Když se budoucí manželé poznali v roce 1965 na pražském Gymnáziu Jana Nerudy, do oka si zrovna nepadli. Oběma bylo osmnáct a každý byl úplně jiný. Jana Říhová byla svědomitá studentka, která se často hlásila a ráda četla.
Jiří Štěpnička svou ženu zpočátku nemohl vystát. Pak spolu prožili téměř 60 let
Po boku milované Jany prožil Jiří Štěpnička téměř šedesát let. Přitom když se jako gymnazisté poznali, vzájemné sympatie mezi nimi zrovna nepanovaly. Ba naopak, nemohli se vystát. Nakonec spolu ale strávili většinu života. Smrt manželky v roce 2022 herce hluboce zasáhla a jen těžko se s ní smiřoval. Český Harrison Ford ji přežil o čtyři roky.
Když se budoucí manželé poznali v roce 1965 na pražském Gymnáziu Jana Nerudy, do oka si zrovna nepadli. Oběma bylo osmnáct a každý byl úplně jiný. Jana Říhová byla svědomitá studentka, která se často hlásila a ráda četla.
Jiřímu Štěpničkovi však její školní iniciativa lezla neuvěřitelně na nervy. Ona ho zase považovala za rozmazleného kluka z umělecké rodiny. Tehdy by nejspíš ani jednoho nenapadlo, že spolu nakonec stráví téměř šedesát let.
„U nás to bylo zajímavé. Zatímco jiní se napřed milují a pak nenávidí, tak my si nenávist odbyli hned na začátku, a nakonec nás tak sblížila, že jsme se po letech vzali,“ vzpomínal Jiří Štěpnička na neobvyklé začátky.
Počáteční popichování se postupně proměnilo v hlubokou lásku. „Pořád jsme se popichovali a hádali, teprve pak jsme přešli k lásce. Od té doby už se máme jenom rádi,“ popsala divadelní legenda. Po dokončení studií se vzali a prožili spolu v manželství sedmapadesát šťastných let.
Rodina jako hodnota nejvyšší kategorie
Z manželství se narodily dvě děti – syn Jakub, který se stal lékařem, a dcera Judita, jež působí jako právnička. Postupně se rodina rozrostla o čtyři vnoučata. U jedné z vnuček sklidil herec velký úspěch za své účinkování v divadelních Furiantech, kde se jí moc líbilo, jak se tam děda energicky hádal.
Pro Jiřího Štěpničku znamenala rodina absolutní prioritu. „Rodinu nesmírně ctím, je to pro mě ta největší hodnota,“ zdůrazňoval často. Jeho hluboký vztah k rodinnému kruhu byl přímým odrazem vlastního pohnutého dětství. Narodil se do rodiny akademického malíře Jana Samce a slavné prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové.
V roce 1950 však jeho matka padla do pasti komunistické tajné policie při pokusu o emigraci. Třiapůlletý Jiřík tehdy strávil půl roku v dětském domově, než si ho mohl převzít otec, a až do svých třinácti let vyrůstal v Karlových Varech. Svou matku, odsouzenou na patnáct let, vídal jen jednou za čtvrt roku ve vězení v Pardubicích.
„Nezapomeňte, že jsem z rozvrácené rodiny. Jako dítě vyrůstající hodně svérázným způsobem jsem v tomhle zažil hodně hořkosti,“ říkával a otevřeně se označoval za patriarchální typ, jemuž je nejlépe, když je obklopen rodinou držící pospolu.
Zvláště v době, kdy byly děti malé, byl kvůli vytížení v divadle a před kamerou neustále na cestách a do výchovy se příliš nezapojoval, čehož později litoval. „Nemyslím ani, že jsem byl moc dobrý otec. Rodičovské ambice jsem neměl,“ popisoval se sebereflektujícím nadhledem.
Rodinu však postihly i zničující zkoušky. V roce 2008 utrpěl Jiří Štěpnička těžké psychické zhroucení poté, co se jeho syn Jakub pokusil o sebevraždu a skončil v péči odborníků. Útočištěm před ruchem profesního i osobního života se pro manžele stala jejich chalupa v přírodě.
Zahrada byla doménou paní Jany, o které říkávala, že do země zarývá své starosti. Jiří Štěpnička zase nacházel duševní rovnováhu u poctivé manuální práce. „Divadlo je nehmatatelné, potřebuji tedy rukama udělat něco hmatatelného, třeba kamennou zeď nebo dřevěná vrata, opravit stodolu, prostě něco, na co si můžu sáhnout,“ vysvětloval své recepty na odpočinek.
Ztráta, se kterou se srdce nedokázalo smířit
Bezmála šedesátiletou idylu nečekaně ukončila v roce 2022 smrt paní Jany. Pro oblíbeného umělce to byla zničující rána, ze které se už do konce života nedokázal vzpamatovat. „Jana mi chybí na každém kroku. Znali jsme se skoro šedesát let. Nevím, co s tím mám dělat,“ svěřoval se zdrcený herec s tím, že mu manželka schází doslova všude.
Roztržitost a hluboký žal se v prosinci 2022 podepsaly i na dramatické nehodě před Národním divadlem. Duchem nepřítomný Jiří Štěpnička spadl z nástupiště přímo pod přijíždějící tramvaj. Jelikož nesl v obou rukách tašky, nemohl pád tlumit a narazil obličejem do kolejiště. V nemocnici mu museli sešít tržnou ránu nad obočím, byl samá modřina a kvůli lékům na ředění krve mu obličej masivně otekl.
„Jsem čerstvý vdovec, takže jsem vstřebával daleko horší pohromu, než je tohle,“ prohlásil tehdy smířeně a s černým humorem dodal, že po ošetření vypadal jako Juraj Jánošík. Ukázal však svou neuvěřitelnou profesionalitu, když ještě týž večer se ze špitálu vrátil do divadla a odehrál náročnou tříhodinovou druhou premiéru hry Hordubal.
V posledních letech se Jiří Štěpnička postupně stahoval z veřejného života. Ze strachu z nákazy koronavirem opustil už v roce 2020 seriál Sestřičky a své pracovní tempo výrazně zvolnil. Svou milovanou Janu přežil o čtyři roky. Zesnul v neděli 11. října 2026 ve věku 79 let v domově pro seniory ve Stodůlkách, kde v závěru života pobýval.