou osobních krizí. Musela překonat ztrátu nejbližších, těžkou nemoc i profesní ponížení a popasovat se s rolí samoživitelky. V padesáti letech se rozhodla pro radikální restart. Díky němu se stala hvězdou své generace a po šedesátce konečně nalezla i osudovou lásku.
Tento vztah byl však poznamenán i úzkostí a zvláštními okolnostmi. Jitčina matka měla po těžkém porodu, při kterém jí hrozilo oslepnutí, jedno oko skleněné. „Já jsem si jako malá myslela, že je to normální a že všechny maminky mají skleněné oko,“ vzpomíná herečka na své dětské vnímání světa. Od dětství ji doprovázely dva děsivé sny – jeden o smrti maminky a druhý o porodu, který si představovala jako krvavou destrukci ženského těla. Tyto rané prožitky v ní zasely semínko celoživotní úzkostnosti, se kterou bojuje dodnes.
Z brněnského výsluní na pražskou padesátou kolej
Po studiu na DAMU, které absolvovala v roce 1983, začínala Jitka v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde se potkala s legendami jako byli Jiří Bartoška nebo Karel Heřmánek. Poté odešla do Brna, kde v Národním divadle zažívala své profesní vrcholy, hrála velké role a sbírala ocenění. Touha vrátit se domů do Prahy k mamince ji však přivedla zpět do metropole, což se ukázalo jako osudový krok, který její kariéru paradoxně na dlouhou dobu přibrzdil.
V Praze získala angažmá v Divadle pod Palmovkou, ale brzy po nástupu otěhotněla. Přestože si syna Filipa vymodlila, profesně ji to odsunulo na vedlejší kolej. „Po porodu jsem se vrátila do role královny Kristýny, ale představení nedopadlo dobře a od té doby jsem byla odstavená asi na padesátou kolej,“ popisuje své tehdejší pocity.
Boj o zdraví a dno
Kolem třicátého šestého roku života zasáhla Jitku série ran. Náhle jí zemřela milovaná maminka, což pro ni byla nepředstavitelná ztráta. Krátce nato onemocněla rakovinou děložního čípku a následoval rozvod s manželem, který byl o sedm let mladší. Přestože se svým bývalým mužem zůstali přáteli, v té době zůstala se synem sama a bez prostředků.
Následovala léta, která byla pro hrdou herečku zkouškou ohněm. Na Palmovce dostala výpověď pro „nedostatek talentu a nadbytečnost“. „V té době jsem netočila, neměla práci a byla jsem sama se synem. Dělala jsem dobrovolnici v domově důchodců za 4500 korun měsíčně a vařila jsem pořád jenom špagety, bramboráky nebo palačinky, aby syn nepoznal, že nemáme peníze,“ líčí své nejtěžší období. Byla vděčná za každou korunu a nevzdávala se – začala si sama organizovat zájezdy s vlastním představením, aby se synem přežila.
Z „krabice“ nejobsazovanější hvězdou
V období mezi čtyřicítkou a padesátkou se Jitka necítila dobře ve svém těle. Sama sebe tehdy vnímala jako „nevzhlednou krabici“. Trpěla nadváhou, otékala v obličeji a kamera ji neměla ráda. S úderem padesátky se však rozhodla, že to nevzdá. Začala na sobě tvrdě pracovat, zhubla a začala běhat, aby si vypracovala postavu. Tato změna přinesla nečekané profesní ovoce. Za roli v Divadle Na Jezerce získala nominaci na cenu Thálie a filmaři si jí konečně začali všímat.
Podle statistik se za posledních deset let stala nejobsazovanější českou herečkou. S nadhledem k tomu dodává: „Zatímco jiné herečky natočí dvě role a mají České lvy, já jsem jich za deset let natočila 48, vydělala jsem si sice jen pět a půl koruny, ale beru i ty malé role – klidně půjdu do filmu i zametat.“ Diváci si ji zamilovali zejména jako barmanku Vandu v seriálu Polda nebo v seriálu ZOO.
Láska bez nároků a italská Dolce Vita
Po letech samoty a vztahů s mladšími muži, u kterých řešila jen svou váhu a pevnost těla, našla Jitka skutečné štěstí až po šedesátce u restauratéra Pavla Töpfera, který je o 13 let starší. Jejich seznámení bylo úsměvné – Pavel ji na trhu balil na roštěnky. „Přišla jsem k němu na návštěvu a zjistila jsem, že to není jen ten ‚mrkací Fanfán Tulipán‘, ale noblesní, vtipný a zajímavý člověk, kterému se říká pan Pastelka pro jeho lásku k barvám,“ popisuje své okouzlení.
Jejich vztah je plný humoru, ale i vzájemné péče. Jitka stála věrně po Pavlově boku během jeho náročné operace srdce a pomáhala mu s rekonvalescencí. Jejich vztah popisuje jako „lásku bez nároků“, kde nejdůležitější hodnotou je společně trávený čas. Přestože se o svatbě mluvilo, a Pavel ji dokonce před operací požádal o ruku, nakonec se rozhodli dožít „na psí knížku“, aby nevyvolávali spory ve svých rodinách, které z jejich sňatku nebyly nadšené. „Kde není radost, tam to pro mě nemá smysl,“ uzavírá toto téma otevřeně. Společně nyní propadli kouzlu Itálie, kam často a rádi létají, a Jitka se dokonce poctivě učí italsky.
Úzkost jako celoživotní stín
I přes současné šťastné období Jitku stále doprovázejí úzkosti a hypochondrické stavy, které se spouštějí při jakékoli zmínce o nemoci. Má panický strach o svého syna a vnučku Avu Marii. „Když lékař přede mnou zmíní nějaké podezření, okamžitě jdu na ‚doktora Google‘ a už vím, kde mě budou operovat,“ přiznává svou slabost. Velkou útěchou jí je vnučka, se kterou má hluboký spirituální zážitek. Když ji jednou uspávala tak, jak to dělala její maminka, holčička jí řekla: „Ale to jsem byla já, babičko, když jsem byla ještě velká.“
Tento moment Jitku naplnil klidem a jistotou v to, že smrtí nic nekončí. Jitka je ženou, která se nebojí přiznat chyby ani vrásky. Její recept na krásu a životní vitalitu je přitom zcela prostý – běh za každého počasí a „Dior pro chudé“, což není nic jiného než obyčejná zakysaná smetana na obličej. Herečka dokazuje, že padesátka není konec, ba naopak – může být začátkem té nejlepší životní kapitoly. Jak sama říká: „Kupte si hezký sešit, pište si úkoly a radujte se z každého splněného dne.“